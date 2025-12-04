Nach den Olympischen Spielen spricht diese Olympiasiegerin über ihre finanziellen Schwierigkeiten: Internetnutzer reagieren heftig.

Die Turnerin Mélanie De Jesus Dos Santos aus Martinique, die sieben Europameisterschaftsmedaillen, darunter vier Gold- und vier Bronzemedaillen bei den Weltmeisterschaften 2023, gewonnen hat, äußerte sich kürzlich erstmals gegenüber RTL . Trotz ihrer Ambitionen schied sie in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris aus und beschrieb die schwierige Lage nach den Spielen: Sponsoren wie Dior, LVMH, Adidas und Venus sind weggefallen, sodass sie kein festes Einkommen mehr hat.

Eine glänzende Erfolgsbilanz angesichts der wirtschaftlichen Realität

Trotz einer außergewöhnlichen Karriere – mit zwölf Jahren kam sie von Martinique nach Frankreich, integrierte sich schnell in die französische Juniorenmannschaft und feierte trotz einer schweren Bänderverletzung 2015 große Erfolge im Seniorenbereich – verkörpert Mélanie De Jesus Dos Santos die Hoffnungen des französischen Turnens. Doch nach der Enttäuschung bei den Heimspielen, die zu einem Burnout führte, der von einem Psychologen, einem Psychiater und mithilfe von Hypnose behandelt wurde, holt sie die Realität hart ein: „Heute habe ich nichts mehr […] Man verliert alles und fühlt sich im Stich gelassen“, sagte sie gegenüber RTL.

Da sie sich keine eigene Wohnung leisten kann, lebt sie bei ihren Eltern und arbeitet als Angestellte im Crégym Martinique, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dabei betont sie: „Gymnastik ist kein Profisport, man muss gewinnen, um Geld zu verdienen.“

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Mélanie De Jesus Dos Santos (@melanie_djds972)

Die Rückkehr zum Turnen erfolgte eher aus Notwendigkeit als aus Leidenschaft.

Nach Paris hatte sie sich zunächst geschworen, nie wieder ein Turngerät anzufassen – „Ich habe seitdem keine Turnhalle mehr betreten“, sagte sie im Juni in der französischen Fernsehsendung „C à Vous“. Nun sieht sich die Olympiasiegerin jedoch gezwungen, zurückzukehren: „Selbst wenn ich nicht mehr turnen will, was soll ich tun? Ich habe nie gearbeitet, ich kenne die normale Welt nicht.“ Mit 25 Jahren, ohne Hochschulabschluss oder Berufserfahrung, zwingt sich Mélanie De Jesus Dos Santos dazu, das zu tun, was sie kann, und bedauert die fehlende Unterstützung des französischen Verbandes nach den Olympischen Spielen, die ihr den Übergang hätte erleichtern können.

Online-Reaktionen: Massive Zustimmung versus harsche Kritik

Das RTL-Video hat eine Welle der Solidarität mit diesem Hilferuf für die prekäre Lage von Nicht-Profisportlerinnen ausgelöst, die nach dem olympischen Rampenlicht oft in Vergessenheit geraten. Gleichzeitig gab es wütende Reaktionen: „Verblendet!“, „Wir haben kein Mitleid mit ihr, sie ist jung, sie sollte wieder zur Schule gehen!“, „Haben deine Eltern dir nicht gesagt, dass du nicht alles auf eine Sportart setzen sollst, die kein Geld einbringt?“ Diese Gegenreaktion offenbart die gesellschaftlichen Spannungen rund um den Frauensport und die Lebensentscheidungen von Athletinnen, die trotz der familiären und persönlichen Opfer, die sie bringen, oft übersehen werden.

Ein Aufruf, die Unterstützung nach den Olympischen Spielen zu überdenken

Dieses Zeugnis verdeutlicht ein strukturelles Problem: das Auslaufen der Sponsorenverträge nach den Spielen, das Fehlen eines sozialen Sicherheitsnetzes und den damit einhergehenden psychischen Druck. Mélanie De Jesus Dos Santos fordert implizit eine bessere staatliche und gesellschaftliche Unterstützung für Athleten am Ende ihrer Karriere und macht ihren Kampf so zu einer nationalen Debatte über den Wert des Spitzensports im Amateurbereich.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Mélanie De Jesus Dos Santos (@melanie_djds972)

Die Geschichte von Mélanie De Jesus Dos Santos legt die Verletzlichkeit des Spitzensports schonungslos offen: Hinter Exzellenz, Disziplin und Medaillen verbergen sich fragile Lebenswege, die von Ergebnissen und Medienpräsenz abhängen. Ihr Zeugnis ist kein Einzelfall, sondern erinnert uns daran, dass viele Athleten in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld agieren, in dem sportliche Anerkennung weder finanzielle Stabilität noch einen reibungslosen Übergang in eine neue Karriere garantiert. Die Welle der Emotionen – von Mitgefühl bis Unverständnis –, die in den sozialen Medien ausgelöst wurde, unterstreicht die dringende Notwendigkeit, den Status französischer Athleten zu überdenken.