In einem roten Kleid unterstreicht Livvy Dunne ihren Einfluss, der weit über den Sport hinausreicht.

Als Gast in der amerikanischen Sendung „The Tonight Show“ machte die US-amerikanische Influencerin und ehemalige Kunstturnerin Olivia Dunne (@livvydunne) aus einem einfachen Fernsehauftritt einen viralen Hit. In einem kirschroten Minikleid ahmte sie zusammen mit Jimmy Fallon das legendäre Rennen aus der US-Fernsehserie „Baywatch“ nach und eroberte damit im Sturm die Herzen des Publikums.

Ein rotes Minikleid, maßgeschneidert für die Sequenz

Für ihren Auftritt in Jimmy Fallons Show trug Olivia Dunne (@livvydunne) ein figurbetontes, kirschrotes Minikleid mit eckigem Ausschnitt. Die Silhouette, die die Blicke auf sich zog, passte perfekt zum bevorstehenden Segment. Ihr restliches Outfit war bewusst schlicht gehalten: kleine silberne Creolen, ein eleganter blonder Pferdeschwanz, dezentes Make-up in warmen Tönen und weiße Pumps mit spitzer Zehenpartie. So konnten das Kleid und die gesamte Präsentation voll zur Geltung kommen.

Das "Baywatch"-Rennen wurde am Set nachgestellt

Der Höhepunkt des Auftritts war eine gezielte Anspielung. Olivia Dunne und Jimmy Fallon ahmten den ikonischen „Baywatch“-Sprint nach – jenen Sprint in Zeitlupe, der zu einem wahren visuellen Symbol der Popkultur geworden ist. Der Moderator wählte eine humorvolle Version, während Olivia Dunne (@livvydunne) voll in die Rolle schlüpfte und die Fernseh-Referenz in eine spontane Modenschau verwandelte.

Die Anspielung war nicht unbedeutend: Ihr Auftritt war Teil des Kontextes der Neuauflage der US-Fernsehserie „Baywatch“, in der Olivia Dunne mitwirken soll. Obwohl sie am Set nicht das ikonische rote Oberteil der Rettungsschwimmerin trug, griff ihr Minikleid optisch die gleiche Farbgebung auf – eine sorgfältig inszenierte, neckische Strategie.

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Eine Sequenz, die innerhalb weniger Stunden viral ging

Das Video ihres Auftritts, das auf Olivia Dunnes Instagram-Account veröffentlicht wurde, erregte schnell großes Aufsehen. Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung durch Mandatory hatte der Clip bereits 76.200 Likes – ein Zeichen dafür, dass die Kombination aus auffälligem Kleid, Popkultur-Referenz und der gelungenen Chemie mit der Moderatorin perfekt funktionierte.

Unmittelbar danach trafen zahlreiche Kommentare ein, von Bewunderung für den Look bis hin zu Begeisterung für die bevorstehende Rolle. Einige Internetnutzer lobten die schauspielerische Leistung, andere kommentierten Olivia Dunnes (@livvydunne) Ausstrahlung, und mehrere äußerten ihren Wunsch, „das Reboot für sie zu erleben“.

Ein Einfluss, der über den Sport hinausreicht.

Olivia Dunne (@livvydunne), die ursprünglich für ihre College-Turnkarriere bekannt wurde, hat sich nach und nach zu einer festen Größe der amerikanischen Popkultur entwickelt, deren Aktivitäten weit über Wettkämpfe hinausgehen. Dieser Ausschnitt mit Jimmy Fallon verdeutlicht ihren Werdegang: Sie ist eine Persönlichkeit, die es schafft, in einem mit Spannung erwarteten Reboot mitzuwirken, eine Late-Night-Talkshow zu moderieren und dabei ihren eigenen Modestil zu prägen.

In nur wenigen Minuten am Set gelang es Olivia Dunne (@livvydunne), ein rotes Minikleid gekonnt in Szene zu setzen und damit ein kommendes Projekt anzukündigen, während sie gleichzeitig eine Welle von Reaktionen in den sozialen Medien auslöste. Der Auftritt bei Jimmy Fallon zeigt, dass der Einfluss der jungen Frau nicht mehr (allein) an ihren sportlichen Erfolgen gemessen wird, sondern an ihrer Fähigkeit, kulturelle Momente zu inszenieren, die von der Öffentlichkeit erwartet, geteilt und diskutiert werden.