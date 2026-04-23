Der neunjährige Sohn der Sängerin Pink trägt einen auffälligen Look als Hommage an seine Mutter.

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Pink teilte ein neues Foto ihres neunjährigen Sohnes Jameson, das mit seinem farbenfrohen Stil die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog. Auf dem Foto, das sie in den sozialen Medien veröffentlichte, trägt der Junge eine Frisur, die an den markanten Look seiner Mutter erinnert, die seit den 2000er-Jahren für ihre Haarverwandlungen bekannt ist.

Ein Stil, der von den ikonischen Looks ihrer Mutter inspiriert ist

Diese ästhetische Entscheidung ist nicht unerheblich: Pink hat ihre Karriere oft mit auffälligen Haarfarben geprägt, insbesondere mit leuchtenden Tönen, die zu ihrem Markenzeichen geworden sind. Indem sie einen ähnlichen Look wählt, scheint ihr Sohn Jameson dieses visuelle Erbe fortzuführen und sich damit deutlich an die künstlerische Welt seiner Mutter zu binden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jameson mit farbenfrohen Outfits experimentiert. Das Kind wurde bereits bei Familienausflügen und Sportveranstaltungen in ähnlichen Stilen gesehen. Diese Kleidungswahl spiegelt auch einen freien und kreativen Ansatz wider, der wahrscheinlich innerhalb der Familie gefördert wird.

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Eine Familie, die oft im Rampenlicht steht

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Pink teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren beiden Kindern Jameson und Willow und verknüpft dabei oft private Momente mit öffentlichen Szenen. Diese Beiträge erregen aufgrund ihrer Spontaneität und der Nähe zur Öffentlichkeit stets große Aufmerksamkeit. Der jüngste Auftritt ihres Sohnes Jameson reiht sich in eine Reihe familienorientierter Posts ein, die in den sozialen Medien weite Verbreitung finden.

Mit seinem auffälligen, von seiner Mutter inspirierten Look sticht Pinks Sohn Jameson sofort ins Auge. Mehr als nur eine ästhetische Entscheidung: Dieser Auftritt verdeutlicht den starken Einfluss von Pinks visueller Welt auf seine eigene Familie.