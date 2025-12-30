In Strandkleidung feiert diese Mutter ihre Schwangerschaftsstreifen und ihren Körper nach der Schwangerschaft.

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) berührte kürzlich auf Instagram Tausende ihrer Follower mit einem Foto von sich in Strandkleidung, auf dem sie stolz die Spuren der Mutterschaft präsentierte. Ganz ohne Filter und Retusche teilte sie zu diesem Post eine kraftvolle Botschaft über Körperakzeptanz und Selbstmitgefühl.

„Du bist keine Nummer, du bist ein Mensch.“

Unter ihrem Post schrieb Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) bewegende Worte: „So lange wurde uns beigebracht, unseren Wert an Zahlen zu messen: Gewicht, Konfektionsgröße, Kalorien oder Likes. Doch nichts davon definiert uns. Du bist keine Zahl. Du bist nicht dein Spiegelbild in einem übermäßig harten Spiegel. Du bist ein ganzer Mensch – komplex, strahlend, würdevoll.“ Sie lädt uns ein, unseren persönlichen Wert nicht durch die Brille des Aussehens zu betrachten, sondern durch Dankbarkeit für den Körper, der Leben schenkt, sich bewegt, lacht und Erinnerungen schafft.

Eine Feier der körperlichen Güte

Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) erinnert uns in ihrem Post daran, dass Body Positivity nicht bedeutet, jeden Teil von sich selbst jederzeit zu lieben. Für sie bedeutet es, sich selbst mit Freundlichkeit zu begegnen und den eigenen Körper zu respektieren, selbst wenn die Selbstwahrnehmung kritischer wird. Ihre Botschaft ist eine Ode an die Freiheit: den Mut zu haben, die Kleidung zu tragen, die uns gefällt, zu essen, was uns guttut, uns ohne Schuldgefühle um uns selbst zu kümmern und vor allem, uns so, wie wir sind, hier und jetzt „genug“ zu fühlen.

Eine Welle positiver Reaktionen

Unter dem Beitrag gingen unzählige Kommentare ein: „Du bist großartig!“, „Vielen Dank für diese herzerwärmende Botschaft!“, „Eine wahre Inspiration!“ Hunderte von Internetnutzern lobten dieses authentische Zeugnis der Mutter, das die wahre Schönheit hervorhebt, die oft weit entfernt von den unrealistischen Standards der sozialen Medien liegt.

Über ein einfaches Foto hinaus hebt Bruna Alves Teixeiras (@brunna.teixeira_) Ansatz eine immer präsenter werdende Bewegung hervor: die der Versöhnung mit dem eigenen Körper, insbesondere nach einer Schwangerschaft, mit seinen Spuren, seinen Veränderungen... und seiner gesamten Geschichte.