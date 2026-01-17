Prominente, die ungeschminkt posieren, zu bejubeln: Darum sollten Sie damit aufhören.

Von Pamela Anderson über Meghan Markle bis hin zu Cameron Diaz – immer mehr Prominente zeigen sich ungeschminkt und verzichten auf Make-up. Jedes Mal, wenn eine von ihnen ohne Make-up auftritt, überschüttet die Öffentlichkeit sie mit Applaus für diese „mutige“ Geste, als wäre es eine Heldentat, sich selbst treu zu bleiben. Doch Stars, die ihre kosmetische Maske ablegen, zu gratulieren, ist nicht gerade schmeichelhaft.

Stars ohne Make-up: eine falsche Revolution

Pamela Anderson rief etwas ins Leben, das viele als „militante Bewegung“ bezeichnen, ja sogar als Rebellion gegen Schönheitsideale. Der Baywatch-Star, bekannt für ihren perlmuttartigen Lipgloss und Smokey Eyes, verabschiedete sich von der Künstlichkeit und vereinfachte ihre Make-up-Routine. Sie prägte einen minimalistischen Look, der unkomplizierter und alltagstauglicher ist. Sie popularisierte eine natürliche Ästhetik und widerlegte den Mythos der perfekten Frau, die von morgens bis abends makellos aussieht.

Andere weibliche Prominente folgten diesem Beispiel und posierten eine nach der anderen ungeschminkt, ja sogar ohne Foundation. Da war Lady Gaga, bekannt für ihre akribische Detailgenauigkeit beim Schminken. Auch Jennifer Lopez und Julia Roberts machten mit und erklärten philosophisch : „Perfektion ist die Krankheit einer Nation.“ Aus Langeweile, die Unsicherheiten normaler Frauen zu verstärken und unbewusst überholte Schönheitsideale zu verewigen, wählen Prominente nun einen natürlicheren Stil in ihren Selfies.

Das neueste minimalistische Bild? Meghan Markle, die mit ihren Sommersprossen und makellosem Teint das Cover von Harper's Bazaar ziert. Wann immer eine prominente Frau sich dieser Einfachheit verschreibt, erntet sie überschwängliches Lob. Stars, die scheinbar eine längere Kosmetik-Entgiftung durchziehen, werden mit Komplimenten und Auszeichnungen überschüttet, während der Durchschnittsfrau, die auf Concealer und Make-up verzichtet, vorgeworfen wird, ihr Aussehen zu vernachlässigen. In einer Zeit, in der das Künstliche kaum noch vom Natürlichen zu unterscheiden ist, sind diese Bilder ein willkommener Anblick. Doch selbst wenn Prominente unseren Blick sanft von Make-up befreien, entsprechen sie dennoch den gesellschaftlichen Normen.

Wenn „ungeschminkt“ zur Medieninszenierung wird

Diese Inszenierung von „Natürlichkeit“ beruht auf einem Paradoxon: Nur diejenigen, deren Gesichter bereits den vorherrschenden Schönheitsidealen entsprechen, können es sich leisten, für ihr fehlendes Make-up Beifall zu ernten. Glatte Haut, symmetrische Gesichtszüge, makellose Schönheit: Der Blick der Medien bleibt nachsichtig, weil Konformität fortbesteht. Das Make-up verschwindet, doch die Schönheitsideale bleiben unverändert.

Während Pamela Anderson, die führende Figur der „No-Makeup“-Bewegung, gefeiert wird und sich als Rebellin inszeniert, werden Frauen, die nicht dem Mainstream entsprechen , harsch kritisiert . Stars, die sich den Schönheitsidealen widersetzen, erhalten überschwängliche Kommentare , während wir uns für unser vermeintlich fehlendes, müheloses Make-up rechtfertigen müssen. Anstatt Wandel zu verkörpern und Grenzen zu überschreiten – und zwar nicht nur in Bezug auf ihr Aussehen –, verfestigen sie alte Gewohnheiten: die Gleichsetzung von Aussehen und Persönlichkeit.

