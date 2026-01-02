„Dieses Jahr wähle ich mich selbst“: Dieser Vorsatz taucht 2026 überall auf.

Drei Worte, ein Versprechen und ein Hauch frischer Luft zum Jahresbeginn. Wer Anfang Januar 2026 durch die sozialen Medien gescrollt hat, ist unweigerlich darauf gestoßen. Der Satz „Dieses Jahr wähle ich mich selbst“ hat sich wie ein Mantra verbreitet, geteilt von Menschen, die es satt haben, sich anzupassen, in der Masse unterzugehen oder sich übermäßig zu verbiegen.

Vorsätze, die endlich nach innen blicken

Neujahrsvorsätze waren lange Zeit gleichbedeutend mit Kontrolle und Leistung. Der Körper musste korrigiert, transformiert werden. Der Kalender bis zum Rand gefüllt. Erfolg wurde in Zahlen gemessen. Im Jahr 2026 kehrt sich dieser Trend langsam aber sicher um. Die Verpflichtungen, die Sie sich selbst gegenüber eingehen, werden sanfter, bewusster und vor allem respektvoller.

Sich selbst zu wählen bedeutet beispielsweise, auf den eigenen Körper so zu hören, wie er sich heute anfühlt, ohne ihn zu verurteilen oder zu bestrafen. Es bedeutet, eine positive Einstellung zum eigenen Körper zu entwickeln und zu erkennen, dass der eigene Wert weder von der Figur noch von ständiger Leistungsfähigkeit abhängt. Es bedeutet auch, die eigenen Grenzen – sowohl die körperlichen als auch die emotionalen – zu akzeptieren und zu verstehen, dass sie legitim sind.

Nein sagen , ohne sich zu rechtfertigen, Abstand von anstrengenden Geschichten gewinnen oder der psychischen Gesundheit genauso viel Bedeutung beimessen wie dem äußeren Erscheinungsbild: Das ist das neue Gesicht der Neujahrsvorsätze.

Eine durch soziale Netzwerke verstärkte Dynamik.

Der Wunsch, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, findet online breite Resonanz. Auf Instagram, TikTok und X (ehemals Twitter) kursieren unzählige Inhalte rund um persönliche Grenzen, Warnsignale in Beziehungen und Verhaltensweisen, die nicht mehr toleriert werden. Man findet Listen mit dem Titel „Was ich nicht mehr tun werde, um geliebt zu werden“, Geschichten von mutigen Karrierewechseln und Erfahrungsberichte von Menschen, die eine Therapie begonnen haben.

Diese öffentlichen Bekenntnisse tragen dazu bei, Entscheidungen zu normalisieren, die lange als radikal galten: einen Job zu kündigen, der einem den Sinn raubt, sich von einer toxischen Beziehung zu lösen oder ohne Schuldgefühle kürzerzutreten. Sich für sich selbst zu entscheiden bedeutet nicht, andere zu unterdrücken, sondern ausgewogenere Beziehungen aufzubauen, in denen jeder Mensch voll und ganz im Mittelpunkt steht.

Ein Slogan, der in konkrete Taten umgesetzt wird.

Hinter dieser weit verbreiteten Redewendung verbirgt sich selten ein großer, plötzlicher Umbruch. Sich für sich selbst zu entscheiden, beinhaltet oft eine Reihe kleiner Entscheidungen. Man könnte sich beispielsweise entscheiden, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die eigenen emotionalen Muster besser zu verstehen. Man erlaubt sich, Zeit allein zu verbringen, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Man überdenkt sein Verhältnis zur Arbeit und stellt Sinnhaftigkeit über übermäßige Verpflichtung.

Dieser Ansatz beinhaltet auch die Auseinandersetzung mit tief verwurzelten Gewohnheiten: dem ständigen Streben nach Bestätigung, dem Ignorieren von Erschöpfungszeichen oder einem schwierigen Verhältnis zum eigenen Körper und zum Essen. Bei einem körperpositiven Ansatz geht es nicht darum, sich selbst stärker zu kontrollieren, sondern darum, Selbstmitgefühl in all seinen Dimensionen zu entwickeln.

Die Popularität des Mottos „Dieses Jahr wähle ich mich selbst“ im Jahr 2026 deutet auf einen kollektiven Wendepunkt hin. Nach Jahren des Anpassungsversuchs, des Selbstbeweisens und des Versuchs, andere zu beruhigen, treten viele nun einen Schritt zurück. Sie suchen nicht länger nach Anerkennung von außen, sondern nach innerer Harmonie. Dieser Vorsatz verspricht kein „perfektes Jahr“, sondern etwas Besseres: ein Jahr, das Ihr eigenes Tempo, Ihren Körper und Ihre Sensibilität respektiert. Ein Jahr, in dem Sie vielleicht zum ersten Mal lernen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen.