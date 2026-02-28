„Du bist umwerfend“: Fotos dieser amerikanischen Schauspielerin in Thailand sorgen für Aufsehen.

Victoria Justice, bekannt aus der US-amerikanischen Sitcom „Victorious“, sorgte kürzlich mit ihren Urlaubsfotos von Koh Samui in Thailand für Furore in den sozialen Medien. Die schlichte Bildunterschrift „Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴“ brachte der Bilderserie über 250.000 Likes ein und feierte ihren strahlenden Teint am Infinity-Pool.

Paradiesischer Infinity-Pool

Auf dem Hauptbild posiert die amerikanische Schauspielerin und Singer-Songwriterin an einem türkisfarbenen Pool. Anschließend trägt sie ein farbenfrohes Streifenoutfit, ein offenes, übergroßes weißes Hemd, die Haare zu einem hohen Dutt gebunden und eine Sonnenbrille. Sie nippt an einem Drink, ihre goldene Maniküre und die zarten Ohrringe runden ihren schicken Urlaubslook ab.

Der Beitrag wechselt zwischen traumhaften Sonnenuntergängen am Strand, farbenfrohen thailändischen Gerichten, exotischen Säften und entspannten Posen. Vom unberührten Strand bis zu den Kokospalmen fängt Victoria die Essenz tropischen Luxus ein und wirkt dabei authentisch und strahlend.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Victoria Justice (@victoriajustice)

Die Fans sind völlig sprachlos.

Ein Fan-Account schwärmt von „perfektem Pool, Meeresbrise und gelassener Ausstrahlung“. Die Reaktionen überschlagen sich: „Du machst Thailand noch schöner!“ , „Ich bin ganz in Gedanken dabei!“ , „Einfach traumhaft!“ Andere stimmen zu: „Dieses Licht ist unglaublich!“, „Es sieht aus wie eine lebendige Postkarte!“, „Wie schaffst du es nur, so zu strahlen?“ Sonnen-, Wellen- und Herz-Emojis überschwemmen den Post, während die Fans bereits nach der geheimen Adresse der Villa und der Marke ihrer Zweizimmerwohnung fragen.

Innerhalb weniger Stunden erhielten Victoria Justices Fotos Tausende von Likes und Shares. Einige beschrieben sie als „die Verkörperung von Sonnenschein“, andere lobten ihre „mühelose, natürliche Eleganz“. Mit türkisfarbenen Strähnen, goldener Haut und einem heiteren Lächeln schienen die Bilder die Zeit anzuhalten.

Victoria Justice verbindet auf brillante Weise Serien, Musik und spontane Strandmomente. Diese thailändischen Bilder erinnern an ihre zeitlose Anziehungskraft, die das Publikum weiterhin fesselt.