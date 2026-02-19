„Ich habe aufgehört, mich selbst anzusehen“: Diese Sängerin spricht offen über ihre Unsicherheiten.

Die französische Singer-Songwriterin Clara Luciani spricht offen über ihre Probleme mit ihrem Körperbild, die sie drei Jahrzehnte lang zurückhielten. In der französischen Talkshow „Quotidien“ verriet sie kürzlich, wie befreiend ihre letzte Tournee war und ihr endlich erlaubte, mit dem ständigen Grübeln aufzuhören und sich auf der Bühne vollkommen auszudrücken.

Eine Reise, die Wunden heilt.

Mit über einer Million verkaufter Alben und ihrem dritten Album „Mon sang en pleine conquête“ (Mein Blut in voller Eroberung) beendete Clara Luciani ihre Tournee am 18. und 19. Februar in der Accor Arena in Paris mit einem triumphalen Finale. Doch hinter ihrer selbstbewussten Bühnenpräsenz gesteht sie, dass sie sich während ihrer frühen Tourneen „sehr unsicher wegen ihres Körpers“ gefühlt und sich „für ihre Proportionen geschämt“ habe. „Erst mit über dreißig habe ich mich endlich etwas wohler in meiner Haut gefühlt“, gab sie in der von Yann Barthès moderierten Sendung „Quotidien“ zu.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von Clara Luciani (@jesuisclaraluciani) geteilter Beitrag

„Ich entschuldige mich nicht mehr dafür, hier zu sein.“

Auf dieser Tournee kam der Wendepunkt: „Mir ist alles egal, ich bin Sängerin und hier, um Musik zu machen. Ich habe aufgehört, mich auf mich selbst zu konzentrieren und mir Raum gegeben.“ Das Ergebnis? Ein Erlebnis, „so viel schöner, kraftvoller, wirkungsvoller“. Diese Befreiung erlaubte es ihr, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen, fernab der Urteile über ihr Aussehen, die sie seit ihrer Kindheit verfolgt hatten – mit elf Jahren war sie 1,76 m groß, und zu Beginn ihrer Karriere musste sie sich Kommentare über ihr „zu großes Kinn“ anhören. 2021 definierte Clara Luciani in Madame Figaro Schönheit als „tausend Arten, man selbst zu sein, die eigenen Unterschiede zu kultivieren“ und bevorzugte dabei „die Zerbrechlichen und Unsicheren, die sich ihres eigenen Charmes nicht bewusst sind“.

Diese Enthüllungen, die mit ihren beiden Auftritten in Paris zusammenfallen, zeigen eine Künstlerin, die mit sich im Reinen ist und ihre Verletzlichkeit in Stärken verwandelt. Clara Luciani beweist, dass wahres Selbstvertrauen oft erst nach Jahren inneren Kampfes entsteht und inspiriert ihre Fans, ihre eigenen Stärken zu entdecken und anzunehmen.