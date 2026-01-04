Dieses Plus-Size-Model prangert das stille Verschwinden inklusiver Mode an.

In den letzten Jahren schien die Mode endlich aufatmen zu können. Vielfältige, selbstbewusste und inspirierende Körper prägten die Modewelt. Heute scheint diese Dynamik nachzulassen. Amélie Doré, ein Plus-Size-Model, schlägt Alarm wegen eines, wie sie es nennt, „schleichenden, aber realen Rückgangs inklusiver Mode“.

Ein Gesicht der Körpervielfalt enthüllt

Amélie Doré wurde 2021 entdeckt und wurde schnell Teil einer rasant wachsenden Bewegung: Body Positivity. Damals schien die Mode bereit, alle Körpertypen unabhängig von Größe oder Form zu akzeptieren. Kurven wurden gefeiert, lebendige Körper wertgeschätzt und die Repräsentation wurde endlich realistischer.

Für Amélie bedeutete diese Anerkennung eine kontinuierliche berufliche Tätigkeit mit mehreren regelmäßigen Projekten und echter Sichtbarkeit. Ihre Karriere verkörperte die Idee, dass sich Mode weiterentwickeln, neu erfinden und die Realität der Körper besser widerspiegeln kann. Ein Versprechen, das vielen Hoffnung auf einen nachhaltigen Wandel gab.

Gelegenheiten, die lautlos verschwinden

Doch in den letzten Monaten hat sich die Situation umgekehrt. Berufliche Möglichkeiten sind rar geworden, Kooperationen enden und die Zukunftsaussichten schwinden. Amélie hat einen drastischen Rückgang ihrer Aufträge bemerkt; von einem stetigen Arbeitsfluss sind über einen längeren Zeitraum nur noch wenige, vereinzelte Projekte hinzugekommen.

Dieser Rückgang geht nicht mit einer offiziellen Stellungnahme oder einer klaren Positionierung der Marken einher. Alles geschieht im Stillen, als ließe sich die Präsenz von Plus-Size-Models ohne Erklärung auslöschen. Dieses schleichende Verschwinden wirft Fragen hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der in den letzten Jahren eingegangenen Verpflichtungen auf.

Wenn Inklusivität zu einer bloßen Modeerscheinung wird

Für Amélie Doré liegt das Kernproblem im Umgang der Branche mit Körpervielfalt. Viele Marken hätten Body Positivity ihrer Meinung nach als vorübergehenden Trend, als Kommunikationsinstrument und nicht als echte Überzeugung betrachtet. Kooperationen wirkten oft motiviert durch den Wunsch, auf einen Zug aufzuspringen, griffige Schlagwörter zu verwenden und eine Zielgruppe anzusprechen, die sich nach Repräsentation sehnt.

Sobald ein Trend seinen Höhepunkt überschritten hat, schwindet das Interesse. Körper, die von traditionellen Normen abweichen, werden wieder in den Hintergrund gedrängt, als hätten sie nie einen dauerhaften Platz verdient.

Der Einfluss sozialer Medien und die Rückkehr alter Normen

Amélie beobachtet auch eine deutliche Veränderung in den sozialen Medien. Auf Plattformen wie TikTok tauchen wieder Inhalte auf, die Schlankheit propagieren und zum Abnehmen animieren. Botschaften über den „idealen Körper“ vor dem Sommer gewinnen an Sichtbarkeit und beeinflussen die kollektive Wahrnehmung.

Diese neuen Standards, obwohl im Kern altbekannt, prägen erneut die Entscheidungen von Marken. Die mediale Präsenz von Menschen mit unterschiedlichen Körpertypen, die einen großen Teil der Bevölkerung repräsentieren, nimmt ab – zum Nachteil einer inklusiveren und gerechteren Modebranche.

Verteidigt weiterhin freie und starke Körper

Trotz dieser schwierigen Umstände lässt sich Amélie Doré nicht zum Schweigen bringen. Sie setzt ihren Aktivismus in den sozialen Medien fort und verbreitet Botschaften der Akzeptanz, des Respekts und der Wertschätzung für alle Körperformen. Für sie geht Body Positivity weit über Mode hinaus: Es geht um ein friedliches Verhältnis zu sich selbst, um die Wertschätzung des Körpers, so wie er ist – ohne Hierarchien oder Bedingungen.

Amélie Doré erinnert uns letztlich daran, dass Inklusion niemals von Trends abhängen sollte. Alle Körpertypen zu repräsentieren bedeutet, die wahre Vielfalt der Körper, ihre Schönheit und ihre Legitimität anzuerkennen. Amélie Dorés Aussage wirft daher eine entscheidende Frage auf: Ist die Modebranche bereit für ein echtes, langfristiges Engagement oder wird sie Körpervielfalt weiterhin als bloße Modeerscheinung behandeln?