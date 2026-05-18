Die 44-jährige Sienna Miller spricht über die Herausforderungen des Mutterseins nach der Geburt ihres dritten Kindes.

Léa Michel
Screen Sienna Miller dans l’émission « The Tonight Show » / YouTube

Drei Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes hatte die britisch-amerikanische Schauspielerin Sienna Miller am 14. Mai 2026 einen bemerkenswerten Auftritt in der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. Vor der Kamera sprach sie mit berührender Offenheit über die Realität des Mutterseins: ein Teenager, ein Kleinkind und ein Neugeborenes. Zwischen Erschöpfung, Lachen und Emotionen bot ihr Bericht einen unverfälschten Einblick in das Muttersein, fernab der oft glattgebügelten Bilder aus Hollywood.

Eine Rückkehr ins Rampenlicht kaum drei Wochen nach der Geburt

Als Jimmy Fallon sie begrüßte, konnte selbst der Moderator es kaum fassen, dass sie nur 21 Tage nach der Geburt lächelnd vor ihm stand. „Es ist verrückt, schon wieder Sätze zu formulieren und ein Kleid zu tragen“, vertraute sie ihm halb amüsiert, halb benommen an und spielte damit humorvoll auf ihren berüchtigten „Pyjama-Skandal“ an. Als der Moderator sie neckend fragte, ob sie überhaupt wisse, wo sie sei, antwortete sie lachend: „Keine Ahnung.“ Eine Antwort, die die zarte Benommenheit vieler frischgebackener Mütter in den ersten Tagen nach der Geburt treffend beschreibt.

Ein „katastrophaler“ Transatlantikflug, der zu einer Offenbarung wurde

Im Mittelpunkt des Interviews steht Sienna Millers Erzählung von einem Langstreckenflug, den sie am Vortag mit ihrem Kleinkind und ihrem Neugeborenen unternommen hatte. „Ich hätte gesagt, dass der Teenager am schwierigsten zu bändigen war, bis zu diesem Transatlantikflug mit meinem Kleinkind und meinem Neugeborenen. Jetzt hat das Kleinkind eindeutig gewonnen. Es war ein absolutes Desaster. Da war nichts zu verhandeln“, erzählt sie.

Mit entwaffnender Offenheit beschreibt Sienna Miller auch die misstrauischen Blicke der anderen Passagiere, das weinende Baby, das schreiende Kleinkind. „Als ich in der Schlange zur Passkontrolle stand, brach ich zusammen“, vertraut sie an. Eine Szene, die viele Mütter nur allzu gut kennen.

Mit diesem humorvollen und authentischen Bericht gewährt Sienna Miller einen seltenen Einblick in die Mutterschaft, wie sie wirklich erlebt wird: voller Zweifel, manchmal auch Tränen, aber vor allem voller unendlicher Liebe. Indem sie ihre alltäglichen Anekdoten teilt, trägt sie dazu bei, die Schwierigkeiten, mit denen so viele Mütter – ob berühmt oder nicht – konfrontiert sind, zu enttabuisieren und erinnert uns daran, dass die Erfahrung des Elternseins auch abseits des Rampenlichts universell ist. Ihre Worte sind kostbar und wirken wie ein wohltuender Hauch von Authentizität.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Es steht ihr besser als Männern“: Mit 56 Jahren erfindet Jennifer Lopez den übergroßen Anzug neu.
Article suivant
Das rote Kleid von Model Bella Hadid begeistert Internetnutzer

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Das rote Kleid von Model Bella Hadid begeistert Internetnutzer

Das amerikanische Model Bella Hadid sorgte auf Instagram für Aufsehen, indem sie ein rotes Kleid mit tiefem Schlitz,...

„Es steht ihr besser als Männern“: Mit 56 Jahren erfindet Jennifer Lopez den übergroßen Anzug neu.

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez hat gerade ein Reel auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, das für Aufsehen...

Beim Filmfestival in Cannes sorgte Model Cara Delevingne mit einem „gothischen“ Look für Aufsehen.

Der rote Teppich der Filmfestspiele von Cannes erlebte am 15. Mai 2026 einen der beeindruckendsten Modeauftritte des Jahres....

Mit 57 Jahren setzt Cate Blanchett in einer floralen Silhouette mit hypnotischen Fransen ein Statement.

Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai) sorgte Cate Blanchett für einen der eindrucksvollsten...

In einem roten Kleid unterstreicht Livvy Dunne ihren Einfluss, der weit über den Sport hinausreicht.

Als Gast in der amerikanischen Sendung „The Tonight Show“ machte die US-amerikanische Influencerin und ehemalige Kunstturnerin Olivia Dunne...

„Sie sieht aus wie eine Goth-Braut“: Lady Gagas neuester Look spaltet die Gemüter.

Für die Premiere ihrer neuen, live gefilmten Performance „MAYHEM Requiem“ im The Grove in Los Angeles wählte die...