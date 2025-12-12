Search here...

Mit 48 Jahren begeistert Shakira das Publikum in einem skulpturalen Kleid.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Shakira sorgte kürzlich mit einem spektakulären Look für Furore und begeisterte sowohl die Bühne als auch die sozialen Medien. Der kolumbianische Star hat einmal mehr bewiesen, dass sie eine Stil- und Performance-Ikone ist.

Ein spektakuläres Korsett

Bei ihrem Konzert in Buenos Aires trug Shakira ein blaues Metallic-Korsett zu einem atemberaubenden azurblauen Meerjungfrauenkleid. Das Kleid war mit zwei skulpturalen Wölfen auf dem Korsett verziert – ein Detail, das viele Fans faszinierte und begeisterte, die sich über diese Anspielung auf ihren markanten visuellen Stil freuten.

Ein skulpturales Kleid auf der Bühne

Das Kleid zeichnete sich durch konzentrische Falten am Saum aus, die in unterschiedlichen Höhen herabfielen und so den Eindruck erstarrter, fast architektonischer Bewegung erzeugten. Diese Konstruktion, kombiniert mit der intensiven Farbe des Kleides, ließ Shakira auf der Bühne hervorstechen und verstärkte den „Meerjungfrauen“-Effekt des Outfits.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Shakira (@shakira)

Eine minimalistische Stilwahl, und nicht nur das.

Shakira entschied sich für einen sehr minimalistischen Look und verzichtete auf Accessoires, um Kleid und Korsett in den Vordergrund zu rücken. Einziger zusätzlicher Akzent war ein dezenter roter Lippenstift, der dem Outfit eine elegante Note verlieh, ohne ihre Silhouette zu beeinträchtigen.

Neben ihrem umwerfenden Aussehen wurde der Abend umso unvergesslicher, als ihre beiden Söhne mit ihr auf der Bühne sangen. Dieser Moment familiärer Verbundenheit, gepaart mit der Kraft ihrer Darbietung, wurde von den Fans begeistert aufgenommen, die darin ein berührendes Zusammenspiel zwischen Superstar und stolzer Mutter sahen.

Kurz gesagt, mit diesem bemerkenswerten Auftritt beweist Shakira einmal mehr ihre Fähigkeit, ihr Image neu zu erfinden und dabei ihrer künstlerischen Identität treu zu bleiben. Zwischen stilistischer Kühnheit, einer mitreißenden Bühnenpräsenz und der emotionalen Verbundenheit mit ihren Kindern erinnert uns die Sängerin daran, warum sie zu den einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation zählt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Die bezaubernde Schönheit des Gesichts dieses südafrikanischen Models

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Die bezaubernde Schönheit des Gesichts dieses südafrikanischen Models

Das südafrikanische Model Candice Swanepoel hat die sozialen Medien erneut mit einem Instagram-Video ihres im Licht erstrahlenden Gesichts...

Christina Aguileras Tochter gibt zu, dass sie ihre Mutter aus genau diesem Grund lieber ungeschminkt sieht.

Christina Aguilera, bekannt für ihren glamourösen Look und ihr auffälliges Make-up, überraschte alle mit der Enthüllung, dass ihre...

In Dessous feiert Lily Allen ihren Körper mit 40 und räumt mit Stereotypen auf.

Mit ein paar glamourösen Fotos und einer selbstbewussten Ausstrahlung macht Lily Allen aus diesem Jahrzehntwechsel eine Freiheitserklärung. Und...

Sie wiegt 70 kg und gilt als „zu schwer“ für ihren Sport.

Viktoria Hansova, die Junioren-Weltmeisterin im Skeleton von 2024, steht vor einem absurden Dilemma: Mit 1,78 Metern Körpergröße und...

„Dein Hintern ist gar nicht so groß“: So reagiert eine berühmte Sängerin auf sexistische und rassistische Bemerkungen.

Manchmal genügt ein einziger Satz, um auf viel größere Probleme aufmerksam zu machen. Kürzlich reagierte die Sängerin Theodora...

Diese koreanische Schauspielerin fasziniert mit einem unerwartet „natürlichen“ Aussehen

Die südkoreanische Schauspielerin und Model Han So Hee, bekannt für ihr Smokey-Eye-Make-up und ihre intensiv roten Lippen, überrascht...

© 2025 The Body Optimist