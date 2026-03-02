Madonna sorgte in Spitze für Furore auf der Mailänder Modewoche.

Madonna bewies einmal mehr ihren Status als „Königin des Stils“ mit einem atemberaubenden Auftritt bei der Dolce & Gabbana Herbst/Winter 2026/2027 Show während der Mailänder Modewoche. In der ersten Reihe sitzend, sorgte sie in einem kurzen schwarzen Spitzenkleid, das gleichermaßen gotisch und unglaublich elegant wirkte, für Furore.

Ein Spitzenkleid mit gotischen Akzenten

Für diesen Anlass wählte Madonna ein schwarzes Spitzenkleid mit Korsett. Das Kleid hatte einen Schlitz, der schwarze Strumpfhosen und schwarze Pumps mit spitzer Zehenpartie freigab. Die Kombination aus strukturiertem Korsett, zarter Spitze und kurzem Schnitt kreierte einen sehr kontrollierten Gothic-Look, irgendwo zwischen Boudoir und rotem Teppich.

Um diesen Look auszubalancieren, trug Madonna darüber einen taillierten schwarzen Mantel/Blazer, den sie offen trug. Die präzisen Schultern, der taillierte Schnitt und die Länge des Mantels verliehen ihm einen Hauch von Eleganz, fast wie eine Art „Couture-Rüstung“. Eine schwarze Tasche am Arm rundete den komplett schwarzen Look ab, der perfekt zur Dolce & Gabbana-DNA passte.

Die Accessoires, die den Unterschied ausmachen: schwarze Sonnenbrille und türkisfarbene Handschuhe

Getreu ihrem Image als „unantastbarer Star“ trug Madonna auch in der ersten Reihe eine große schwarze Sonnenbrille, die ihre Mystik und ihren ikonischen Status unterstrich. Das unerwartetste Detail ihres Outfits waren jedoch ihre türkisfarbenen Handschuhe, die einen starken Kontrast zum komplett schwarzen Ensemble bildeten. Diese lebendige, fast schon theatralische Farbwahl verlieh dem ansonsten sehr dunklen Look einen Hauch von Verspieltheit und Modernität und hob gleichzeitig ihre Fähigkeit hervor, mit einem einzigen Accessoire Regeln zu brechen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna)

Ein viraler Auftritt, von der ersten Reihe bis zu Instagram

Madonna sorgte nicht nur im Showroom für Furore: Sie teilte auch ein Video von sich, in dem sie in demselben Outfit auf einem Balkon mit Blick auf die Mailänder Skyline spazierte. Die Bildunterschrift war schlicht „Ciao Milano 🇮🇹“ – genug, um eine Flut von Kommentaren ihrer Fans auszulösen, die begeistert waren, sie wieder im Stil von Korsett und Spitze zu sehen, der ihren legendären Look begründete.

Mit ihrem kleinen schwarzen Spitzenkleid, dem Gothic-Korsett und den türkisfarbenen Handschuhen erinnerte Madonna Mailand daran, dass sie nach wie vor eine wahre Stilikone ist. Sie interpretierte ihre ikonischen Codes – dramatisches Schwarz, auffällige Accessoires – gekonnt neu und passte sie dem aktuellen Zeitgeist an. Das Ergebnis: ein Auftritt, der sowohl in der ersten Reihe als auch in den sozialen Medien für großes Aufsehen sorgte.