Sur les réseaux sociaux, un hashtag gagne du terrain et fait souffler un vent de liberté sur les représentations liées à l’âge : #NotTooOld. Une phrase simple, puissante, qui résume l’état d’esprit d’une communauté croissante de femmes (et d’hommes) décidés à ne plus laisser leur date de naissance définir ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire.

Le hashtag qui libère

Présent sur TikTok et Instagram, le hashtag #NotTooOld regroupe des milliers de photos ou vidéos où des personnes, souvent de plus de 50 ans, se filment en train de danser, de faire du sport, de changer de style ou de commencer de nouveaux projets. Le message est clair : le temps qui passe ne devrait pas être un frein aux envies.

Sur TikTok, le hashtag cumule plusieurs milliers de publications, avec des femmes qui se réapproprient des tendances souvent réservées aux plus jeunes. Elles osent, par exemple, porter des tenues dites audacieuses, se lancent dans des chorégraphies, ou tout simplement s’affichent avec fierté, en montrant leurs rides, leurs cheveux blancs et leur énergie débordante.

Quand la maturité devient inspirante

Parmi les figures de cette tendance, @sassy.glamma, une grand-mère pétillante suivie par des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram, incarne parfaitement l’esprit du mouvement. Dans une de ses vidéos virales, elle affirme : « Je ne suis pas trop vieille pour porter ce bikini, danser sur ce son ou changer de look ».

Et elle n’est pas la seule. D’autres figures comme Grece Ghanem ou Erika Rischko utilisent également leur influence pour casser les codes liés à l’âge. Ces femmes, devenues des icônes de style et de liberté, montrent que l’on peut vivre pleinement, peu importe son âge. Elles inspirent une nouvelle génération à se projeter dans un avenir plus libre, moins contraint par les normes sociales.

Une réponse aux injonctions sociales

Le mouvement #NotTooOld ne repose pas uniquement sur des vidéos feel good. Il s’agit aussi d’une réponse à une pression très réelle : celle qui pousse, encore aujourd’hui, les femmes à rester « discrètes » ou « raisonnables » après un certain âge. Porter une mini-jupe après 50 ans ? Inapproprié. Se remettre au sport à 60 ans ? Trop tard. Changer de carrière ou se lancer sur les réseaux sociaux ? Ridicule, diront certains.

Ces injonctions sont déconstruites, une publication à la fois, par celles qui refusent de disparaître. En se montrant actives, visibles, fières de leur âge et de leur parcours, ces femmes ouvrent la voie à un discours plus inclusif sur le vieillissement.

Loin des discours culpabilisants sur le temps qui passe, le hashtag #NotTooOld met en lumière une réalité positive : il n’y a pas d’âge pour commencer, pour oser, pour s’amuser. Il redonne du pouvoir aux personnes qui refusent de rentrer dans des cases et prouve que vieillir peut aussi rimer avec plaisir, expression de soi, et audace.