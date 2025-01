Ces femmes séniores disent oui au tatouage, et ça fait du bien !

Tous les corps peuvent servir de toile géante et accueillir des tatouages, y compris ceux qui portent les signes de l’âge. Ces dessins s’impriment aussi sur les peaux froissées, marquées par les années. Ces femmes qui ont franchi la cinquantaine s’approprient cet art corporel et prouvent que c’est bien plus qu’une erreur de jeunesse ou un acte « rebelle ». Sous leur tricot, elles arborent des empreintes fantaisies qui serpentent le long de leurs bras ou qui couvrent leurs épaules. Derrière leur apparence de mamie gâteau, elles cachent des encres badass. Ces femmes ne sont pas des cahiers de brouillon comme certain·e·s le sous-entendent, mais des œuvres d’art vivantes ! Découvrez ces femmes séniores qui se racontent à travers le tatouage.

L’âge n’est qu’un chiffre, pas une barrière !

Dans l’imaginaire collectif, les tatouages s’exécutent uniquement sur des peaux juvéniles. Entré·e·s dans l’âge adulte, les jeunes s’empressent de passer sous l’aiguille pour se tatouer une rose sur la cheville ou des chiffres romains sur le poignet. Au plus fort de la jeunesse, le tatouage est un signe de coolitude et de témérité. Mais selon la société, à partir d’un certain âge, il devient vulgaire et inapproprié. D’autant plus sur le corps d’une femme, alors accusé d’être négligée ou tout bonnement « ruinée ». D’après ce grand mythe, le tatouage fait tache lorsqu’il s’appose sur des peaux ridées. Or, le tatouage n’est pas le privilège des jeunes.

Sur la porte des salons, point d’âge limite ou de pancarte floquée « interdit au plus de 50 ans ». Le tatouage est une forme d’expression artistique qui transcende toutes les générations. Ces œuvres gravées à même la chaire ont autant leur place sur la peau vierge des jeunes filles que sur la peau vieillie des mamies. D’ailleurs, de plus en plus de femmes séniores s’approprient le tatouage. Que ce soit pour rattraper le temps perdu ou garder une trace indélébile d’un événement de leur vie, elles n’hésitent plus à colorer leurs corps. Leur peau fait alors office de feuille blanche et le tatouage prend tout son sens.

Des femmes séniores inspirantes qui osent le tatouage

Si les jeunes se font souvent tatouer sur un coup de tête et réclament des ornements croisés sur Pinterest, les femmes séniores, elles, abordent le tatouage comme un symbole, un hommage ou un rite de passage. C’est un acte mûrement réfléchi. À la différence de leurs cadettes, qui regrettent ce signe « Infini » dans leur nuque ou qui rêvent de gommer ce mot chinois dont elles ont découvert la signification trop tard, elles font de leur tatouage leur plus grande fierté.

En témoigne Apo Whang-Od. Cette Philippine de 106 ans a fait la Une du magazine Vogue en 2023. Son corps est rempli de messages. Comme un livre ouvert, il narre la vie de sa propriétaire, de ses histoires d’amour, à ses chagrins en passant par ses maladies. Issue de la tribu Kalinga, cette tatoueuse chevronnée redéfinit les contours de la beauté. Ses tatouages lui servent de parure corporelle et sont ses plus beaux emblèmes.

D’autres femmes séniores choisissent des tatouages plus discrets, mais riches de sens. Un papillon pour signifier une renaissance ou une fleur pour célébrer une victoire. Certaines décident aussi d’utiliser le tatouage en trait d’union pour se relier avec un membre de leur famille, vivant ou disparu.

Les tatouages pour se réapproprier son corps

Pour les femmes séniores, le tatouage panse aussi un manque de confiance. C’est une manière de les réconcilier avec leur corps. Après une maladie, un accident ou simplement avec l’âge, le corps change et les femmes fuient leur reflet. Le tatouage adoucit ce qu’elles voient comme des complexes. Il magnifie une cicatrice un peu trop « visible », sublime un décolleté parsemé de rides ou s’enchevêtre autour des stigmates du cancer.

Pour elles, c’est une façon de transformer un corps qui a été éprouvé en une toile d’expression et de beauté. Le tatouage est plus qu’un acte esthétique ou une démonstration de style, c’est pacte de paix avec soi.

Le tatouage, une façon de s’exprimer

Pour beaucoup de femmes qui se tatouent plus tard dans la vie, c’est une occasion de s’affranchir des codes et de s’affirmer autrement que dans les « activités » du troisième âge dans lesquelles on les enferme. Après des années de compromis, de sacrifices et parfois de renoncements, se faire tatouer devient un moyen de reprendre son pouvoir et de s’affirmer de manière audacieuse.

Le tatouage devient alors un témoignage de cette liberté retrouvée et de l’acceptation de soi. Il a aussi des vertus thérapeutiques. Les femmes séniores qui succombent au tatouage ne le font pas pour frimer au club de gym ou pour séduire leur voisin au loto dominical. Elles font couler l’encre sur leur peau pour s’extérioriser et ne jamais oublier. Le tatouage est un langage à part entière. C’est aussi un excellent aide-mémoire au cas où Alzheimer s’installe.

Ces femmes séniores prouvent que tous les corps sont des corps à tatouage. Il n’y a pas d’âge pour décorer sa peau. Se faire tatouer à 30, 50, ou même 70 ans, c’est faire un choix qui nous ressemble, qui nous fait du bien. PS : notre corps nous appartient et ce n’est pas à la société de décider ce que l’on doit en faire.