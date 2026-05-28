„Ich erkenne meinen Sohn nicht mehr wieder“: Wie Maskulinismus die Bindung zwischen manchen Müttern und ihren Söhnen stört.

Es beginnt oft mit subtilen Anzeichen. Eine knappe Bemerkung beim Abendessen, ein Video, das ohne Erklärung geteilt wird, ein höhnisches Lachen beim Wort „Feminismus“. Nach und nach beobachten manche Mütter, wie sich die Einstellung ihres Sohnes verändert, bis sie die Bindung, die sie einst für stark und selbstverständlich hielten, nicht mehr wiedererkennen.

Unsichtbare Risse im Alltag

Diese Spannungen entstehen nicht durch ein einzelnes Ereignis, sondern durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Die Sprache wird schärfer, Meinungen verhärten sich, und Frauen werden mitunter als „Gegnerinnen“ oder „verdächtige Personen“ bezeichnet. In diesem Klima wird die Mutter ungewollt zum Hauptziel eines Diskurses, der Frauen im Allgemeinen abwertet, selbst wenn er nicht direkt gegen sie gerichtet ist.

Eine Ideologie, die heute ernst genommen wird

Am 21. Januar 2026 veröffentlichte der Hohe Rat für Gleichstellung der Geschlechter einen Bericht, der eine „maskulinistische Bedrohung“ thematisiert . Darin wird ein strukturiertes ideologisches System beschrieben, das auf männlicher Vorherrschaft und Feindseligkeit gegenüber Frauen basiert. Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß des Phänomens: 17 % der Franzosen befürworten feindseligen Sexismus, wobei ein deutlicher Unterschied zwischen Männern (23 %) und Frauen (12 %) besteht. Der Bericht hebt zudem hervor, dass 84 % der Opfer von Cybersexismus Frauen sind, was das Ausmaß der Online-Gewalt bestätigt.

Eine wachsende Kluft zwischen den Generationen

Bei den 15- bis 24-Jährigen sind die Wahrnehmungsunterschiede besonders ausgeprägt. 75 % der jungen Frauen glauben, dass es in der Gesellschaft ein Nachteil ist, eine Frau zu sein, im Vergleich zu 42 % der jungen Männer. Darüber hinaus betrachten 39 % der Männer den Feminismus immer noch als Bedrohung ihrer Position. Diese Kluft nährt ein Konkurrenzdenken in den Geschlechterverhältnissen: Gleichberechtigung wird als Nullsummenspiel wahrgenommen, bei dem die Stärkung der Frauenrechte als Verlust für Männer gilt. In diesem Kontext spiegeln familiäre Spannungen lediglich eine tiefer liegende Spaltung wider.

Wenn soziale Medien die Wahrnehmung prägen

Ein Teil dieser Radikalisierung findet online statt. Plattformen wie TikTok, X (ehemals Twitter) und YouTube dienen oft als Einstiegspunkte zu Inhalten rund um Dating, Erfolg und Selbstvertrauen, die zunehmend in feindselige Rhetorik abgleiten. Die Gefahr liegt nicht nur in den Inhalten selbst, sondern auch im Empfehlungssystem, das Nutzer in homogenen Filterblasen gefangen hält. Eine britische qualitative Studie von Ofcom beschreibt eine fragmentierte „Manosphäre“, in der soziale Isolation die radikalsten Ideen verstärkt.

Verstehen, ohne zu trivialisieren

Nicht jede jugendliche Angst führt zu Maskulinismus, doch wenn persönliche Frustration in Ablehnung von Frauen umschlägt, findet ein Wandel statt. Frauen werden zu symbolischen Zielscheiben, und weibliche Stimmen werden diskreditiert.

Angesichts dieser Situation mag die Versuchung, die Familie zu zerstören, naheliegend erscheinen. Einige Experten empfehlen jedoch, den Dialog aufrechtzuerhalten, ohne feindselige Äußerungen zu bestätigen, nach den Quellen zu fragen und klare Grenzen hinsichtlich des Respekts zu setzen. Institutionen betonen schließlich, dass die Lösung nicht allein in den Familien liegen kann. Aufklärung über Beziehungen und eine bessere Regulierung von Online-Plattformen werden als unerlässliche Instrumente dargestellt.

Letztlich geht es bei dem Problem weit über die Mutter-Sohn-Beziehung hinaus: Es geht darum, wie eine Gesellschaft den Dialog bewahren kann, ohne dass sich eine Weltanschauung durchsetzt, sowohl im Privaten als auch online, in der Frauen zu Gegnerinnen werden.