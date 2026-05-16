Mit einem pinkfarbenen Pailletten-Bralette kreiert Zara Larsson einen poppigen Look und sorgt für Furore.

Die schwedische Singer-Songwriterin Zara Larsson setzt ihren Pop-Stil mit immer auffälligeren Looks fort. Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Fotos, auf denen sie in einem farbenfrohen Outfit zu sehen ist, was bei ihren Fans schnell Reaktionen hervorrief.

Ein pinkfarbener und glitzernder Look

Zara Larsson, bekannt für ihre extravaganten Modekreationen, hat sich erneut für einen gewagten und farbenfrohen Look entschieden. Auf Fotos, die sie in den sozialen Medien veröffentlichte, trägt die „Carry You Home“-Sängerin ein pinkfarbenes Pailletten-Bralette unter einer kurzen, offenen grünen Jacke. Das Outfit spielt mit den Kontrasten zwischen leuchtenden Farben und glänzenden Stoffen – eine Ästhetik, die stark von der Popkultur der 2000er-Jahre inspiriert und für die heutige Zeit modernisiert wurde. Die Bilder lösten online schnell zahlreiche Reaktionen aus, viele Nutzer lobten die Energie und das Selbstbewusstsein der Sängerin.

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Zara Larsson bestätigt ihre Vorliebe für Pop-Silhouetten.

Zara Larsson hat sich über die Jahre als Künstlerin mit einer unverwechselbaren visuellen Identität etabliert. Ihre Kleidungswahl spiegelt oft die von ihr geschaffene musikalische Welt wider und vereint Pop-Einflüsse, Retro-Elemente und gewagtere Designs. Mit ihrem neuesten Auftritt setzt sie diesen farbenfrohen und ausdrucksstarken Stil fort.

Das schimmernde Rosa des Bralettes bildet einen bewussten Kontrast zur kurzen grünen Jacke. Auch ihre Accessoires tragen zu diesem visuellen Effekt bei. Die übergroße Sonnenbrille, die Handschuhe und das leuchtende Make-up unterstreichen den schicken und selbstbewussten Eindruck des Outfits.

Ein Beitrag, der auf Instagram viele Kommentare hervorrief.

Die Fotoserie wurde in einem Instagram-Karussell mit einer Bildunterschrift veröffentlicht, die auf ihr neuestes Musikprojekt anspielte. Zara Larsson erwähnte darin auch ihren kürzlichen Ausflug mit Freunden in entspannter und fröhlicher Atmosphäre. Wie so oft folgten prompt zahlreiche Kommentare unter dem Post. Viele Follower hoben die gelungene Mischung aus Vintage- und modernen Elementen ihres Looks hervor, während andere ihr Talent lobten, visuell ansprechende Stücke gekonnt in Szene zu setzen. Als aktive Social-Media-Nutzerin teilt Zara Larsson auf Instagram regelmäßig sowohl musikalische Momente als auch persönliche Modeeindrücke.

Eine Ästhetik, die der Welt des Sängers treu bleibt

Dieses neue Outfit passt perfekt zu dem Image, das Zara Larsson in den letzten Jahren gepflegt hat. Sie bevorzugt dynamische, farbenfrohe Silhouetten, inspiriert von der zeitgenössischen Popkultur. Minimalistische Looks sucht man bei ihr vergebens; stattdessen setzt sie auf ausdrucksstarke Stücke, die ihre Bühnenpräsenz und ihre musikalische Welt widerspiegeln. Mit solchen Posts unterstreicht Zara Larsson ihr Interesse an Mode als Ausdruck ihrer Kreativität.

Mit ihrem schimmernden pinkfarbenen Bralette und der offenen, kurzen Jacke zog Zara Larsson mit ihrem gewagten und farbenfrohen Pop-Look erneut alle Blicke auf sich. Sie kombiniert Retro-Einflüsse, auffällige Accessoires und eine strahlende Ästhetik und unterstreicht so ihren Stil in den sozialen Medien, ohne dabei die visuelle Welt ihrer Musikkarriere aus den Augen zu verlieren.