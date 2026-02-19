Search here...

Die 37-jährige südafrikanische Model präsentiert stolz ihre Figur.

Anaëlle G.
@candiceswanepoel/Instagram

Candice Swanepoel, ein südafrikanisches Model und ehemaliges Victoria's Secret-Model, teilte kürzlich ein Selfie auf Instagram, auf dem sie selbstbewusst ihre Figur präsentierte.

Ein beiläufiger Beitrag, der Eindruck hinterließ.

Auf ihrem Instagram-Account @candiceswanepoel teilte Candice Swanepoel einen natürlichen, ungestellten Moment. Vor einem Spiegel kniend, trug sie einen kurzen, langärmeligen rosa Pullover und einen fließenden grauen Faltenrock. Das Ensemble wirkte zart und elegant zugleich und betonte ihre Figur auf natürliche Weise. Ihr blondes Haar fiel ihr locker über die Schultern, und ihr bewusst dezentes Make-up ließ ihre natürliche Ausstrahlung erstrahlen.

Mit dem Handy in der Hand fängt sie den Moment in einem lichtdurchfluteten Raum ein und präsentiert ihren Followern ein spontanes und strahlendes Selfie – ganz ohne aufgesetzte Künstlichkeit. Der Beitrag, veröffentlicht am 14. Februar 2026 inmitten einer Reihe verschiedener Fotos, vermittelt ein Bild von Selbstbewusstsein und Natürlichkeit. Wir sehen einen durchtrainierten Bauch, aber vor allem eine Frau, die sich in ihrer Haut sichtlich wohlfühlt. Jenseits der Ästhetik vermittelt dieser Post eine tiefere Botschaft: die der Selbstakzeptanz, der bewussten Pflege des eigenen Körpers aus Liebe und nicht aus Pflichtgefühl und der Feier einer starken und selbstbewussten Weiblichkeit.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Candice (@candiceswanepoel)

Getreu seiner sportlichen Routine

Candice Swanepoel verkörpert eine moderne Vision von Wohlbefinden: anspruchsvoll und doch bodenständig, diszipliniert und doch respektvoll gegenüber ihrem Körper. Pilates, Yoga, Mobilitätsübungen, Krafttraining … sie trainiert täglich etwa eine Stunde mit ihrem langjährigen Coach. Mehr als nur ein Fitnessprogramm, ist es ein wahres Ritual der Erdung, das Körper und Geist gleichermaßen nährt.

Ursprünglich aus Südafrika stammend, bevorzugt sie einen ganzheitlichen Ansatz: eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung, Smoothies mit Kollagen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und vor allem das bewusste Hinhören auf die Bedürfnisse ihres Körpers. Dieser Beitrag ist Teil einer Reihe von Artikeln, die weit entfernt sind von gestellten Fotos und unrealistischen Filtern. Hier entdecken wir eine Frau in ihrem wahren Selbst. Es geht nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen oder einem äußeren Ideal nachzueifern, sondern darum, im eigenen Tempo voranzuschreiten, gemäß der eigenen Geschichte, dem eigenen Stoffwechsel und den eigenen Prioritäten.

Begeisterte Reaktionen und ein modisches Erbe

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Unglaubliche Figur“, „Strahlend“. Candice Swanepoel, ein ikonisches Model, das 2007 berühmt wurde, hat sich als eine der führenden Persönlichkeiten der internationalen Modewelt etabliert. Ihr Image vereint Frische, Natürlichkeit und athletische Kraft – eine Mischung, die zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Als gefragte Muse großer Modehäuser, regelmäßig in prestigeträchtigen Kampagnen und auf den Laufstegen von Victoria’s Secret verkörpert sie moderne Weiblichkeit: stark, selbstbewusst und durchsetzungsstark. Abseits des Rampenlichts ist ihre Karriere ein Beweis für Beharrlichkeit und Authentizität.

Mit diesem spontanen Selfie untermauert Candice Swanepoel ihren Status als wahre Stilikone. Fernab von Künstlichkeit und aufwendigen Inszenierungen besticht sie durch eine natürliche Eleganz und ein Selbstbewusstsein, die über flüchtige Trends hinausreichen. Indem sie sich für Schlichtheit entscheidet, erinnert sie uns daran, dass Stil nicht nur in der Kleidung, sondern auch in der Haltung, mit der sie getragen wird, liegt. Eine Lektion in Sachen Mode, gewiss, aber vor allem eine Lektion in Selbstsicherheit und Freiheit.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
„Ich habe aufgehört, mich selbst anzusehen“: Diese Sängerin spricht offen über ihre Unsicherheiten.
Article suivant
„Fabelhaft“, „Zurück ins Jahr 2011“: Margot Robbies Kleid sorgt für Aufsehen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dieser Schauspieler nutzt sein Geld, um heimlich die Arztrechnungen von Fremden zu bezahlen.

Kunal Nayyar, ein bekanntes Gesicht unter Sitcom-Fans und Darsteller des Rajesh Koothrappali aus „The Big Bang Theory“, sorgte...

„Fabelhaft“, „Zurück ins Jahr 2011“: Margot Robbies Kleid sorgt für Aufsehen

Bei einer kürzlich von Vogue Australia veranstalteten Veranstaltung sorgte die australische Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie mit einem...

„Ich habe aufgehört, mich selbst anzusehen“: Diese Sängerin spricht offen über ihre Unsicherheiten.

Die französische Singer-Songwriterin Clara Luciani spricht offen über ihre Probleme mit ihrem Körperbild, die sie drei Jahrzehnte lang...

Im warmen Sand präsentiert Camila Cabello ihre Figur und löst Reaktionen aus.

Camila Cabello begeistert die sozialen Medien mit Fotos aus einem tropischen Paradies in einem roten Outfit. Die kubanisch-mexikanische...

„Immer noch so schön wie eh und je“: Mit 55 Jahren strahlt diese Schauspielerin am Strand neben einem Pferd.

Die britische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Amanda Holden bricht mit Konventionen bei ihren Fotoshootings. Frisch nach ihrer Geburtstagsfeier teilte...

„Ist ihr nicht kalt?“: In Paris wählt diese Sängerin ein gewagtes Outfit

Sängerin Tate McRae sorgte kürzlich in Paris mit einem Outfit für Furore in den sozialen Medien. Kurze Shorts,...

© 2025 The Body Optimist