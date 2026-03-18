Auf einer Yacht feiert diese Olympiaturnerin ihren 29. Geburtstag in der Sonne

Auf einer Yacht in der Sonne feierte die amerikanische Kunstturnerin Simone Biles kürzlich ihren 29. Geburtstag mit sommerlichen Fotos, die sie auf Instagram teilte und die ihre ansteckende Fröhlichkeit unterstreichen.

Ein luxuriöser Kurzurlaub zum Start in die Dreißiger

Am 14. März 2026 feierte die Olympiasiegerin mit elf Medaillen ihren Geburtstag mit einem Yachtausflug, den sie in einer Instagram-Fotogalerie mit dem Kommentar „This is 29“ festhielt. Auf den Fotos sieht man sie, wie sie in einem lässigen schwarzen Outfit, umgeben von weißen und goldenen Luftballons, an Deck steht, von einer leichten Brise getragen wird.

Simone Biles wechselt ihre Stile gekonnt: Mal trägt sie ein fließendes schwarzes Ensemble auf dem Boot, dann ein braunes Lederkleid mit passenden High Heels für einen eleganten Abend und schließlich ein traumhaftes hellgelbes Kaschmirkleid auf einem Balkon mit Blick auf die Skyline der Stadt. Diese Outfits lassen sich mühelos vom sportlichen Strandlook zum urbanen Stil vereinen und spiegeln so ihre modische Vielseitigkeit nach den Olympischen Spielen wider.

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Begeisterte Reaktionen von Fans und Angehörigen

Der Beitrag ging viral und erhielt tausende Likes: Ihr Ehemann, der American-Football-Spieler Jonathan Owens, kommentierte: „Schöner denn je 💜“, während Fans und Sportler wie die australisch-amerikanische Profitänzerin und Choreografin Sasha Farber die Kommentare mit begeisterten Emojis fluteten. „So schön!“ Simone Biles’ Authentizität nach ihren jüngsten Aussagen über ihren Körper fand großen Anklang und feierte eine Frau, die sich in ihrer Haut wohlfühlt.

Ein entscheidendes Jahr nach den Olympischen Spielen in Paris

Nach ihren Erfolgen bei den Olympischen Spielen 2024 und ihrem Umzug nach Indianapolis, um ihrem Mann Jonathan zu den Colts zu folgen, erlebt Simone Biles in ihrem 29. Lebensjahr eine persönliche Renaissance. Diese Yachtfotos verkörpern die perfekte Balance zwischen wohlverdienter Entspannung und öffentlicher Präsenz.

Kurz gesagt, Simone Biles genießt ihre 29 Jahre in vollen Zügen auf einer Yacht und präsentiert ihre athletische Figur mit bewundernswerter Leichtigkeit. Eine wahre Meisterin, die im Wasser genauso strahlt wie im Rampenlicht.