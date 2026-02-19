Dieser Schauspieler nutzt sein Geld, um heimlich die Arztrechnungen von Fremden zu bezahlen.

Kunal Nayyar, ein bekanntes Gesicht unter Sitcom-Fans und Darsteller des Rajesh Koothrappali aus „The Big Bang Theory“, sorgte kürzlich aus einem ganz anderen Grund für Schlagzeilen. Obwohl die Kultserie bereits vor einigen Jahren abgesetzt wurde, hinterlässt der britische Schauspieler weiterhin einen bleibenden Eindruck – diesmal durch sein soziales Engagement.

Ein Vermögen im Dienst anderer

In der Blütezeit von „The Big Bang Theory“ gehörte Kunal Nayyar zu den bestbezahlten Schauspielern im amerikanischen Fernsehen und verdiente fast eine Million Dollar pro Folge. Heute, mit 44 Jahren, hat er sich entschieden, einen Teil dieses Vermögens für ihm wichtige Anliegen einzusetzen.

In einem Interview mit der Zeitung „The i Paper“ verriet der Schauspieler, dass er einen Teil seines Einkommens anonym an Bedürftige auf der Plattform GoFundMe spendet. Abends stöbert er auf der Seite, wählt nach dem Zufallsprinzip medizinische Spendenaktionen aus und begleicht diskret die Rechnungen bedürftiger Familien. „Geld hat mir mehr Freiheit geschenkt, und das größte Geschenk ist die Möglichkeit, etwas zurückzugeben“, vertraute er an und fügte hinzu, dass er sich durch diese altruistischen Taten wie ein „maskierter Rächer“ fühle.

Eine Welle der Philanthropie, die sowohl gelobt als auch kontrovers diskutiert wurde.

Obwohl sein Geständnis schon länger zurückliegt, erlangte es erst kürzlich in den sozialen Medien größere Aufmerksamkeit. Einige Internetnutzer lobten die Freundlichkeit des Schauspielers und betonten, dass das Ergebnis – die Hilfe für Familien in Not – wichtiger sei als die dadurch entstandene Publicity.

Andere kritisierten jedoch die öffentliche Bekanntgabe dieser Tat und argumentierten, dass die Diskussion darüber den Grundsatz der Anonymität verletze. Trotz dieser Debatten verteidigten viele Kunal Nayyar und wiesen darauf hin, dass die Empfänger seiner Spenden die Identität ihres Wohltäters nicht kannten und dass sein Vorgehen keineswegs protzig, sondern vor allem darauf abzielte, andere zu großzügigen Taten anzuregen.

Ein bestimmter Zeitpunkt

Die plötzliche Medienaufmerksamkeit für diese Geschichte fiel zeitlich mit der Berichterstattung über eine andere GoFundMe-Kampagne zusammen – diese wurde ins Leben gerufen, um die Familie von James Van Der Beek, dem „Dawson’s Creek“-Schauspieler, der kürzlich an Krebs verstorben war, zu unterstützen. Laut Variety entfachte dieses Ereignis das Interesse an wohltätigen Initiativen von Prominenten auf der Plattform neu und rückte Kunal Nayyars Namen wieder ins Rampenlicht.

Wenn Ruhm zum Mittel wird, Gutes zu tun

Kunal Nayyars Geschichte ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass Ruhm und Reichtum als Mittel zur Förderung der Solidarität eingesetzt werden können. Auch wenn die Aufrichtigkeit seiner Handlungen weiterhin umstritten ist, hat seine Geste den Verdienst, humanitären Anliegen, die allzu oft übersehen werden, neue Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

In einer Welt, in der soziale Medien alles verstärken, auch Kritik, beweist der britische Schauspieler Kunal Nayyar schließlich, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, Prominente zu nutzen, um auf leise, aber konkrete Weise das Leben anderer zu verändern.