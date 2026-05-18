Sie hatte ihr Studium 34 Jahre lang unterbrochen; schließlich schloss sie es zusammen mit ihrem Sohn ab.

1992 endete Carla Hunter Ramseys akademischer Traum abrupt. 34 Jahre später nahm sie ihr Studium wieder auf und promovierte an der Howard University – zeitgleich mit ihrem Sohn Wesley. Ein bewegender Moment voller Stolz und gemeinsamer Erfüllung, wie ein sanfter Sieg über die Zeit.

Ein auf Eis gelegter Traum, niemals ausgelöscht

Zu dieser Zeit lebte Carla in Queens, New York, und hatte ein klares Ziel: die Howard University zu besuchen, eine angesehene Universität und ein Symbol für akademischen Erfolg. Finanzielle Schwierigkeiten stoppten ihren Traum jedoch mit nur 22 Jahren.

Statt aufzugeben, lenkte sie ihren Kurs neu: Beruf, Familie, persönliche Weiterentwicklung. Der Traum selbst verschwand nie – er trat lediglich in den Hintergrund, wie ein Atemzug, der auf den richtigen Moment wartet. Diese Zeit war alles andere als ein Verlust, sondern stärkte ihre Widerstandsfähigkeit und innere Kraft.

Eine zweite Chance, ermöglicht durch die Zeit

Jahrzehnte später bot sich ihr eine unerwartete Gelegenheit: ein Online-Doktoratsprogramm im Bereich Theologie der Howard University. Dank dieses flexiblen Formats konnte sie ihr Studium, ihr Berufsleben und ihre familiären Verpflichtungen miteinander vereinbaren. Carla nahm ihr Studium daraufhin mit neuer Energie wieder auf, was sie selbst fast überraschte.

Sie beschrieb diese Rückkehr als eine Art „inneren Neustart“, bei dem das Alter keinen Einfluss mehr auf die Freude am Lernen und am Fortschritt hatte. Sie entdeckte ein Gefühl intellektueller Freiheit und persönlichen Wohlbefindens wieder, als ob alles wieder an seinen Platz zurückgekehrt wäre. Laut ihren Äußerungen, die von der Washington Post veröffentlicht wurden , fühlte sie sich, als ob „die Zeit stillgestanden hätte“, als ob die vergangenen Jahre ihren ursprünglichen Ehrgeiz nie wirklich geschmälert hätten.

Ein familiärer Zufall, der zum Symbol wurde

Der akademische Werdegang ihres Sohnes Wesley machte diesen Moment umso bemerkenswerter. Er studierte an derselben Universität, hatte aber aufgrund fehlender Leistungspunkte nicht gleichzeitig mit seinen Kommilitonen seinen Abschluss machen können. Diese kleine Diskrepanz führte letztendlich zu einer unerwarteten Synchronizität: Mutter und Sohn schlossen ihr Studium am selben Wochenende ab.

Eine zufällige Begegnung, die zu einem emotionalen Geschenk wurde. Wesley erzählte WUSA, dass er seiner Mutter zwar symbolische Gesten machen konnte, aber nichts davon mit dem gemeinsamen Feiern vergleichbar war. Dieses gemeinsame Erlebnis stärkte ihre Bindung und verlieh ihrem Erfolg eine zutiefst menschliche Dimension.

Zwei Wege, ein gemeinsamer Wunsch, Wissen weiterzugeben

Carla Hunter Ramsey setzt ihre Arbeit mit Pflegekindern fort, ein Anliegen, das ihr aufgrund ihrer eigenen Adoptionserfahrung besonders am Herzen liegt. Ihre Promotion ist nicht nur eine akademische Leistung, sondern auch die Fortsetzung ihres Engagements, andere Menschen zu unterstützen und ihnen beim Wiederaufbau ihres Lebens zu helfen.

Wesley engagiert sich seinerseits in Programmen zur Finanzbildung für junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen. Zwei unterschiedliche Wege, aber vom gleichen Ziel geleitet: Wissen zu vermitteln, zu unterstützen und die Selbstständigkeit anderer zu stärken.

Eine Lektion in Geduld und Vertrauen

Dieser Doppelabschluss steht für mehr als nur akademischen Erfolg. Er zeugt von einer Form dauerhaften Selbstvertrauens, das über Jahre hinweg Bestand hat. Carla fasst diese Philosophie einfach zusammen: „Träume mögen aufgeschoben werden, aber sie verschwinden nicht, wenn sie durch Beharrlichkeit und Selbstmitgefühl genährt werden.“

Vierunddreißig Jahre nachdem sich eine Tür geschlossen hatte, öffnete sich im genau richtigen Moment eine andere. Und hinter den Roben und Diplomen entfaltete sich eine Geschichte von Kontinuität, neuem Wohlbefinden und vollends verwirklichten Träumen.