Die 67-jährige Madonna posiert mit ihrem Partner auf Fotos, die für Aufsehen sorgen.

Madonna trotzt weiterhin allen Konventionen und teilte zum Valentinstag Fotos mit ihrem 29-jährigen Partner Akeem Morris. Die Bilder sorgten in den sozialen Medien für Furore und entfachten erneut Debatten über ihren „provokativen Stil“ und den Altersunterschied von 38 Jahren. Statt sich zu verstecken, genießt die „Material Girl“ ihre Meinungsfreiheit in vollen Zügen.

Fotos von Verliebten

Zum Valentinstag postete Madonna auf Instagram eine Reihe von Fotos, auf denen sie in minimalistischen Outfits posiert. Darunter ist auch ein Selfie mit Akeem Morris, auf dem sie eine Kreuzkette trägt. Sie präsentiert sich abwechselnd in einem hellrosa Body über einem beigen BH, einem schwarzen Spitzenensemble, Netzstrümpfen, Strümpfen und Stilettos. Accessoires wie eine übergroße Sonnenbrille, ein Pelzmantel und Spitzenhandschuhe runden die gewagten Looks ab. Die Bildunterschrift? „Dieb der Herzen … Willst du mein Valentin sein? ♥️“, eine augenzwinkernde Anspielung auf ihren anhaltenden Starruhm.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna)

Ein diskretes Paar, das seit 2024 öffentlich auftritt.

Madonna und der ehemalige jamaikanische Fußballer Akeem Morris sind seit Sommer 2024 ein Paar. Ihr erster gemeinsamer Auftritt fand am 4. Juli statt. Seitdem haben sie zahlreiche öffentliche Auftritte absolviert: Madonnas 66. Geburtstag in Italien, die Met Gala 2025, die Pariser Fashion Week, ein Konzert von Billie Eilish und ein Fußballspiel in London. Auch Weihnachten 2025 und Chanukka zeigten sie sich sehr vertraut, wie Akeem Morris mit Familienfotos belegte. Obwohl sich das Paar nie offiziell zu seiner Beziehung geäußert hat, stehen diese öffentlichen Auftritte in starkem Kontrast zu ihrer sonst so zurückhaltenden Art. Dies wird durch intime Fotoshootings wie das Weihnachtsfoto, das sie als „Wichtel“ verkleidet hatten, noch verstärkt.

Gemischte Reaktionen aus der Öffentlichkeit

Diese Bilder lösten gemischte Reaktionen aus: Bewunderung für ihren Wagemut, aber auch Kritik am Altersunterschied. Viele Kommentare hoben hervor, wie jung Akeem Morris im Vergleich zu ihr aussah, was den Spott über ihren körperlichen und generationsbedingten Unterschied weiter anheizte – manche bezeichneten sie beim Durchscrollen der Instagram-Posts sogar als „Mutter und Sohn“.

Fans feiern sie als „zeitlose Königin, die Grenzen überschreitet“, während andere es als „unnötige Provokation“ sehen. Getreu ihrem Stil wandelt Madonna letztendlich jede Kontroverse in ein Statement um: In einem Alter, in dem sich viele zurückziehen, präsentiert sie ihren Körper als Manifest der Vitalität und der unabhängigen Liebe.

Mit diesem Valentinstags-Shooting bekräftigt Madonna ihre Macht über Image und Begierde und nutzt ihren Ruhm, um eine leidenschaftliche Romanze ohne Tabus zu zelebrieren.