Die 37-jährige südafrikanische Model präsentiert stolz ihre Figur.

Candice Swanepoel, ein südafrikanisches Model und ehemaliges Victoria's Secret-Model, teilte kürzlich ein Selfie auf Instagram, auf dem sie selbstbewusst ihre Figur präsentierte.

Ein beiläufiger Beitrag, der Eindruck hinterließ.

Auf ihrem Instagram-Account @candiceswanepoel teilte Candice Swanepoel einen natürlichen, ungestellten Moment. Vor einem Spiegel kniend, trug sie einen kurzen, langärmeligen rosa Pullover und einen fließenden grauen Faltenrock. Das Ensemble wirkte zart und elegant zugleich und betonte ihre Figur auf natürliche Weise. Ihr blondes Haar fiel ihr locker über die Schultern, und ihr bewusst dezentes Make-up ließ ihre natürliche Ausstrahlung erstrahlen.

Mit dem Handy in der Hand fängt sie den Moment in einem lichtdurchfluteten Raum ein und präsentiert ihren Followern ein spontanes und strahlendes Selfie – ganz ohne aufgesetzte Künstlichkeit. Der Beitrag, veröffentlicht am 14. Februar 2026 inmitten einer Reihe verschiedener Fotos, vermittelt ein Bild von Selbstbewusstsein und Natürlichkeit. Wir sehen einen durchtrainierten Bauch, aber vor allem eine Frau, die sich in ihrer Haut sichtlich wohlfühlt. Jenseits der Ästhetik vermittelt dieser Post eine tiefere Botschaft: die der Selbstakzeptanz, der bewussten Pflege des eigenen Körpers aus Liebe und nicht aus Pflichtgefühl und der Feier einer starken und selbstbewussten Weiblichkeit.

Getreu seiner sportlichen Routine

Candice Swanepoel verkörpert eine moderne Vision von Wohlbefinden: anspruchsvoll und doch bodenständig, diszipliniert und doch respektvoll gegenüber ihrem Körper. Pilates, Yoga, Mobilitätsübungen, Krafttraining … sie trainiert täglich etwa eine Stunde mit ihrem langjährigen Coach. Mehr als nur ein Fitnessprogramm, ist es ein wahres Ritual der Erdung, das Körper und Geist gleichermaßen nährt.

Ursprünglich aus Südafrika stammend, bevorzugt sie einen ganzheitlichen Ansatz: eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung, Smoothies mit Kollagen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und vor allem das bewusste Hinhören auf die Bedürfnisse ihres Körpers. Dieser Beitrag ist Teil einer Reihe von Artikeln, die weit entfernt sind von gestellten Fotos und unrealistischen Filtern. Hier entdecken wir eine Frau in ihrem wahren Selbst. Es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen oder einem äußeren Ideal nachzueifern, sondern darum, im eigenen Tempo voranzuschreiten, gemäß der eigenen Geschichte, dem eigenen Stoffwechsel und den eigenen Prioritäten.

Begeisterte Reaktionen und ein modisches Erbe

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Unglaubliche Figur“, „Strahlend“. Candice Swanepoel, ein ikonisches Model, das 2007 berühmt wurde, hat sich als eine der führenden Persönlichkeiten der internationalen Modewelt etabliert. Ihr Image vereint Frische, Natürlichkeit und athletische Kraft – eine Mischung, die zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Als gefragte Muse großer Modehäuser, regelmäßig in prestigeträchtigen Kampagnen und auf den Laufstegen von Victoria’s Secret verkörpert sie moderne Weiblichkeit: stark, selbstbewusst und durchsetzungsstark. Abseits des Rampenlichts ist ihre Karriere ein Beweis für Beharrlichkeit und Authentizität.

Mit diesem spontanen Selfie untermauert Candice Swanepoel ihren Status als wahre Stilikone. Fernab von Künstlichkeit und aufwendigen Inszenierungen besticht sie durch eine natürliche Eleganz und ein Selbstbewusstsein, die über flüchtige Trends hinausreichen. Indem sie sich für Schlichtheit entscheidet, erinnert sie uns daran, dass Stil nicht nur in der Kleidung, sondern auch in der Haltung, mit der sie getragen wird, liegt. Eine Lektion in Sachen Mode, gewiss, aber vor allem eine Lektion in Selbstsicherheit und Freiheit.