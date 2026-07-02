Fitnessstudios: Dieses Video untersucht die durch Spiegel erzeugte Wahrnehmung.

In Fitnessstudios sind die Wände vom Boden bis zur Decke mit Spiegeln bedeckt. Man kann seinem Spiegelbild nicht entkommen. Diese reflektierenden Oberflächen sind zwar sehr nützlich, um die Position bei Kniebeugen zu überprüfen, die Schritte im Tanzunterricht zu korrigieren oder neu trainierte Muskeln zu entdecken, doch sie liefern nicht immer ein realistisches Bild. Ähnlich wie die Spiegel in Umkleidekabinen verzerren sie unser Aussehen, wie ein Video zeigt.

Spiegel im Fitnessstudio, diese Lügner

Fitnessstudios gleichen riesigen Spiegelhallen oder jenen Jahrmarktsattraktionen, die unser Spiegelbild vervielfachen und uns so desorientieren. Zwischen den Geräten mit Unterstützung, den nummerierten Hanteln, Kettlebells und Cardiogeräten wirken Spiegel wie eine Tapete, die den Raum vom Boden bis zur Decke bedeckt. Für manche beruhigend, für andere einschüchternd – sie beherrschen die Studios wie ein Schlag ins Gesicht.

Die Selbstbewusstesten bewundern ihren durchtrainierten Körper, während die Unsichereren den Blick abwenden, um Selbstmitleid zu vermeiden. Ihre Allgegenwart ist nicht nur künstlerischer Natur. Sie dienen als Orientierungshilfe für die Ausführung von Übungen. Sie ermöglichen es uns, unsere Technik zu korrigieren und die richtigen Körperpartien gezielt zu trainieren, um Rückenschmerzen nach Ausfallschritten vorzubeugen. Doch diese Spiegel, die angeblich unseren Fortschritt widerspiegeln und unseren Körper so zeigen, wie er ist, erlauben auch subtile Manipulationen. Anstatt unseren Körper authentisch darzustellen, lassen sie uns ein paar Zentimeter an der Taille verlieren und erzeugen die Illusion, zwischen den Trainingseinheiten abgenommen zu haben.

Genau das zeigt auch das Video von @johnnyfaisle . Der Content Creator, der eine Art existenzielles Tagebuch führt, filmte die Spiegel in der Damenabteilung und wiederholte das Ganze in der Herrenabteilung. Im ersten Spiegel wirkt sein Körper langgezogen, dünn, fast formlos, als wäre ein Instagram- Filter angewendet worden. Im zweiten sieht er viel natürlicher aus. „Schlankheitsspiegel gehören verboten!“, schimpft er.

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Eine Silhouette, die keinerlei Ähnlichkeit mit dem Original aufweist.

Die Spiegel im Fitnessstudio sind wie die in Umkleidekabinen: Sie täuschen uns und lassen uns an eine Silhouette glauben, die nichts mit unserem wahren Selbst zu tun hat. Es ist eine reine Täuschung, ein Verrat, und angesichts dieses falschen Spiegelbildes zerbricht unser Selbstvertrauen . Während Männerspiegel präzise gestaltet sind und Körper unverfälscht zeigen, sind Frauenspiegel vom Schlankheitsideal geprägt und von gesellschaftlichen Vorgaben geformt. Was sie zeigen, ist nicht unser wahres Ich, sondern eine vermeintlich „verbesserte“ Version von uns.

Anders als bei Narziss oder Schneewittchens Stiefmutter gewöhnt uns dieser Spiegel an einen Körper, der uns nicht gehört. Er lässt ein paar sichtbare Muskeln verschwinden, großzügige Fettpölsterchen verschwinden und lässt unsere Silhouette schrumpfen, wie ein Wäschetrockner unsere kostbaren Kaschmirpullover einlaufen lässt.

Statt unser Selbstwertgefühl zu stärken, kann es zu schwerer Körperdysmorphie führen. In den Kommentaren berichten regelmäßige Fitnessstudiobesucher, dass die optische Täuschung auf der anderen Seite der Damenumkleide noch schlimmer sei. „Das ist Betrug.“ „Filter im echten Leben.“ „Es hilft niemandem.“ Online-Nutzer verurteilen diese Marketingstrategie, die mit unserem Selbstvertrauen spielt, einhellig.

Das wohlwollende Wagnis spiegelloser Kinos

Unter dem Video des Content-Creators schlug ein Internetnutzer vor, diese trügerischen Spiegel von den Wänden zu entfernen. In einigen Fitnessstudios warteten die Manager nicht auf einen öffentlichen Aufschrei, sondern ergriffen diese Initiative. In manchen Fitnesszentren gilt dies sogar als Ausdruck von Körperakzeptanz. Hinter den Türen von Form Fitness in Brooklyn sucht man vergeblich nach Spiegeln und auch nach jeglicher Einladung zu Selbstsabotage oder Selbstkritik. Laut dem Gründer dieses diskreten Studios kann es besonders schwierig sein, sich mit diesem aufdringlichen Spiegel auseinanderzusetzen.

Während Narziss seiner übermäßigen Selbstliebe erlag, kehrt sich der Fluch für Frauen um. Je mehr sie sich selbst betrachten, desto weniger mögen sie sich. „Wir durchlaufen ganz natürlich diesen Prozess der Selbstbewertung, bei dem wir unser ‚gegenwärtiges Selbst‘ mit unserem ‚Ideal-Selbst‘ vergleichen“, erklärt er. „Da die meisten von uns nicht dem Ideal-Selbst entsprechen, entsteht eine Diskrepanz zwischen beiden, und diese Diskrepanz erzeugt Unbehagen“, beschreibt Jeff Katula , ein sportorientierter Forscher an der Wake Forest University. Wir erleben ständige Unzufriedenheit vor diesem Spiegel, der unsere Unsicherheiten offenbart.

Experten, die sich mit Muskeln besser auskennen als mit dem Einmaleins, empfehlen, sich selbst mit dem Smartphone zu filmen. Zugegeben, die Aufnahmen sind nicht ganz objektiv, aber erträglicher als die eines verzerrten Spiegels. So können Sie Ihre Bewegungen verfeinern, ohne sich selbst gegenüber konfrontieren zu müssen oder am Ende zwar Muskeln aufzubauen, aber mit einem angeknacksten Selbstbewusstsein dazustehen.