„Älterwerden ist etwas Gutes“: Schauspielerin Olivia Wilde feiert die Vorzüge des Alters

Entgegen dem Druck, ewige Jugend zu bewahren, begrüßt Olivia Wilde den Lauf der Zeit. In einem Interview mit dem Rolling Stone sprach die irisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin über die Freuden des Älterwerdens und die unerwarteten Vorteile, die ihr diese Erfahrung bringt. Eine erfrischende Perspektive, die vom Üblichen abweicht.

„Mit dem Alter geschieht etwas Wunderbares.“

Auf die Frage nach ihrem Verhältnis zur Zeit verbarg die Schauspielerin ihre Begeisterung nicht. „Ich glaube fest daran, dass mit dem Alter etwas Wunderbares geschieht“, vertraute sie an. Anstatt die Jahre als Verlust zu sehen, betrachtet sie sie vielmehr als Gewinn: eine gelassenere Sicht auf ihren Beruf und das Leben. Diese Überzeugung äußert sie unmissverständlich, gerade in einer Zeit, in der viele dieses Thema lieber meiden.

Erfahrung als Quelle der Gelassenheit

Was sich laut ihr verändert hat, ist vor allem die anfängliche Angst. „Ich mache diesen Job seit zwanzig Jahren. Ich bin wirklich neugierig auf die Dinge, ohne die nagende Angst, ‚erfolgreich‘ sein zu müssen“, erklärt Olivia Wilde. Ein Satz, der ihre Gemütsverfassung perfekt beschreibt: Die Erfahrung hat ihr die Freiheit gegeben, Neues zu entdecken, ohne den ständigen Druck, sich beweisen zu müssen. Ein Luxus, den nur die Zeit schenken kann.

Eine Botschaft, die gegen den Strom schwimmt

In einer Branche, die oft von Jugend besessen ist und insbesondere hohe Ansprüche an Frauen stellt, sticht diese Botschaft hervor. Indem sie die Vorzüge des Alters feiert, bietet Olivia Wilde ein wertvolles Gegenbeispiel, das die im Laufe der Zeit gewonnene Erfahrung, Neugier und das Selbstvertrauen wertschätzt. Diese Botschaft findet weit über die Filmwelt hinaus Anklang, gerade in einer Zeit, in der viele Frauen unter dem Druck stehen, „gut zu altern“.

Ein Künstler mit vielen Talenten

Dieser Schritt zurück ist auch der vielseitigen Karriere der Schauspielerin geschuldet. Nach ihrem Filmdebüt vor rund zwanzig Jahren wechselte Olivia Wilde hinter die Kamera und etablierte sich als Regisseurin. Diese Doppelkarriere zeugt von ihrer Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden – und zweifellos von der Neugier, von der sie mit so viel Begeisterung spricht.

Indem sie die Freude am Älterwerden feiert, vermittelt Olivia Wilde eine inspirierende und befreiende Botschaft. Ihrer Ansicht nach nehmen die Jahre nichts weg: Im Gegenteil, sie bringen Gelassenheit, Neugier und Freiheit. Es ist eine Einladung, den Lauf der Zeit nicht als Bedrohung, sondern als wahren Schatz zu sehen.