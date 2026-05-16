„Sie sieht aus wie eine Goth-Braut“: Lady Gagas neuester Look spaltet die Gemüter.

Fabienne Ba.
@ladygaga / Instagram

Für die Premiere ihrer neuen, live gefilmten Performance „MAYHEM Requiem“ im The Grove in Los Angeles wählte die amerikanische Sängerin, Songwriterin, Produzentin und Schauspielerin Lady Gaga ein Kleid, das Flamenco- und Gothic-Elemente vereinte. Ein Auftritt, der online sicherlich nicht unbemerkt blieb.

Ein Kleid irgendwo zwischen Flamenco und Gothic.

Lady Gaga entschied sich für ein rot-schwarzes Spitzenkleid, dessen Silhouette direkt an traditionelle Flamenco-Kleidung erinnerte, jedoch in einer deutlich dunkleren Interpretation neu interpretiert wurde. Der Kontrast der beiden Farbtöne, kombiniert mit der filigranen Transparenz der Spitze, verlieh ihrem Auftritt sofort eine dramatische Note. Die iberische Inspiration erstreckte sich auch auf ihre Accessoires: In ihrer Hand hielt sie einen schwarzen Fächer, ein charakteristisches Element der Flamenco-Kultur.

Während die spanische Folklore üblicherweise mit der Leuchtkraft heller Farben spielt, tendierte Lady Gaga bewusst zu einer „dunklen“ Atmosphäre, ganz im Sinne des visuellen Universums, das sie rund um das Album „MAYHEM“ entwickelt hatte.

Ein Schönheits-Makeover in perfekter Harmonie

Die Frisur spielte eine entscheidende Rolle für den Gesamteindruck. Schwarzes Haar, sorgfältig gestylt und an beiden Seiten des Gesichts strukturiert, bildete ein klares geometrisches Muster, das an traditionellen Flamenco erinnerte, wo die Frisuren typischerweise sehr streng sind. Dieser Haarstil steht in starkem Kontrast zu den eher „extravaganten“ Experimenten, die Lady Gaga ihrem Publikum gewohnt ist.

Das Make-up folgte demselben Prinzip kontrollierter Intensität. Der leuchtend rote Lippenstift, der farblich auf das Kleid abgestimmt war, betonte die Silhouette und harmonierte gleichzeitig mit der Spitze. Diese bewusste Wahl unterstrich die theatralische Wirkung des gesamten Looks.

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Ein Auftritt im Zusammenhang mit "MAYHEM Requiem"

Dieses Outfit war kein Zufall. Lady Gaga schritt über den roten Teppich im The Grove zur Premiere von „MAYHEM Requiem“, ihrer neuen Live-Performance, die exklusiv für Apple Music aufgezeichnet wurde. Das online gestreamte Special Event präsentiert Songs ihres neuesten Albums in einer einzigartigen Inszenierung – ein unvergleichliches Erlebnis.

Der Look bei der Premiere fügt sich somit in die visuelle Kontinuität des Projekts ein. Die dramatische Wirkung des Kleides, der Fächer, das auffällige Make-up: All diese Elemente erweitern die künstlerische Vision von „MAYHEM“ und bereiten das Publikum auf die Ästhetik der gefilmten Performance vor.

Die Reaktionen auf Instagram waren sehr gemischt.

Erst in den sozialen Medien entfachte der Auftritt die Debatte. Unter Beiträgen, die Lady Gagas Look zeigten, häuften sich die Kommentare und offenbarten zwei recht deutliche Lager.

  • Unter ihren Fans lobten viele Online-Kommentatoren die Bühnenpräsenz der Sängerin mit Reaktionen wie „großartig“ oder „was für eine Präsenz!“. Für sie dient die Kombination aus Flamenco und Gothic als Demonstration ästhetischer Kraft.
  • Andere hingegen kritisierten die „zu offensichtliche“ Inspiration. Ein Kommentar, „Sie sieht aus wie eine Goth“, brachte die Kritik besonders gut auf den Punkt: Einige Internetnutzer waren der Ansicht, Lady Gaga weiche von ihrem üblichen Stil ab oder beurteilten den Ansatz als „zu plump“.

Abgesehen von persönlichen Vorlieben – denn jeder hat das Recht auf seinen eigenen Geschmack – ist es wichtig zu bedenken, dass weder Aussehen, Körperbau noch Kleidungsstil als Vorwand für Urteile oder Angriffe dienen sollten. Frauen haben, wie alle anderen auch, das Recht, sich so zu kleiden, wie sie möchten, ohne sich den Erwartungen oder Normen anderer anpassen zu müssen.

Ein Look, der dem modischen Werdegang der Sängerin treu bleibt

Von Anfang an hat Lady Gaga ihre Modeidentität auf mutigen Entscheidungen aufgebaut, die bewusst Erwartungen herausfordern. Die Wahl einer flamenco-gothischen Ästhetik zur Veröffentlichung von „MAYHEM Requiem“ passt perfekt zu diesem Ansatz: eine Silhouette, die als Statement konzipiert wurde und bei der die visuelle Wirkung Vorrang vor dem Konsens hat.

Mit ihrem rot-schwarzen Spitzenkleid und dem schwarzen Fächer machte Lady Gaga die Premiere von „MAYHEM Requiem“ zu einem wahren Fashion-Moment, irgendwo zwischen Flamenco und Gothic-Fantasy. Die unterschiedlichen Reaktionen auf Instagram bestätigen die einzigartige Stellung der Sängerin in der Popkultur: Sie ist eine Künstlerin, deren Auftritte immer wieder Diskussionen auslösen, die weit über bloße Kleidung hinausgehen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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