Ein „umgekehrtes Lächeln“ haben: wenn der Gesichtsausdruck das Selbstvertrauen beeinflusst

Keira Knightley und Kristen Stewart sind die besten Botschafterinnen für dieses besondere Lächeln. Statt nach oben gebogen zu sein, wölben sich ihre Mundwinkel nach unten, was ihnen einen einzigartigen Charme verleiht. Dieses „umgekehrte“ Lächeln, das nicht dem üblichen Muster entspricht, wird in der Schönheitswelt dennoch oft kritisch beäugt. Während Presseartikel es als Makel darstellen, der korrigiert werden muss, und Gesichtsübungen zur Korrektur empfehlen, finden Sie hier einige Tipps, wie Sie dieses einzigartige Lächeln feiern können.

Eine Frage der Gesichtsanatomie, nicht der Stimmung.

Wie hängende Augenlider wird auch das umgekehrte Lächeln oft missverstanden und stigmatisiert. Entgegen der landläufigen Meinung ist ein umgekehrtes Lächeln kein Zeichen anhaltender Traurigkeit oder chronischen Unglücks. Das Gesicht hat nicht die Falte der Trauer oder der Melancholie angenommen; es war schon immer so. Und in einer Welt, in der Münder ständig durch Schönheitsoperationen verändert werden, ist dieses umgekehrte Lächeln fast schon eine Kuriosität.

Es handelt sich hierbei jedoch in erster Linie um eine natürliche Positionierung der Gesichtsmuskeln, insbesondere des Musculus depressor anguli oris, der bei manchen Menschen selbst im Ruhezustand eine leichte Abwärtsbewegung ausübt. All diese Fachbegriffe bedeuten lediglich, dass dieses nach innen gewölbte Lächeln weder ein Fehler der Natur noch ein „Versagen“ unserer Eltern ist, sondern ein charakteristisches Merkmal.

Kieferform, Muskeltonus und genetische Faktoren spielen bei diesem Erscheinungsbild eine wichtige Rolle. Daher ist ein nach innen gewölbtes Lächeln kein „Problem“, das korrigiert werden muss, sondern ein natürlicher Ausdruck, so neutral wie Augenfarbe oder Nasenform.

Wenn Standards das Vertrauen beeinflussen

Ein zurückhaltendes Lächeln kann das Selbstvertrauen beeinträchtigen, nicht wegen des Gesichts selbst, sondern wegen der Reaktionen anderer. Als „traurig“ oder „kalt“ wahrgenommen zu werden, kann letztendlich eine Diskrepanz zwischen den eigenen Gefühlen und dem, was man nach außen wirkt, erzeugen.

Manche kompensieren dies, indem sie übertrieben lächeln und ihre Gesichtsausdrücke aufzwingen, was auf Dauer anstrengend sein kann. Online scheinen Schönheitsoperationen die einzige Lösung zu sein, um sich mit dem eigenen Spiegelbild anzufreunden. Die Medien drängen uns dazu, hängende Augenlider zu straffen, Gesichtsfalten mit Bronzer zu kaschieren und die Nase durch Contouring zu verändern.

Es überrascht nicht, dass sie uns drängen, unser Lächeln wieder richtig aufzusetzen, als hinge die Zukunft der Erde davon ab. Aber warum nur eine Kopie von Vorgaben sein, wenn man originell sein kann? Dieses nach innen gekehrte Lächeln ist keine Last und sagt viel mehr aus als nur Trübsinn. Ein ausdrucksstarkes Gesicht beschränkt sich nicht auf den Mund. Die Augen, die Stimme, die Haltung, die Gestik – all das kommuniziert viel. Viele Menschen mit nach innen gekehrtem Lächeln strahlen eine Sanftmut oder Tiefe aus, die Bände spricht, weit mehr als die Form ihrer Lippen.

Wie man dieses umgekehrte Lächeln lieben und in eine Stärke verwandeln kann

Was wäre, wenn wir, anstatt dieses umgekehrte Lächeln zu „korrigieren“, lernten, es anders zu betrachten? Denn ein Gesicht ist nicht dazu bestimmt, in einem Werbeausdruck erstarrt zu sein. Es offenbart Persönlichkeit, Sensibilität, Präsenz in der Welt. Und diese Art von Lächeln kann, weit davon entfernt, ein Makel zu sein, zu einem echten Markenzeichen werden.

Zunächst einmal verströmt es eine besondere Aura. Menschen mit einem nach innen gekehrten Lächeln strahlen oft etwas Tiefgründiges, Gelassenes, fast Geheimnisvolles aus. Ihr Gesicht gibt nicht sofort alles preis, was eine gewisse Anziehungskraft erzeugt. Wo manche Gesichter glatt und austauschbar wirken, hat dieses Charakter. Und Charakter ist, wenn es um Charme geht, weitaus wertvoller als Perfektion.

Dieses Lächeln bildet zudem einen starken Kontrast zu einem echten Lächeln. Gerade weil Ihr Gesichtsausdruck im Ruhezustand eher neutral oder ernst ist, wirken Ihre echten Lächeln strahlender, aufrichtiger und einprägsamer. Sie bleiben nicht unbemerkt. Sie haben einen natürlichen, mühelosen Wow-Effekt.

Statt zu versuchen, dein Lächeln zu perfektionieren, nimm die Herausforderung an, einfach du selbst zu sein. Das ist viel weniger anstrengend, als sich irgendwelchen Schönheitsidealen anzupassen. Angesichts der zunehmenden Schönheitschirurgie ist es ein Akt des Widerstands und des Selbstrespekts, sein Gesicht so zu erhalten, wie es ist.