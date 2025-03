Harcelée à cause de ses dents, cette actrice en est fière

C’est la petite protégée d’Hollywood. Aperçue dans la série « Sex Education » ou encore « The White Lotus », l’actrice Aimee Lou Wood retient l’attention derrière l’écran. Son visage s’imprime facilement dans la mémoire. Pourtant, l’actrice britannique, à qui chaque rôle réussit, a longtemps fui la lumière. Complexée par ses dents en éventail, elle a souffert du regard moqueur de ses camarades de classe. Aujourd’hui, ce détail physique est presque sa signature, son atout charme, ce qui fait qu’elle se distingue dans la foule. Au micro de Jonathan Ross, la star montante du cinéma revient sur ce sourire qu’elle a longtemps voulu corriger, mais qu’elle ne dénaturerait pour rien au monde.

Une actrice qui se démarque par son talent et son sourire unique

Une carrière florissante se dessine pour Aimee Lou Wood. L’actrice britannique, qui prête ses traits à la populaire Aimee Gibbs dans « Sex Education » et qui fait irruption dans la saison 3 de la série à succès « The White Lotus », assure la relève de Natalie Portman et Angelina Jolie. Elle incarne cette nouvelle génération d’actrices inspirées et inspirantes. Contrairement à ses consoeurs du petit écran, elle n’a pas des dents alignées au millimètre, qui se tiennent droites dans la bouche. Elle a des dents avancées qui transpercent ses lèvres et qui culminent sur son visage.

Loin d’avoir un sourire rectiligne et affûté à la Julia Roberts, Aimee Lou Wood a des quenottes rebelles, qui forcent le passage. Si sur le plateau de tournage, cette particularité physique fait toute sa singularité, sur les bancs de l’école, c’était un aimant à moqueries. Comme le rapporte le Daily Mail, ses camarades de classe bourgeoise lui attribuaient volontiers le surnom de « Bugs Bunny ». Des moqueries qui ont fini par se convertir en complexes chez la jeune femme, qui s’évertuait à garder la bouche close.

Malgré un talent évident, l’actrice en devenir ne se pensait pas assez « conventionelle » pour les projecteurs. Avant d’investir le casting de « Sex Education », elle avouait au Guardian en 2021 : « Je ne trouverai jamais de travail à la télévision parce que j’ai l’air trop bizarre ». Depuis qu’elle a gagné en maturité, Aimee Lou Woods prend sa revanche sur les diktats. Elle remanie les standards de beauté à son avantage. Comme Vanessa Paradis avec ses « dents du bonheur » elle défend son sourire atypique face caméra. Lors de son passage sur le canapé de « The Jonathan Ross Show » le 21 mars dernier, elle s’est même étonnée : « Je n’arrive pas à croire l’impact que mes dents ont ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aimee Lou Wood (@aimeelouwood)

« J’adore tes dents » : des commentaires positifs qui font du bien

Avec ses dents saillantes en étendard, Aimee Lou Woods ne s’est pas attirée que des éloges. « Les gens dissèquent mes dents et me disent ce qui ne va pas », explique-t-elle. Comme beaucoup de stars qui n’ont pas une apparence « lisse », beaucoup de haters lui ont refait le portrait. C’est la seule ombre au tableau. Si certains internautes lui reprochent de ne pas redresser ses dents, d’autres la supplient de ne pas y toucher et de laisser son sourire tel qu’il est.

« Je peux lire : « on ne pense pas que tu devrais changer quoi que ce soit » et oh mon Dieu, c’est tellement agréable. Un vrai moment de répit après avoir été harcelée à cause de mes dents toute ma vie », se réjouit-elle au micro de l’animateur

La plupart des commentaires qui citent l’actrice sont en faveur de sa dentition. Ils y voient presque un acte de révolte contre les standards de beauté. « J’aime vraiment les dents d’Aimee Lou Wood. Elles lui vont parfaitement ». « Je pense que c’est rafraîchissant et agréable de voir une (GRANDE !) actrice ne pas avoir peur d’accepter la beauté avec laquelle elle est née ». Voilà ce que l’on peut lire à son propos sur X. Des messages empreints de bienveillance qui rebroussent les pouces des haters.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aimee Lou Wood (@aimeelouwood)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aimee Lou Wood (@aimeelouwood)

Aimee Lou Wood et son beau message d’acceptation

À l’heure où de plus en plus de jeunes se font limer les dents pour embrasser les normes à pleine bouche, Aimee Lou Wood les appelle à garder leur sourire intact et à l’apprécier à sa juste valeur. Pourquoi vouloir se fondre dans la masse quand on peut se distinguer du reste du monde ? Dans les colonnes du magazine The Hollywood Reporter, l’actrice avouait avoir refusé de faire des facettes et du Botox pour représenter une beauté plus brute. Pas question de se transformer et de faire disparaître ce qui la définit pour faire plaisir à une industrie braquée sur l’apparence. Ce choix semble d’ailleurs lui sourire.

Aimee Lou Wood n’a pas des dents dessinées au laser. C’est ce qui fait son identité dans le 7e art, industrie où tout le monde essaie généralement de se copier. En gardant ses dents au naturel, l’actrice impose une nouvelle esthétique, plus positive. Elle a préféré modifier les codes de beauté plutôt que ses quenottes et c’est tout à son honneur.