Indem sie ungeschminkt posieren, betreiben sie, um es deutlicher zu sagen, Image-Marketing. Sie präsentieren eine nahbarere und weniger idealisierte Version von sich selbst, bevor die Boulevardpresse sie in einem unvorteilhaften Licht darstellt. Sicher, sie wirken dadurch nahbarer, sind aber immer noch weit vom Durchschnittsmenschen entfernt. Auf den meisten dieser ungefilterten Fotos haben die Stars makellose Haut, einen frischen Teint und perfekt gestylte Augenbrauen. Kurz gesagt: ein beschönigtes Bild dieser vermeintlich „rustikalen“ Schönheit. Das Ergebnis: Anstatt uns zu beruhigen, wecken diese Bilder unrealistische Erwartungen.

Die Etablierung eines Ereignisses verstärkt die Ausnahme, nicht die Norm.

Prominente, die ungeschminkt posieren und ihr Spiegelbild küssen, landen in den Schlagzeilen, begleitet von schmeichelhaften, aber ungeschickten Adjektiven. Als wäre Schminken ein Risiko, ein Akt des Mutes oder ein gewagtes Statement. Es ist fast schon zu einer Angelegenheit von nationaler Bedeutung geworden.

Es ist jedoch falsch, sofort das ungeschminkte Gesicht einer Berühmtheit zu loben, sobald sie bewusst darauf verzichtet. Dadurch entsteht der Eindruck, dass ein ungeschminktes Gesicht etwas Besonderes und nicht alltäglich sei. Dass ein ungeschminktes Gesicht überraschender und seltener wirke als ein geschminktes.

Pamela Anderson, die vor zwei Jahren ihre Hautaufhellungsversuche aufgab, wird weiterhin als tapfere und mutige Frau dargestellt. Der Ausdruck „ohne Make-up“ ist fast schon ein Marketingtrick, ein Klickköder. Er verfolgt sie in jedem Presseartikel wie eine Last. Er schürt eine ungesunde Neugierde auf das Aussehen von Frauen und suggeriert, dass sie nichts weiter als ein Gesicht ist. Im Gegensatz dazu steht George Clooney, stolz auf sein graumeliertes Haar, nicht bei jedem öffentlichen Auftritt im Mittelpunkt von Schlagzeilen über seine Haare.

Lieber im Stillen feiern als lautstark gratulieren.

Diese Bilder zu loben, zu kommentieren und weit zu teilen, bestätigt, dass ein ungeschminktes Gesicht weiterhin Beachtung und damit auch eine Bewertung verdient. Schweigend zu feiern hingegen bedeutet, nicht zu reagieren, nicht hervorzuheben, nicht zu unterscheiden. Es bedeutet, ein ungeschminktes Gesicht mit derselben Gleichgültigkeit zu behandeln wie jedes andere Aussehen. Diese Neutralität, die ein rein männliches Privileg zu sein scheint, ist notwendig, um Frauen vom Druck zu befreien, Schönheitsidealen zu entsprechen.

Selbst Prominente, die direkt nach dem Aufwachen fotografiert werden, kontrollieren ihr Aussehen und sind nicht immer transparent. Sie können mit BB-Creme tricksen und den Eindruck erwecken, ungeschminkt zu sein. Für das Cover von Harper's Bazaar ließ sich Meghan Markle von einer Visagistin schminken, entschied sich aber aus Glaubwürdigkeitsgründen dafür, dies geheim zu halten. Daher die Wichtigkeit, den Applaus etwas zu dämpfen.

Indem wir aufhören, sie zu loben, nehmen wir denen, die sich gegen Make-up entscheiden, nichts weg. Im Gegenteil, wir geben ihnen etwas Wesentliches zurück: das Recht, zu existieren, ohne zu einem Symbol gemacht zu werden.