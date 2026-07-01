Shakira feiert die Weltmeisterschaft mit einer Reihe sportlicher und farbenfroher Looks

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira hat ihre anhaltende Verbundenheit mit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft einmal mehr unterstrichen. Die kolumbianische Sängerin und Songwriterin feierte das große Fußballturnier in einem energiegeladenen Video auf Instagram. Darin tanzt sie zu ihrem neuen Song und präsentiert eine Reihe sportlicher und farbenfroher Outfits, inspiriert von den teilnehmenden Nationalmannschaften. Damit hat sie sich zweifellos erneut den Spitznamen „Königin der Weltmeisterschaft“ verdient.

Eine Reihe von vom Fußball inspirierten Looks

Im Video präsentiert Shakira verschiedene Outfits im Fußball-Look. Sie trägt ein rot-weiß gestreiftes Crop-Top mit einem weißen Faltenrock, ein geknotetes blaues Trikot mit weißen Schlaghosen und ein kurzes weißes Fußballtrikot mit einem Patchwork-Jeansrock. Allesamt moderne Interpretationen des klassischen Fußballfan-Outfits, die modisch neu interpretiert wurden.

Eine Würdigung der konkurrierenden Auswahlen

Shakira zollt außerdem mehreren wichtigen Nationen des Turniers Tribut. Sie trägt ein argentinisches Trikot, das sie wie ein kurzes Kleid gestylt hat, kombiniert mit Plateau-Sneakers, ein leuchtend gelbes Brasilien-Top und ein dunkelblaues Top mit Jeansshorts. Eine verspielte Art, die Farben der großen Teams des Turniers zu feiern und gleichzeitig ihren eigenen Stil zu präsentieren.

Ein Video im Rhythmus von "Dai Dai"

Dieses virale Video ist dem Beat von „Dai Dai“ unterlegt, Shakiras Kollaboration mit Burna Boy, einem der offiziellen Songs der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Mit ihrer perfekt choreografierten Performance, ihrer mitreißenden Energie und ihrem makellosen Make-up präsentiert Shakira ihr gesamtes Talent. Das Video erhielt innerhalb kürzester Zeit Millionen von Likes, und ihre Fans lobten ihren Auftritt überschwänglich.

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Die „Königin der Weltmeisterschaft“

Diese jüngste Ehrung bestätigt Shakiras Sonderstatus. Seit Jahren ist sie eng mit der FIFA-Weltmeisterschaft verbunden, für die sie mehrere legendäre Lieder aufgenommen hat. Diese Verbindung ist so stark, dass ihre Fans sie liebevoll als „Königin der Weltmeisterschaft“ bezeichnen.

Mit dieser Reihe sportlicher und farbenfroher Looks feiert Shakira die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft mit Stil und Energie. Die Sängerin verbindet Hommagen an die Nationalmannschaften mit einem Hang zum Dramatischen und unterstreicht damit einmal mehr ihre besondere Verbundenheit mit dem Turnier. Ihre Fans werden davon sicherlich begeistert sein.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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