Diese Make-up-Künstlerin verändert die Art und Weise, wie wir glatzköpfige Frauen sehen.

Sie füllt die Leere kahler Köpfe mit Glitzer, Farbtupfern, Perlen und floralen Motiven. Als selbstbewusste Handwerkerin und Künstlerin mit magischem Gespür verwandelt @maquillemonkrane die Köpfe kahler Frauen in lebendige Leinwände. Unter ihren Pinselstrichen wird das, was einst eine Quelle der Unsicherheit war, zu einem Ort des Ausdrucks, einem Raum für Kreativität. Sie beherrscht die Kunst, jede Frau einzigartig zu machen.

Schädel, verwandelt in Kunstwerke

Jeder Künstler hat seine eigene Handschrift und seinen bevorzugten Stil. Professionelle Make-up-Artists bilden da keine Ausnahme. Sie kreieren nicht nur kokette Looks und betonen Lider und Lippen mit Glitzer. Ihr Ziel ist es auch, Frauen dabei zu helfen, sich wieder mit ihrem eigenen Spiegelbild zu verbinden und Schönheit dort zu entdecken, wo sie sie am wenigsten erwarten. Genau das ist das Credo von @maquillemonkrane , die weder virale Schönheitstrends kreieren noch das Make-up der Kardashians kopieren will, noch die Gesichter ihrer Musen retuschieren möchte.

Mehr als eine Make-up-Artistin ist sie eine Botschafterin der Selbstliebe, eine Verkörperung von Ausstrahlung und ein Quell des Selbstvertrauens. Sie erschafft Meisterwerke, in denen das Haar meist nur als Dekoration dient. Sie kreiert visuelle Poesie mit den Köpfen derer, die ihren Haarausfall betrauern und sich mit diesem neuen Spiegelbild auseinandersetzen mussten. Ihre Modelle haben alle eines gemeinsam: Sie tragen ein kahles Haupt, und weit davon entfernt, einen Mangel zu sehen, ist dies für diese Meisterin der Ästhetik ein Schatz.

In den Mauern dieses einzigartigen Salons ist der glatte, haarlose Schädel ein zentrales Element, eine leere Leinwand, die gefüllt, bemalt und mit einer neuen Geschichte versehen werden will. Die Visagistin, die Unsicherheiten verschwinden lässt und sie mit schimmernden Mohnblumen, bunten Trockenblumen, leuchtenden Sternbildern oder goldenem Glitzer schmückt, hebt hervor, was unter einem Kopftuch oder einer Perücke verborgen, verhasst oder verleugnet wurde. Das Gesicht wird zur Leinwand, der Schädel zum Ausdruck eines Kampfes, einer Identität, einer Geschichte. Ob Krebsüberlebende oder Frauen mit Alopezie – diese Frauen entdecken sich in einem neuen Licht und erkennen endlich das Licht hinter der Dunkelheit.

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Wenn Make-up zu einer Form der Therapie für Selbstliebe wird

In der allgemeinen Vorstellung gilt Make-up als oberflächliche Erfindung, um das zu kompensieren, was uns die Natur nicht gegeben hat, oder um unser Gesicht im Namen von Hashtags zu verändern. Doch es ist nicht immer nur ästhetische Tarnung; manchmal ist es ein Akt des Selbstmitgefühls, ein Ausdrucksmittel, eine Sprache, eine Metapher für Widerstandsfähigkeit. Es ist auch ein Verband für unsichtbare Wunden, ein Symbol der Wiedergeburt.

Und die Frauen, die die geschickten Hände von @maquillemonkrane erlebt haben, sind sich einig: Es ist ein zutiefst befreiendes Erlebnis. Diese Hautverzierungen sind wie ein stilles „Ich liebe dich “. „Es geht darum, das, was in mir ist, nach außen zu tragen, und ich finde es einfach fantastisch“, sagt Elise, geschmückt mit Goldpuder. „Haarausfall ist wie ein persönlicher Winter, wie ein Baum, der seine Blätter verliert. (...) Ich habe wieder Blumen auf dem Kopf; das ist der Beweis, dass meine Behandlungen abgeschlossen sind“, sagt Louve voller Weisheit mit ihren XXL-Blumen, die auf ihrer Kopfhaut Wurzeln geschlagen haben.

So symbolisiert eine geöffnete Blüte die Wiedergeburt, Glitzer die Rückkehr zum Licht und asymmetrische Linien einen holprigen Weg mit Höhen und Tiefen. Diese stilistischen Details werden zu Symbolen.

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Mehr als nur Make-up, ein Balsam für Unsicherheiten

Hinter Pigmenten und Pinseln verbirgt sich weit mehr als nur eine ästhetische Geste. Was @maquillemonkrane bietet, geht weit über traditionelles Make-up hinaus. Es ist ein Weg, das eigene Selbstbild zu reparieren und verlorene Kraft wiederzuerlangen.

Haarverlust, sei es durch unsachgemäße Behandlung, Krankheit oder Alopezie , beeinträchtigt das Verhältnis zum eigenen Körper grundlegend. Die Kopfhaut wird dann zum sichtbaren Symbol innerer Qualen. Sie erregt Aufmerksamkeit, weckt mitunter Verlegenheit oder Neugier und kann alte Wunden wieder aufreißen.

Indem die Visagistin diesen oft als Leere empfundenen Bereich in einen Raum für Ausdruck verwandelt, kehrt sie die Erzählung um. Sie versucht nicht zu kaschieren, sondern zu betonen. Wo andere einen Mangel sahen, enthüllt sie eine Stärke. Wo der Spiegel ein schwer zu akzeptierendes Bild zeigte, erweckt sie eine neu entfachte, verzaubernde Version des Selbst zum Vorschein. Dieser Prozess wirkt wie ein Katalysator. Frauen betrachten sich nicht mehr mit derselben Strenge. Sie lernen, ihr Spiegelbild anzunehmen, sich wieder damit zu verbinden und es manchmal sogar zum ersten Mal seit Langem zu lieben.

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Letztendlich sind diese verzierten Totenköpfe nicht nur schön anzusehen. Sie erzählen Geschichten von Mut, Wandlung und Akzeptanz. Und in jedem Design steckt mehr als nur ein künstlerischer Touch. Es steckt ein Sieg über die Blicke anderer … und vor allem über die eigenen. Mehr als nur Make-up, es ist ein Mittel zur Stärkung des Selbstwertgefühls.