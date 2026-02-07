Search here...

Margot Robbie interpretiert einen Modeklassiker mit zeitgenössischer Eleganz neu.

Tatiana Richard
Extrait Margot Robbie dans « Le loup de Wall Street »

Margot Robbie hat die Modewelt erneut begeistert, indem sie sich von der Stilgeschichte inspirieren ließ und einen Look kreierte, der Vergangenheit und Gegenwart vereint. Bei Veranstaltungen zum Film „Sturmhöhe“ wählte die Schauspielerin Stücke, die von klassischen Silhouetten inspiriert waren und diese mit einem betont modernen Touch neu interpretierten.

Eine modische Hommage an vergangene Epochen

Für die Londoner Premiere von „Sturmhöhe“ und diverse Werbeauftritte wählte Margot Robbie Outfits, die an historische Epochen, insbesondere das viktorianische Zeitalter und die 1990er-Jahre, erinnerten. Stylist Andrew Mukamal kreierte Looks, die Archivelemente – wie eine von John Galliano aus den 1990er-Jahren inspirierte Brokatjacke – mit modernen Stücken kombinierten und so eine faszinierende stilistische Spannung erzeugten.

Eine Verschmelzung historischer Details und der Moderne

Eines der auffälligsten Outfits bestand aus einem viktorianischen Spitzenkorsettkleid, verziert mit künstlichen Zöpfen, die an den berühmten Haarschmuck der Brontë-Schwestern erinnerten, kombiniert mit einem nachgebildeten historischen Armband. Diese Verbindung historischer Bezüge mit einer modernen Silhouette verdeutlicht, wie Margot Robbie mit den Stilelementen der Epoche spielt, um eine starke visuelle Wirkung zu erzielen.

Eine Interpretation, die weit entfernt ist von einfacher Nostalgie.

Anstatt Vintage-Stile einfach nur zu reproduzieren, interpretieren die Schauspielerin und ihr Kreativteam diese Codes neu und integrieren sie nahtlos in eine moderne Garderobe. Dies zeigt sich besonders in ihrer Auswahl an klassischen Stücken – ob viktorianisch oder von den 90er-Jahren inspiriert –, die unkonventionell getragen werden und Details wie den Bauchnabel freilegen oder gewagte Kontraste schaffen.

Reaktionen und Perspektiven zu dieser Stilwahl

Modeexperten loben Margot Robbies Kühnheit und heben ihre Fähigkeit hervor, Epochen zu überwinden und einen Dialog zwischen verschiedenen Stilrichtungen zu schaffen. Dieser Ansatz, auch Method Dressing genannt, besteht darin, die Schauspielerin entsprechend der Welt ihrer Rollen – in diesem Fall der von „Sturmhöhe“ – zu kleiden, jedoch mit der für die zeitgenössische Mode typischen ästhetischen Freiheit.

Mit der Neuinterpretation von Modeklassikern und Kreationen, die Vergangenheit und Gegenwart gleichermaßen vereinen, untermauert Margot Robbie ihren Status als einflussreiche Stilikone. Ihre Kleiderwahl, eine Mischung aus historischer Hommage und selbstbewusster Modernität, bietet eine inspirierende und vielschichtige Perspektive auf die aktuelle Mode und begeistert Modeliebhaber wie Kritiker gleichermaßen.

Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
