Nachdem sie Kritik an ihrem Aussehen einstecken musste, spricht dieses Model nun offen über ihren Körper nach der Geburt.

Zehn Monate nach der Geburt ihres vierten Kindes blickte das südafrikanisch-deutsche Model und Influencerin Nara Smith auf eine unerwartete Wendung zurück. Im Oktober 2025 postete sie ein Foto von sich kurz nach der Entbindung. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten und waren weit verbreitet: Manche sahen darin ein unerreichbares Ideal, das Vergleiche unter jungen Müttern befeuern könnte.

Was das Foto nicht zeigte

Nara Smith war am 29. Juli 2026 im Podcast „Call her Daddy“ zu Gast und schilderte eine andere Sichtweise auf das Foto. Sie erzählte, sie habe „noch am selben Morgen geweint“, „ihre üblichen Hosen passten nicht mehr“ und sie habe „über ihrem Wohlfühlgewicht gelegen“. Obwohl das Foto sie als dem gängigen Schönheitsideal entsprechend darstellt – schlanke Figur, Make-up, gepflegte Freizeitkleidung – und somit die vielschichtigere Realität von Körpern nach der Geburt nicht widerspiegelt, gab dieses Foto – laut ihrer Aussage – ihre damaligen Erfahrungen nicht vollständig wieder.

Ein Detail, das die Kontroverse verändert: Das Bild spiegelte nicht ihren tatsächlichen Zustand wider, sondern einen eingefrorenen Moment, der dann als Inszenierung interpretiert wurde, wodurch die Gefahr bestand, Erwartungen zu schüren, die weit von der Erfahrung vieler junger Mütter entfernt waren.

Eine Publikation, die als Bindeglied und nicht als Demonstration konzipiert wurde

Model und Influencerin Nara Smith erklärt, dass sie Mütter ansprechen wollte, die sich nach der Geburt nicht mehr wiedererkannten. In der Bildunterschrift, die sie damals veröffentlichte, beschrieb sie einen Körper, der sich verändert und dehnt, und sagte, sie habe lange versucht, ihn wieder in seinen Zustand vor der Schwangerschaft zurückzuversetzen, bevor sie dieses Ziel aufgab. Heute sagt sie, sie sei stolz auf das, was ihr Körper geleistet hat.

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Ein Aufruf, die Vergleiche zu beenden

Das ist der Kern ihrer Argumentation. Nara Smith weist darauf hin, dass die Erholung nach der Geburt individuell sehr unterschiedlich verläuft: Manche Frauen erlangen ihre Figur zurück, andere nicht; manche bekommen Dehnungsstreifen, andere nicht. Sie plädiert dafür, dass Frauen sich in dieser Zeit gegenseitig unterstützen, unabhängig von ihrer Situation, und betont die Wichtigkeit von Selbstmitgefühl nach einem so einschneidenden Ereignis.

Eine von weiteren Prozessen geprägte Zeit

Im selben Interview spricht Nara Smith über die Wochenbettangst, die sie nach einer früheren Geburt erlebte, und über die Krebsdiagnose einer ihrer Töchter. Sie erklärt, dass sie diese Erfahrung teilen wollte, in der Hoffnung, dass sich andere Familien dadurch weniger allein fühlen würden, und verkündet, dass das Kind nach Abschluss der Behandlung in Remission sei.

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Dieser Bericht verdeutlicht eine den sozialen Medien innewohnende Spannung: Ein Bild, das zur Kontaktaufnahme gepostet wird, kann als erstrebenswertes Ideal wahrgenommen werden. Indem sie detailliert beschreibt, was das Bild nicht zeigt, erinnert uns Nara Smith daran, dass ein Foto nach der Geburt nichts von der damit verbundenen Lebenserfahrung preisgibt.