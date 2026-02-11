Meghan Markle verkörpert den Retro-Look des alten Hollywood mit einem spektakulären Kleid und Cape.

Meghan Markle sorgte kürzlich bei einem Wohltätigkeitsereignis in Los Angeles für Aufsehen und überraschte alle mit einem besonders eleganten Look. Anders als sonst, wo sie eher minimalistisch gekleidet ist, wählte sie eine Retro-Silhouette, die an die großen Schauspielerinnen des goldenen Zeitalters Hollywoods erinnert.

Ein seltener Auftritt auf dem roten Teppich

Seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten hält sich Meghan Markle weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und besucht nur selten hochkarätige Veranstaltungen. Am 7. Februar jedoch erschien sie ohne ihren Ehemann Prinz Harry auf dem roten Teppich der „Fifteen Percent Pledge“-Gala in den Paramount Studios in Los Angeles. Ihre Anwesenheit wurde ebenso gelobt wie ihre Kleiderwahl.

Ein Outfit, inspiriert vom klassischen Kino.

Für diesen Abend ganz im Zeichen der Vielfalt wählte die ehemalige Schauspielerin ein langes, elfenbeinfarbenes Kleid mit eng anliegendem Oberteil, das eine skulpturale Silhouette zauberte. Ein schwarzer Besatz betonte den herzförmigen Ausschnitt und setzte einen raffinierten Kontrast. Darüber trug sie einen fließenden, langen schwarzen Umhang, der elegant über ihre Arme fiel und ihre Schultern frei ließ. Schwarze Sandalen, Schmuck im Barockstil und ein makelloses Make-up rundeten den Look ab. Das Ergebnis? Eine theatralische Ausstrahlung, inspiriert von der Welt des klassischen Kinos, ohne dabei übertrieben zu wirken.

Ein Stil, der Hollywood-Konventionen neu interpretiert

Meghan Markles Stil ist eine Hommage an eine Ära, in der Ikonen wie Marilyn Monroe und Audrey Hepburn eine markante Ästhetik prägten: lange Kleider, strukturierte Stoffe und auffällige Accessoires. Dieser Trend, der regelmäßig auf dem roten Teppich wiederkehrt, findet hier einen zeitgemäßeren Ausdruck. Mit klaren Linien und dem Kontrast von Schwarz und Elfenbein lässt die Herzogin dieses goldene Zeitalter gekonnt wiederaufleben und bleibt dabei ihrem Sinn für schlichte Eleganz und sorgfältig ausgewählte Outfits treu.

Letztendlich markiert diese Kleiderwahl einen Wendepunkt in Meghan Markles öffentlichen Auftritten, die sich bisher oft durch Zurückhaltung auszeichneten. Hier unterstreicht sie ihre Rolle als Person des öffentlichen Lebens, indem sie ein Outfit wählt, das auffällt – nicht übertrieben, sondern bewusst. Eine starke Botschaft über die Macht des Stils: die Macht, eine Geschichte zu erzählen, Aufmerksamkeit zu erregen und dabei die Regeln der Mode zu beherrschen. Eine Rückkehr zu theatralischer Eleganz, Stilrichtung 2026.