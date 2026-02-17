Mit 62 Jahren betreibt sie Parkour mit einer Leichtigkeit, die jeglichen Stereotypen widerspricht.

Viele glauben, das Alter sei eine Last oder gar ein schleichender körperlicher Verfall. Doch diese 62-jährige Singapurerin beweist das Gegenteil und widerlegt gängige Vorstellungen. Mit der Beweglichkeit eines Kleinkindes sprintet sie Rampen hinauf und springt über Hindernisse. Weit entfernt von steifen Gelenken und einem vom Alter gezeichneten Körper, vollführt sie Parkour-Bewegungen wie eine wahre Expertin. Es ist gut, alt zu werden.

Saltos und Hochsprünge mit 62 Jahren

Während Zwanzigjährige schon über Rückenschmerzen und Nervenschmerzen in den Fingern klagen, sprüht diese Sechzigjährige mit ergrauendem Haar vor Energie und bewegt sich wie ein Ninja. In der allgemeinen Vorstellung ist das 60. Lebensjahr das Alter für Kreuzworträtsel, Marktbummel, Meditation und lange Nickerchen im Schaukelstuhl.

Viele glauben, die Sechziger seien „der Anfang vom Ende“, eine hektische Zeit, in der der kleinste Fehltritt zu einem Bruch führen kann und Fernsehen zum ausgewachsenen Hobby wird. Doch in Wirklichkeit sind Menschen in ihren Sechzigern oft aktiver und dynamischer als jüngere Generationen.

Sing ist ein Paradebeispiel an Vitalität. Sie braucht keinen Gehstock, scheint aber voller Energie zu sein. Die 62-jährige Singapurerin, eine ehemalige Meisterin des Lindy Hop, eines äußerst akrobatischen Tanzstils, beweist, dass Senioren nicht nur gut im Stricken oder Scrabble sind. Sie kriecht unter Netzen hindurch, vollführt Rollen auf dem Asphalt, erklimmt niedrige Mauern und klettert auf Stadtmobiliar, ohne auch nur ein Anzeichen von Müdigkeit zu zeigen.

Ihr Körper ist keineswegs eine Last, die sie mühsam mit sich herumträgt, sondern begleitet sie durch diesen anspruchsvollen Straßensport. Für die Seniorin, eine wahre Freigeist, ist dieser Parkour-Parcours fast ein Spaziergang im Park. Ihr graues Haar verrät zwar ihr Alter, doch ihr Körper hat die agilen Reflexe ihrer Kindheit bewahrt.

Speziell für Senioren angepasste Parcours

Senioren verbringen ihre Freizeit üblicherweise mit Entspannung in Spas oder mit Übungen im Lotussitz auf Schaumstoffmatten. Wenn sie nicht gerade Wassergymnastik mit Poolnudeln machen, gärtnern sie pfeifend vor sich hin oder diskutieren mit einem Wollknäuel in der Hand über Gott und die Welt. Zumindest suggeriert uns das die Werbung, als gäbe es eine Altersgrenze für Abenteuer und Abenteuer.

In Singapur bietet die Organisation „Movement“ eine ganz andere Art von Unterhaltung – unkonventioneller und umso unterhaltsamer. Sie führt Senioren mit maßgeschneiderten Kursen und angepassten Programmen an Parkour heran. Es erinnert ein wenig an die Spielplätze unserer Kindheit, nur eben in einer etwas reiferen Version. Hier sind es keine blonden, sondern weiße Köpfe, die sich zwischen Hindernissen hindurchschlängeln und selbstbewusst über Metallkonstruktionen springen. Hier trainiert Sing, die wohl coolste Oma im Internet, und kann es mit Lara Croft aufnehmen. Besser als ein Fitnessstudio ist es für sie der Jungbrunnen, ihr Ort der Lebensfreude.

Alter ist in erster Linie eine Frage der Einstellung.

Sing überwindet nicht nur physische, sondern auch mentale Barrieren. Sie schlängelt sich zwischen den grellbunten Pollern dieser Seniorenparks hindurch, klettert Laternenpfähle und Gerüste hinauf und räumt mit vorgefassten Meinungen über das Alter auf. Sie widmet sich einer Nischensportart, die selten einem älteren Publikum vorgestellt wird. Und allein beim Zuschauen spürt man ihre Anstrengung und ihren Schweiß. Man fühlt sich fast wie eine Schnecke neben ihr.

Sing vermittelt durch seine Auftritte eine wertvolle Lebenslektion: Alter ist nur eine Zahl und bestimmt weder unseren Wert noch unsere Gesundheit. Parkour ist zudem, jenseits von Technik und Coolness, ein kompletter Sport. Er fördert Ausdauer, strafft die Muskulatur und verbessert das Gleichgewicht – und macht dabei auch noch Spaß. Und das Beste: Er bewahrt die kindliche Unbeschwertheit, die Anti-Aging-Cremes nicht wiederherstellen können.

Während Sing sich mit Parkour beschäftigt, wagen andere Großmütter Fallschirmsprünge, bereisen die Welt und machen ihren Motorradführerschein. Es ist noch nicht zu spät, die Dinge abzuhaken, die wir uns als Teenager gewünscht haben. Kurz gesagt: Genau darum geht es, das Leben in vollen Zügen zu genießen.