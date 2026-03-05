„Ich sehe nur Hass“: Diese Schauspielerin bricht das Schweigen über Online-Belästigung.

Bei den Actor Awards 2026 gab Odessa A'zion, der neue Star des amerikanischen Films „Marty Supreme“, einem Reporter von ET eine offene Antwort auf die Frage, ob es seltsam sei, zum „It-Girl Hollywoods“ zu werden. Ihr bewegendes Geständnis über Online-Hass fand großen Anklang beim Publikum.

Eine harmlose Frage, die eine harte Realität offenbart

Auf dem roten Teppich fragt der Journalist: „Ist es komisch, zu Hollywoods ‚It-Girls‘ zu gehören? “ Die amerikanische Schauspielerin Odessa entgegnet: „Ich sehe nur Hass. Für mich gibt es keine ‚It-Girls‘.“ Diese unverblümte Antwort verdeutlicht die Schattenseiten des aufkeimenden Ruhms.

Die verborgene Seite des Social-Media-Ruhms

Für ihre Rolle in „Marty Supreme“ wurde Odessa für einen Schauspielpreis nominiert und erlangte dadurch mediale Aufmerksamkeit. Doch hinter dem Lob verbarg sich eine Welle hasserfüllter Kommentare. Ihre Offenheit verdeutlicht, wie junge Schauspielerinnen – fernab des Mythos vom „It-Girl“ – oft unberechtigter Kritik ausgesetzt sind.

Die herzlichen Reaktionen der Fans

Tief bewegt überschütteten Internetnutzer die Kommentarspalte mit Kommentaren wie: „Es ist traurig, man sieht, wie sehr es sie mitnimmt“, „Wir senden immer wieder solche negative Energie aus, vor allem an Frauen.“ Viele lobten ihren Mut und wiesen darauf hin, dass Online-Belästigung Frauen im Showbusiness überproportional stark betrifft.

Eine Schauspielerin, die sich gegen Etiketten weigert

Odessa, die Tochter der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Pamela Adlon, lehnt das Etikett „It-Girl“ ab. Sie spricht lieber über ihre anspruchsvolle Arbeit – Nominierungen, Zusammenarbeit mit Timothée Chalamet – als über Klatsch und Tratsch. Ihre Botschaft lautet: mehr Empathie angesichts des Drucks in den sozialen Medien.

Mit ihrem eindringlichen Statement „Ich sehe nur Hass“ enthüllt Odessa A’zion die bittere Realität von Online-Belästigung. Sie verwandelt ihren Schmerz in einen Appell für Freundlichkeit, insbesondere gegenüber Frauen. Eine bewegende Erinnerung: Hinter dem „It-Girl“ verbirgt sich eine Künstlerin, die von der toxischen Atmosphäre des Internets verletzt wurde.