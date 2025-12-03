Search here...

Mit 45 Jahren strahlt Venus Williams auf ihren Verlobungsfotos.

Die amerikanische Tennisspielerin Venus Williams teilte kürzlich auf Instagram bisher unveröffentlichte Fotos ihrer Verlobung mit dem italienischen Schauspieler und Produzenten Andrea Preti, die am 31. Januar 2025 stattfand, mit der Bildunterschrift „Verlobt am 31.01.25💫“ .

Das Paar und der Heiratsantrag

Venus Williams und Andrea Preti sind seit letztem Sommer ein Paar und machten ihre Beziehung im Februar 2025 während der Pariser Modewoche mit mehreren gemeinsamen öffentlichen Auftritten offiziell. Der Heiratsantrag, der lange geheim gehalten wurde, kam schließlich ans Licht, nachdem Venus Williams am 22. Juli 2025 die Mubadala Citi DC Open gewonnen hatte und dabei zwei Diamantringe trug.

Auf Verlobungsfotos, die auf Instagram geteilt wurden, posiert Venus Williams in einem weißen Neckholderkleid strahlend neben Andrea Preti in tropischer Kulisse mit ihrem Hund Harry. Die Bilder gewähren der siebenmaligen Grand-Slam-Siegerin einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Sie unterstreichen ihr Glück und die enge Verbundenheit der beiden. Andrea Preti trägt zunächst ein Leopardenmuster-Shirt und später Weiß.

Entscheidende Unterstützung für seine Rückkehr zum Tennis

Andrea Preti spielte eine Schlüsselrolle bei Venus' Comeback. Er motivierte sie während der anspruchsvollen Trainingseinheiten, die sie mit einem „ständigen Acht-Stunden-Job“ vergleicht, und achtete darauf, dass sie nicht nachließ. Bei ihren Wettkämpfen war er anwesend und ermutigte sie, nach über einem Jahr Pause durchzuhalten. Mit seiner Teilnahme am ASB Classic in Neuseeland stärkte er ihre Entschlossenheit für 2026.

Begeisterte Reaktionen von den Fans

Diese Fotogalerie erhielt fast 175.000 Likes und Kommentare wie „Herzlichen Glückwunsch! Die Liebe steht dir so gut!“ und „Du strahlst vor Glück!“. Die amerikanische Tennisspielerin Coco Gauff reagierte mit Herz-Emojis, während einige Fans von Venus Williams ihr „Ausstrahlung nach der Verlobung“ bemerkten – ein ungewöhnlicher Schritt für sie, da sie ihr Privatleben sonst eher zurückhaltend präsentiert.

Kurz gesagt, Venus Williams strahlt auf diesen Verlobungsfotos und vereint auf harmonische Weise Liebe, Sport und Eleganz mit Andrea Preti. Dieser intime Moment ist inspirierend und markiert ein neues, strahlendes Kapitel für die Tennislegende nach ihrem triumphalen Comeback.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
„Ich habe einige sehr dunkle Nächte durchgemacht“: Emma Roberts spricht über die Zeit nach der Geburt

