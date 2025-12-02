Search here...

Ariana Grande reagiert auf Kritik an ihrem Körper, und ihre Botschaft spaltet die Gemüter.

@arianagrande/Instagram

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Ariana Grande hat sich erneut gegen die ständigen Kommentare zu ihrem Aussehen ausgesprochen, das von einigen Internetnutzern als „zu dünn“ empfunden wird. Anlässlich der Promotion für ihren Film „Wicked 2“ teilte sie ein älteres Interview, um alle daran zu erinnern, wie gefährlich und verletzend solche Bemerkungen sein können, selbst wenn sie angeblich gut gemeint sind.

Ich habe die Nase voll von Bodyshaming.

In ihrer Instagram-Story teilte Ariana einen Ausschnitt aus einem Interview von 2024 und erklärte, sie teile ihn „als sanfte Erinnerung für alle“. Darin erzählt sie, wie sie seit ihrer Jugend unter Beobachtung stand und „alles“ über ihre vermeintlichen Fehler gehört habe, als sei ihr Körper ständig Gegenstand öffentlicher Analysen. Sie betont, wie schwer es ist, sich vor diesem „Lärm“ zu schützen, wenn man unter den Blicken anderer aufwächst, insbesondere in einer Branche, die vom Aussehen besessen ist.

„Es ist immer unangenehm“, selbst innerhalb der Familie.

Ariana betont, dass Kommentare über den eigenen Körper aufdringlich sind, egal ob sie von Fremden im Internet oder von Angehörigen am Festtagstisch kommen. Sie nennt scheinbar harmlose Sätze wie „Du hast abgenommen, was ist passiert?“ oder „Du hast zugenommen, was ist passiert?“ , die sie unabhängig vom Kontext als „peinlich und demütigend“ beschreibt. Ihre Botschaft beschränkt sich nicht allein auf Schlankheit: Sie erinnert uns daran, dass diese Form der Gewalt auch Fatphobie und alle anderen Formen der Körperbewertung umfasst.

Ein Aufruf zu mehr Sanftmut… der nicht allgemein akzeptiert wird.

Für Ariana Grande ist es problematisch und kann gefährlich sein, das Aussehen anderer zu kommentieren – selbst aus „Besorgnis“, insbesondere wenn die betroffene Person an einer Essstörung oder psychischen Problemen leidet. Sie ermutigt ihre Fans daher, der Versuchung zu widerstehen, andere über ihren Körper zu beurteilen, und Empathie über harte Urteile zu stellen.

In den sozialen Medien spaltet ihre Rede die Gemüter: Einige begrüßen sie als „notwendige Botschaft“, andere behaupten, dass „Kritik an ihrem Aussehen ein Weg wäre, sie zu retten“, und veranschaulichen damit genau den Mechanismus des Body Shamings, den sie anprangert.

Warum seine Botschaft trotz der Kontroversen wichtig ist

Auch wenn sich Hater weiterhin hinter dem Vorwand der Gesundheit verstecken, verdeutlicht Ariana Grandes Aussage ein Phänomen, das alle Frauen betrifft, ob berühmt oder unbekannt. Indem sie alle daran erinnert, dass niemand sein Gewicht rechtfertigen oder sich ständiger Argwohn über seinen Körper aussetzen muss, trägt sie zu einer breiteren Debatte über das Recht bei, das eigene Aussehen selbst zu bestimmen, ohne darüber definiert zu werden.

Abgesehen von der Debatte, die sie auslöst, verdeutlicht Ariana Grandes Haltung eindrücklich, wie angespannt die Diskussion um den Körper auch im Jahr 2025 noch immer ist. Indem sie Zuhören, Freundlichkeit und Respekt vor den Grenzen jedes Einzelnen in den Vordergrund stellt, schafft sie einen dringend notwendigen Raum, um zu überdenken, wie wir über das Aussehen anderer Menschen sprechen – oder eben nicht sprechen. Es ist dringend notwendig, dass wir die reflexartige Reaktion automatischer Kommentare überwinden und eine Kultur des Respekts entwickeln, in der der Körper jedes Einzelnen endlich aufhört, ein öffentliches Schlachtfeld für Spekulationen zu sein.

Mit 43 Jahren präsentiert diese Schauspielerin ihren Babybauch auf dem roten Teppich.
„Eine unglaubliche Figur“: Mit 60 Jahren beweist Elizabeth Hurley, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt.

