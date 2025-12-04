Search here...

Weihnachtsikone Mariah Carey begeistert das Publikum in Las Vegas

Léa Michel
Mariah Carey, die unbestrittene Weihnachtsikone, begeisterte kürzlich das Publikum im Dolby Live in Las Vegas mit dem Start ihrer Show „Christmastime in Las Vegas“. Die „Queen of Christmas“ entführte die Zuschauer in ein magisches Winterwunderland. Umgeben von riesigen Schneeflocken, trompetenden Engeln und einem Bühnenbild, das einer riesigen Schneekugel glich, präsentierte sie in drei Akten eine Mischung aus zeitlosen Klassikern und aktuellen Hits.

Eine zauberhafte Kulisse und legendäre Gesangsdarbietungen

Die Show, die noch bis zum 13. Dezember im Park MGM läuft, beginnt mit einem triumphalen Auftritt, bei dem Mariah Carey das Publikum mit ihren legendären hohen Tönen sofort in ihren Bann zieht, insbesondere bei „All I Want for Christmas Is You“, das in einem fünf Oktaven umfassenden Gesangshöhepunkt gipfelt. Die Produktion umfasst Tänzer in festlichen Kostümen, Schneeeffekte und ein fröhliches Repertoire mit Liedern wie „Hark! The Herald Angels Sing“, „Joy to the World“ und „Here Comes Santa Claus“, wodurch eine Atmosphäre voller Nostalgie und Vegas-Glamour entsteht. Fans, gekleidet in leuchtende Outfits und thematisch passende Pullover, tanzen und singen mit und machen jede Vorstellung zu einem gemeinsamen Fest.

Die Fans waren von der Energie auf der Bühne begeistert.

Die Reaktionen des Publikums unterstreichen die überschwängliche Begeisterung: Mariahs Stimme ist nach wie vor makellos und legendär, und ihre ansteckende Energie reißt alle mit zum Tanzen und lässt ihre Handys gleichzeitig aufleuchten. Videozusammenfassungen zeigen eine jubelnde Menge, die das Event als unvergesslich und als Krönung der Königin der Feiertage beschreibt. Generationen teilen Lächeln und High-Fives. Die Weihnachtsstimmung ist elektrisierend und bestätigt ihren Status als Künstlerin, die für diese Jahreszeit lebt.

Kurz gesagt, Mariah Carey brilliert in der Rolle der „Weihnachts-Soundtrack-Künstlerin“, indem sie dem Publikum wissende Blicke zuwirft und gleichzeitig für eine reibungslose und mitreißende Show sorgt. Fotos und Videos von den ersten Auftritten zeigen eine strahlende Diva, die ein Erlebnis bietet, das weit über ein Konzert hinausgeht: ein Eintauchen in die Magie eines Weihnachtsfestes in Las Vegas.

