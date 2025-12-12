„Es ist mir unangenehm“: Eine Ikone der 2000er-Jahre spricht über eine Szene, die sie vermisst.

Jessica Alba blickt mit kritischem Blick auf ihre Vergangenheit als Glamour-Ikone der 2000er-Jahre zurück, insbesondere auf eine Szene, die sie heute als „erniedrigend“ empfindet. Dieser peinliche Moment spricht Bände darüber, wie sich die Wahrnehmung von Schauspielerinnen und weiblichen Hauptfiguren im Kino verändert hat.

Eine Kultszene… die sie bereut.

Die Schauspielerin blickt auf die Szene in „Fantastic Four“ zurück, in der ihre Figur Sue Storm sich ausziehen muss, um unsichtbar zu werden. Damals als „lustiger und glamouröser Moment“ dargestellt, erscheint ihr diese Szene heute als „reine Ausrede, um sie auszuziehen“. Jessica Alba erklärt, dass sie sich wochenlang vor dem Dreh gefürchtet habe, da sie sich bloßgestellt, beurteilt und auf ihren Körper reduziert fühlte – weit entfernt von der komplexen Heldin, die sie sich vorgestellt hatte.

Persönliches Unbehagen und eine sexistische Industrie

Aus einer konservativen Familie stammend und sich selbst als bescheiden beschreibend, vertraut sie an, dass sie diesen Moment als „erniedrigend“ empfunden hat, ein Unbehagen, das bis heute anhält. Hinter dieser Anekdote verweist sie auf eine von Männern dominierte Branche, in der Szenen des Mutes Männern vorbehalten sind, während weibliche Charaktere sexualisiert werden. Ihr Zeugnis verdeutlicht die Kluft zwischen dem, was eine junge Schauspielerin unter dem Druck des Systems hinnimmt, und dem, was sie später, mit mehr Abstand und der gewonnenen Erfahrung, darüber denkt.

Eine Rede, die beispielhaft für eine sich wandelnde Ära steht

Jessica Alba erinnert sich, dass sie Sue Storm in den Comics bewunderte: eine mutige, mütterliche und zugleich selbstbewusste Frau mit einem starken moralischen Kompass und einer echten Stimme im Team. Dieses Potenzial, so glaubt sie, wurde durch Regieentscheidungen unterdrückt, die die Heldin von einer inspirierenden Figur zu einem Objekt der Begierde degradierten. Sie betont, dass sich die Darstellung von Frauen seither glücklicherweise weiterentwickelt hat und Superheldinnen heute mehr als vielschichtige Charaktere und nicht mehr nur als „visuelle Dekoration“ dargestellt werden.

Letztendlich tragen Jessica Albas Worte dazu bei, die Normen der 2000er-Jahre infrage zu stellen, in denen der Status einer Glamour-Ikone untrennbar mit Erfolg verbunden schien. Heute bekräftigt sie ihr Recht, ihre eigenen Grenzen zu setzen, und erinnert uns daran, dass kein „Kultimage“ die dauerhafte Demütigung wert ist.