Diese Cheerleaderin beweist, dass Disziplin nicht nur eine Frage des Aussehens ist.

Das Bild ging viral. Es wurde über eine Million Mal angesehen und veranschaulicht perfekt die Kraft dieses Sports, die oft unterschätzt oder auf bloße Gesten reduziert wird. Eine Cheerleaderin, die einst als rechte Guard im Zentrum des Spielfelds stand, dreht ihre Partnerin mit verblüffender Leichtigkeit. Gemeinsam vollführen sie die technisch anspruchsvollsten Cheerleading-Moves. Und der Base, Brandon Gray, beweist nicht nur, dass ein Sixpack in diesem überwiegend weiblichen Team für ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis sorgt, sondern auch, dass man für die Pirouetten seiner Teamkolleginnen keine Bauchmuskeln braucht.

Eine körperpositive Performance, die viral ging

Dieses Video ging viral und löste eine Welle des Beifalls aus. Der Cheerleader Brandon Gray schleudert seine Partnerin Ashlyn Pinner durch die Luft, als wäre sie federleicht. Er hebt sie mit einer Hand hoch wie ein menschliches Sprungbrett und wirbelt sie auf seiner Handfläche herum wie die Ballerinen in einer Spieluhr. Er ist eine wahre Naturgewalt und hat nicht die muskulösen Arme , die man oft mit Cheerleadern verbindet – und genau das brachte ihm unzählige Likes ein. Diese Performance, ein starkes Statement für Vielfalt , ist sowohl ästhetisch als auch körperlich eine Meisterleistung.

Über Nacht wurde das Duo, das diese spektakulären Stunts normalerweise für Studenten der University of South Florida vorführt, vom privaten Studentenleben zum Internetstar. In den sozialen Medien, die zu ihrer Bühne geworden sind, überschlagen sich die Nutzer mit Lob. „Man merkt, dass sich die Mädchen bei ihm sicher fühlen“, sagt eine. „Er lässt diesen schwierigen Job so einfach aussehen! Man muss unglaublich stark sein, um das zu schaffen“, fügt eine andere hinzu.

In der allgemeinen Vorstellung gilt Cheerleading als Highschool-Hobby, eine Aktivität für „beliebte Mädchen“. Doch es ist weit mehr als nur ein optischer Reiz oder eine bloße Hintergrunddarbietung; es ist eine wahre Symphonie der Körper. Es ist ein Sport, der Flexibilität, Beweglichkeit, Kraft und Explosivität erfordert. Wie Brandon Gray beweist, braucht man keine dicken Bizeps, kein Sixpack oder einen durchtrainierten Körper, um mit seinem Partner zu trainieren. Dieser Cheerleader, der als „Star des Campus“ gilt – ein Ehrentitel in den USA –, ist mit seiner imposanten Statur ein leuchtendes Beispiel für Inklusion in einem Sport, der immer noch an einem Ideal von „ Männlichkeit “ festhält.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Brandon (@brandongray_usf)

Ein wichtiger Hinweis: Gewicht ist nicht gleich Talent.

Bevor der 23-jährige Brandon Gray dem Cheerleading-Team beitrat und sich mit den Pompons abwechselte, war er auf dem Rugbyfeld eine Macht, mit der man rechnen musste, denn er improvisierte Choreografien mit dem Ball. Jetzt setzt er seine Muskeln für das Cheerleading-Team seiner Schule ein. Er nimmt an lokalen Wettbewerben wie der Sunshine Stunt Battle teil. Auf dieser Bühne begann tatsächlich sein Erfolg.

Seine Statur hätte ein Ausschlusskriterium sein können, insbesondere in dieser Kunstform, die auf Äußerlichkeiten setzt und dem Ideal des schlanken Mannes folgt. Doch er hat sich mehr als bewährt. Er vollführt im Alleingang akrobatische Bewegungen, für die normalerweise mehrere Arme benötigt werden und die üblicherweise in Gruppen ausgeführt werden. Er ist die Verkörperung des Ausdrucks „stille Stärke“. Man muss ihn nur in Aktion sehen, um es zu verstehen. Dieser außergewöhnliche Cheerleader erweckt den Eindruck einfacher Bewegungen, während diese in Wirklichkeit stundenlanges Training erfordern.

Er vollführt mühelos den Rückwärtssalto und Doppelsalto seiner Partnerin. Noch atemberaubender: Er bleibt völlig unbeeindruckt, selbst mit einer fast 50 Kilo schweren Frau auf seinen Fingerspitzen. Dieser Cheerleader, ein Nachfahre von Thor oder Thanos, besitzt eine Kraft, die selbst Gewichtheber im Fitnessbereich nicht erreichen.

Sie trotzen den Schönheitsidealen, die mit diesem Sport verbunden sind.

Dieser Sport verlangt Flexibilität, doch die mentale Stärke, die für Disziplin nötig ist, ist alles andere als das. Beim Cheerleading haben die Männer oft einen ähnlichen Körperbau wie die Frauen, die sich bis auf die Haarfarbe kaum unterscheiden. Diese Herren, die häufig eingesetzt werden, um die Cheerleader größer wirken zu lassen und ihre Performance zu steigern, haben kein Gramm Fett zu viel, nicht einmal ein kleines Bäuchlein, das unter ihren bedruckten T-Shirts hervorblitzt. Körperliche Attribute scheinen manchmal wichtiger zu sein als Talent, als ob pralle Muskeln nötig wären, um Stärke zu rechtfertigen.

Dieser Cheerleader mag zwar etwas schwerer als der Durchschnitt sein, aber er besitzt unbestreitbare Herkuleskräfte. Sicher, sein Körper sieht weich aus, aber sein Inneres ist wie Stahlbeton. Seine Muskeln sind von Fleisch umhüllt, und dennoch vollbringt er Leistungen, an denen fünf Ken-Puppen scheitern. Und das ist uns wichtig, denn wir verbinden Übergewicht immer noch mit Nachlässigkeit oder einem bewegungsarmen Lebensstil.

Dieser Cheerleader, der breite Sympathie weckt und dem Sport eine menschliche Note verleiht, ist ungewollt zu einem Symbol des Wandels geworden. Er trotzt Schönheitsidealen mit natürlicher Anmut. Er gibt all jenen Recht, die sich irgendwann einmal „zu dick“ für Sport gefühlt haben. Die Moral von der Geschichte: Plus-Size zu sein ist ein großer Vorteil.