Einer Studie zufolge kann die Körperhaltung viel über die Persönlichkeit verraten.

Was wäre, wenn unsere Körperhaltung unseren Charakter offenbaren würde? Forscher haben starke Zusammenhänge zwischen Körperhaltung und Persönlichkeitsmerkmalen festgestellt , nachdem sie 100 Personen analysiert und in vier Haupttypen der Körperhaltung eingeteilt hatten.

Extrovertierte stehen selbstbewusst da, Introvertierte ziehen sich zurück.

96 % der Menschen mit einer als ideal geltenden Körperhaltung (gerader Rücken, gerades Becken) und 83 % derjenigen mit Kyphose-Lordose (verstärkte Lendenwirbelsäulenkrümmung) wirken extrovertiert. Diese Körperprofile vermitteln oft ein Bild von Selbstbewusstsein, mit einem leicht nach vorn geneigten Becken und einer natürlichen Lordose – eine Haltung, die häufig mit Selbstsicherheit assoziiert wird.

Umgekehrt findet man Hohlkreuz (nach hinten gekipptes Becken) und Flachrückenprofile häufiger bei introvertierten Persönlichkeiten, was auf eine eher verschlossene Körperhaltung hindeutet.

Das Becken, ein möglicher Indikator für die Versicherung

Bei extrovertierten Persönlichkeiten bleibt das Becken oft aufrecht oder leicht nach vorn geneigt, was die natürliche Krümmung der Lendenwirbelsäule betont und einen energiegeladenen Eindruck vermittelt. Introvertierte Persönlichkeiten nehmen hingegen häufiger eine geschlossene Haltung ein: angespannte Bauchmuskeln, runde Schultern, nach vorn geneigter Kopf – eine Konstellation, die mit der Zeit zu Rücken- oder Nackenverspannungen führen kann. Das Beibehalten einer unnatürlichen Haltung über längere Zeit erfordert mehr Muskelkraft, was wiederkehrende Schmerzen erklären kann.

Die Wirkung von „Power-Posen“

Einige Studien deuten darauf hin, dass das Einnehmen einer dominanten Körperhaltung – geöffneter Brustkorb, ausgestreckte Arme – über einige Minuten bestimmte Hormonwerte vorübergehend verändern kann, mit einem Anstieg des Testosteronspiegels und einem Abfall des Stresshormons Cortisol. Diese Haltung wird mitunter mit gesteigertem Selbstvertrauen und größerer Initiative in Verbindung gebracht.

Umgekehrt verstärkt eine verschlossene Körperhaltung tendenziell Gefühle von Angst oder Hemmung.

Stress und Emotionen beeinflussen auch die Körperhaltung

Die Körperhaltung spiegelt oft den emotionalen Zustand wider. Offene Schultern und ein gerader Rücken werden häufig mit Selbstbewusstsein assoziiert, während hängende Schultern eher Zurückhaltung oder Schüchternheit vermitteln können.

Chronischer Stress kann zudem eine schlechte Körperhaltung verschlimmern und einen schwer zu durchbrechenden Kreislauf in Gang setzen: Muskelverspannungen verursachen Schmerzen, diese Schmerzen verändern die Körperhaltung, und diese verschlechterte Körperhaltung kann wiederum die Selbstwahrnehmung beeinflussen.

Für manche extrovertierte Menschen kann eine aufrechte Haltung das Selbstwertgefühl, die Stimmung und das Energieniveau steigern. Für introvertiertere Menschen hingegen kann eine zu erzwungene Haltung zu Muskelermüdung oder Haltungsbeschwerden führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine offene und selbstbewusste Körperhaltung oft mit physiologischen Reaktionen einhergeht, die mit Selbstvertrauen und Energie verbunden sind, während eine geschlossene Körperhaltung den Körper leichter in einem Zustand muskulärer Anspannung hält, was manchmal eine Quelle von Spannungen oder Schmerzen sein kann.