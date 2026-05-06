Diese Zwillingsmutter testet die „Verbindung“ ihrer Kinder – das Video geht viral.

Eine Mutter, zwei durch eine Tür getrennte Jungen und eine Reihe mündlich gestellter Fragen. Die Antworten der Zwillinge verblüfften die Internetnutzer – und entfachten erneut eine Frage, die die Wissenschaft weiterhin untersucht: Besteht zwischen Zwillingen tatsächlich eine Verbindung?

Der Test: dieselben Fragen, ohne dass man sich sieht oder hört.

Die Idee hinter dem Video, das auf dem Instagram-Account @paschal_twins17 veröffentlicht wurde, ist verblüffend einfach. Die Mutter stellt ihren beiden Zwillingssöhnen exakt dieselben Fragen, ohne dass diese sich sehen oder hören können. Die Antworten – identisch oder nahezu identisch – lösten sofort eine Welle staunender Reaktionen in den Kommentaren aus. „Wie ist das möglich?“ , „Das ist Magie! “, „Zwillinge machen mir auf eine positive Art Angst“ – Reaktionen wie diese, die ein Familienvideo innerhalb weniger Stunden zum viralen Phänomen machen.

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Gibt es wirklich „Zwillingstelepathie“?

Das ist die Frage, die sich jeder stellt, der mit solchen Videos konfrontiert wird. Die wissenschaftliche Antwort ist differenziert. Es gibt keinen Beweis für außersinnliche Kommunikation zwischen Zwillingen. Allerdings erklären mehrere gut dokumentierte Mechanismen diese auffälligen Übereinstimmungen.

Eineiige Zwillinge – also solche, die aus derselben Eizelle entstanden sind – teilen 100 % ihrer DNA. Das bedeutet, dass sie dieselben kognitiven Veranlagungen, dieselben Denkprozesse und oft auch dieselben Assoziationen zu Ideen haben, wenn sie mit derselben Frage konfrontiert werden. Hinzu kommen jahrelanges Zusammenleben, gemeinsame Erfahrungen und eine gemeinsame Sprache – und die identischen Antworten wirken weniger rätselhaft, auch wenn sie weiterhin faszinierend sind.

Was Studien über Zwillinge aussagen

Die Zwillingsforschung zählt zu den wirkungsvollsten Instrumenten der Psychologie und Genetik. Studien an getrennt aufgewachsenen Zwillingen – insbesondere die Minnesota Twin Family Study seit 1979 – haben gezeigt, wie die Genetik unabhängig von der Umwelt Vorlieben, Verhaltensweisen, emotionale Reaktionen und sogar Lebensentscheidungen beeinflusst.

Zwillinge, die bei der Geburt getrennt und im Erwachsenenalter wiedervereint wurden, stellten manchmal fest, dass sie für ihre Kinder denselben Vornamen, denselben Beruf und dieselbe Frisur gewählt hatten. Keine Telepathie im Spiel, sondern eine gemeinsame mentale Struktur, die erstaunliche Auswirkungen hat.

Die Rolle der Mutter bei der Viralität

Was das Video so liebenswert macht, ist nicht nur das Testergebnis, sondern vor allem die Art und Weise, wie die Mutter den Test durchführt. Ihre aufrichtige Begeisterung, ihre Reaktion auf jede identische Antwort und ihr offensichtlicher Stolz auf diese Verbindung verwandeln eine einfache Übung in einen berührenden Moment, den Millionen von Fremden miterleben. Videos von Eltern, die den außergewöhnlichen Alltag ihrer Zwillinge dokumentieren, gehören zu den beliebtesten Inhalten auf Instagram und TikTok – und dieses Video bildet da keine Ausnahme.

Ein Trend, der nie aus der Mode kommt

Die „Zwillings-Telepathie-Challenge“ ist einer der beständigsten Social-Media-Trends. Seit Jahren posten Tausende von Zwillingsfamilien ihre eigenen Versionen des Tests – sie wählen denselben Gegenstand, zeichnen dasselbe Motiv und beantworten dieselben Fragen. Das Format funktioniert, weil es etwas Universelles anspricht: den Wunsch, an Verbindungen zu glauben, die über Worte hinausgehen. Und selbst wenn die Wissenschaft lieber über gemeinsame Gene als über Mysterien spricht, bleibt das Gefühl des Staunens sehr real.

Mündliche Prüfung, identische Antworten, Millionen von Aufrufen – diese Zwillingsbrüder lieferten ungewollt eine bewegende und faszinierende Lektion darüber, was es bedeutet, nicht nur die DNA, sondern auch die eigene Weltsicht zu teilen. Die Wissenschaft spricht nicht von Magie, aber manchmal fühlt es sich durchaus so an.