Beim Filmfestival in Cannes sorgte Model Cara Delevingne mit einem „gothischen“ Look für Aufsehen.

Der rote Teppich der Filmfestspiele von Cannes erlebte am 15. Mai 2026 einen der beeindruckendsten Modeauftritte des Jahres. Das britische Model und die Schauspielerin Cara Delevingne, bekannt für ihren makellosen Stil, präsentierte eine perfekt inszenierte Ästhetik – von der Kleiderwahl bis hin zum letzten Detail ihrer Frisur. Sie lieferte eine Demonstration, bei der jedes Element, von den kunstvoll gestalteten Rüschen bis zum funkelnden Schmuck, zu einer stimmigen, fast filmischen, künstlerischen Vision beitrug.

Eine vollständig modellierte schwarze Silhouette

Das Herzstück ihres Auftritts auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes war ihr langes schwarzes Kleid, das die Idee einer dunklen und theatralischen Eleganz perfekt verkörperte. Das Kleid aus der Herbst/Winter-Kollektion 2026 zeichnete sich durch dreidimensionale Rüschen aus, die sich wie eine in der Bewegung erstarrte Welle über den Stoff schlängelten. Weit entfernt von einem einfachen Fall, verlieh diese architektonische Konstruktion dem Kleid eine beinahe skulpturale Dimension und verwandelte Cara Delevingnes Silhouette in ein lebendiges Kunstwerk, das sich mit jedem Schritt wandelte. Der sorgfältig gearbeitete Fall des Kleides unterstrich ihre Bewegungsfreiheit, ohne sie jemals einzuschränken.

Offener Rücken und Ausschnitte

Der völlig offene Rücken des Kleides war eines seiner auffälligsten Merkmale. Vorne erstreckte sich ein tropfenförmiger Ausschnitt großzügig über Cara Delevingnes Brust bis zu ihren Rippen. Dieser präzise platzierte Ausschnitt kontrastierte mit transparenten Einsätzen aus leichtem Tüll und spielte so mit dem Zusammenspiel von Transparenz, Bewegung und Zartheit.

Das Ergebnis: eine Präsentation, bei der die Architektur des Kleidungsstücks im Vordergrund stand und die Präzision jeder Linie von Kühnheit zeugte. Ein Neckholder-Ausschnitt rundete das Ensemble ab und bildete einen harmonischen Kontrast zur vertikalen Silhouette von Cara Delevingne.

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Eine bewusst "vampirhafte" Schönheit

Passend zu diesem atemberaubenden Kleid wählte Cara Delevingne einen ausdrucksstarken Beauty-Look. Ihr braunes Haar war zu einer eleganten Hochsteckfrisur frisiert, die ihr Gesicht umrahmte. Ihre Lippen waren in einem tiefen, intensiven Rot geschminkt, während ein dezent verwischter Lidstrich ihre Augen betonte und ihnen eine fast theatralische Intensität verlieh. Ein Look, der bewusst an die Welt der Film-Noir-Heldinnen und die düstere Romantik erinnerte.

Schmuck als Hauch von Glanz

Obwohl die Farbpalette insgesamt eher dunkel blieb, waren es die Accessoires, die Cara Delevingnes Look einen Hauch von Glanz verliehen. Sie ergänzte ihr Outfit mit langen Ohrringen, die mit funkelnden Diamanten besetzt waren und deren Glanz die Blitzlichter der Kameras mit dezenter Eleganz einfingen. Dieser glitzernde Kontrast glich die Strenge des Schwarz aus und verlieh dem Ensemble einen Hauch von Luxus, ohne dabei das markante Design des Kleides zu überschatten.

Mit ihrem Auftritt in Cannes hat sich Cara Delevingne zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Festivals entwickelt. Durch die Stimmigkeit ihrer Entscheidungen und die Finesse ihrer Umsetzung beweist sie, dass eine starke ästhetische Vision, wenn sie vollendet ist, tausend spektakuläre Effekte mehr wert ist.