Search here...

Meghan Markle verkörpert den Retro-Look des alten Hollywood mit einem spektakulären Kleid und Cape.

Fabienne Ba.
Megan Markle dans la série « Suits »

Meghan Markle sorgte kürzlich bei einem Wohltätigkeitsereignis in Los Angeles für Aufsehen und überraschte alle mit einem besonders eleganten Look. Anders als sonst, wo sie eher minimalistisch gekleidet ist, wählte sie eine Retro-Silhouette, die an die großen Schauspielerinnen des goldenen Zeitalters Hollywoods erinnert.

Ein seltener Auftritt auf dem roten Teppich

Seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten hält sich Meghan Markle weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und besucht nur selten hochkarätige Veranstaltungen. Am 7. Februar jedoch erschien sie ohne ihren Ehemann Prinz Harry auf dem roten Teppich der „Fifteen Percent Pledge“-Gala in den Paramount Studios in Los Angeles. Ihre Anwesenheit wurde ebenso gelobt wie ihre Kleiderwahl.

Ein Outfit, inspiriert vom klassischen Kino.

Für diesen Abend ganz im Zeichen der Vielfalt wählte die ehemalige Schauspielerin ein langes, elfenbeinfarbenes Kleid mit eng anliegendem Oberteil, das eine skulpturale Silhouette zauberte. Ein schwarzer Besatz betonte den herzförmigen Ausschnitt und setzte einen raffinierten Kontrast. Darüber trug sie einen fließenden, langen schwarzen Umhang, der elegant über ihre Arme fiel und ihre Schultern frei ließ. Schwarze Sandalen, Schmuck im Barockstil und ein makelloses Make-up rundeten den Look ab. Das Ergebnis? Eine theatralische Ausstrahlung, inspiriert von der Welt des klassischen Kinos, ohne dabei übertrieben zu wirken.

Ein Stil, der Hollywood-Konventionen neu interpretiert

Meghan Markles Stil ist eine Hommage an eine Ära, in der Ikonen wie Marilyn Monroe und Audrey Hepburn eine markante Ästhetik prägten: lange Kleider, strukturierte Stoffe und auffällige Accessoires. Dieser Trend, der regelmäßig auf dem roten Teppich wiederkehrt, findet hier einen zeitgemäßeren Ausdruck. Mit klaren Linien und dem Kontrast von Schwarz und Elfenbein lässt die Herzogin dieses goldene Zeitalter gekonnt wiederaufleben und bleibt dabei ihrem Sinn für schlichte Eleganz und sorgfältig ausgewählte Outfits treu.

Letztendlich markiert diese Kleiderwahl einen Wendepunkt in Meghan Markles öffentlichen Auftritten, die sich bisher oft durch Zurückhaltung auszeichneten. Hier unterstreicht sie ihre Rolle als Person des öffentlichen Lebens, indem sie ein Outfit wählt, das auffällt – nicht übertrieben, sondern bewusst. Eine starke Botschaft über die Macht des Stils: die Macht, eine Geschichte zu erzählen, Aufmerksamkeit zu erregen und dabei die Regeln der Mode zu beherrschen. Eine Rückkehr zu theatralischer Eleganz, Stilrichtung 2026.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
„Mein Körper hat sich verändert“: Mit 46 Jahren präsentiert Kelly Brook ihren Körper in einem viel diskutierten Fotoshooting.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Mein Körper hat sich verändert“: Mit 46 Jahren präsentiert Kelly Brook ihren Körper in einem viel diskutierten Fotoshooting.

Die britische Schauspielerin und das Model Kelly Brook, die sich den Fünfzigern näherte, posierte für eine Fotoserie, in...

Warum sorgt Dua Lipas Foto mit Kartoffelchips in Frankreich für so viel Gesprächsstoff?

Die britisch-albanisch-kosovarische Sängerin und Songwriterin Dua Lipa teilte kürzlich ein Foto ihres Einkaufskorbs mit mehreren Tüten der französischen...

Ein ehemaliger internationaler Fußballspieler überrascht mit einer akrobatischen Leistung im Wasser

Laure Boulleau, ehemalige französische Nationalspielerin und Kommentatorin bei Canal+, begeisterte ihre Instagram-Follower mit einer akrobatischen Einlage auf See...

Während eines Konzerts stürzt Shakira auf der Bühne und beunruhigt ihre Fans.

Während eines Konzerts in San Salvador, El Salvador, sorgte Shakira für Aufsehen, als sie auf der Bühne stürzte...

Jahre später enthüllt Lady Dianas ehemalige Friseurin ihre Schönheitsroutine

Jahre nach ihrem Tod inspiriert Lady Diana weiterhin mit ihrer zeitlosen Eleganz und schlichten Schönheit. Richard Dalton, ihr...

Mit dieser braunen Haarfarbe hat Taylor Swift eine der auffälligsten Haarverwandlungen überhaupt vollzogen.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Taylor Swift sorgte für großes Aufsehen, als sie in ihrem neuen Musikvideo „Opalite“ eine brünette...

© 2025 The Body Optimist