Rita Ora sorgte auf dem roten Teppich mit einem gewagten, hautengen Kleid für Furore.

Die kosovarisch-britische Sängerin, Model und Schauspielerin Rita Ora sorgte kürzlich bei den Fashion Awards 2025 in London für Aufsehen, als sie auf dem roten Teppich in einem ultraengen silbernen Kleid mit einem gewagten tiefen Ausschnitt erschien.

Ein Kleid mit einem auffälligen Glanz

Das von Rita Ora gewählte Kleid war ein figurbetontes Modell von Ralph Lauren, das ihre Kurven elegant umspielte. Der Satin und der metallische Schimmer funkelten bei jeder Bewegung im Licht, während der hohe Schlitz dem Look einen Hauch von dezentem Glamour verlieh – perfekt für einen glamourösen Abend. Rita Ora rundete diesen umwerfenden Look mit einem eleganten Ballerina-Dutt ab, der ihren dezenten Schmuck und ihr Make-up mit Smokey Eyes und tiefrosa Lippen perfekt in Szene setzte. Dieses stimmige Ensemble unterstrich ihren makellosen Stil und ihr souveränes Auftreten auf dem roten Teppich.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von My Attire (@myattire2816)

Eine bemerkenswerte Präsenz bei einer Vorzeigeveranstaltung

Die Fashion Awards sind ein Pflichttermin der Modebranche und ehren aufstrebende Designer und Talente. Rita Oras Look, die bereits für ihre gewagten und oft avantgardistischen Modeentscheidungen bekannt ist, wurde weithin als eines der unvergesslichsten Outfits der Preisverleihung 2025 gefeiert. Ihr Ensemble begeisterte Kritiker und Publikum gleichermaßen und verkörperte perfekt den Geist der Veranstaltung. Es festigte nicht nur ihren Ruf als Stilikone, sondern löste auch zahlreiche Diskussionen in den sozialen Medien aus, wo es als wahrer Modemoment bezeichnet wurde.

Mit diesem umwerfenden Auftritt untermauert Rita Ora einmal mehr ihren Status als Stilikone, die Kühnheit und Eleganz perfekt vereint. Zwischen Glamour und Selbstbewusstsein beweist sie, dass der rote Teppich ein wahres Spielfeld ist, auf dem sie mit ihrer Ausstrahlung und ihrem angeborenen Stilgefühl alle Blicke auf sich zieht.