In Südkorea sind diese Wochenbettzentren ebenso faszinierend wie umstritten.

Während in den meisten Ländern der Welt frischgebackene Mütter nach der Geburt sofort nach Hause zurückkehren, finden sie in Südkorea Zuflucht in Einrichtungen, die eine Mischung aus Luxushotel und Wellnesscenter darstellen. Massagen, individuell abgestimmte Mahlzeiten, psychologische Betreuung, Körperbehandlungen … in diesen Oasen der Ruhe werden Frauen rundum verwöhnt. Eine begrüßenswerte Initiative, die jedoch paradox erscheint in einem Land, in dem die Geburtenrate jährlich sinkt.

Ruhe nach der Geburt, eine tausendjährige Tradition

In Frankreich und anderen westlichen Ländern haben Frauen kaum Zeit, sich von der Geburt zu erholen, bevor sie nach Hause zurückkehren und in den hektischen Alltag zurückkehren müssen. Nur wenige Stunden nach der Entbindung ihres kleinen, faltigen Wesens sind sie wieder zu Hause und haben keine Minute für sich. In Südkorea ist Ruhe keine ferne Utopie, sondern die Norm. In diesem Land, in dem Demografie bereits ab der vierten Klasse unterrichtet wird, um zukünftige Generationen zur Familiengründung zu inspirieren, gleicht die Erholung nach der Geburt fast einem Wellnessurlaub. Mütter finden in diesen hybriden Räumlichkeiten eine Ruhe, die anderen verwehrt bleibt – eine Welt fernab der Kälte von Krankenhäusern.

Sie packen ihr Gepäck und ihre Kinderwagen in Premium-Zimmern aus, die mit Stillkissen, Babybetten, Windeln, Inkubatoren und Milchpumpen ausgestattet sind. Im Herzen dieser modernisierten Kliniken, die die Illusion eines Urlaubs vermitteln, müssen Mütter nichts anderes tun als schlafen, essen und neue Kraft tanken. Hier ist alles darauf ausgerichtet, den Körper der Mütter zu regenerieren und sie mit hausgemachten Brühen, gezielten Massagen und einem engagierten Team zu verwöhnen, das stets für sie da ist. Diese Wochenbettzentren, besser bekannt als „Sanhujoriwon“, sind nicht das Ergebnis eines viralen Trends oder einer vorübergehenden Modeerscheinung. Sie sind Teil einer langjährigen Tradition, wenn auch mit einem etwas stärker marketingorientierten Ansatz.

Laut der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) sind Schwangerschaft und Geburt „energieraubend“ und beeinträchtigen die Lebensenergie der Frau erheblich. Dasselbe Prinzip, bekannt als „Zuò Yuèzi“, besagt auch, dass die Mutter ihre innere Wärme verliert. Daher werden warme, fettreiche Speisen, Wellnessbehandlungen und erholsamer Schlaf in weicher Bettwäsche empfohlen.

Fünf-Sterne-Einrichtungen zur postnatalen Erholung

In Südkorea, einem Land mit einer der niedrigsten Geburtenraten weltweit, das bis 2025 jedoch einen unerwarteten Geburtenanstieg verzeichnete, erleben Mütter die ersten Tage nach der Geburt unter idyllischen Bedingungen. Während Frankreich seine Geburtsstationen schrittweise schließt, eröffnet das Land der Zehn-Schritte-Hautpflege immer mehr Wochenbettzentren . Orte, an denen Erschöpfung und psychische Belastung Fremdwörter sind.

Mütter verbringen in der Regel ein bis drei Wochen in diesen privaten Einrichtungen. Die Unterbringung erfolgt nicht auf ärztliche Verschreibung, sondern auf Wunsch der Mütter selbst und auf eigene Kosten. Laut Statistics Korea nutzen jährlich 80 % aller frischgebackenen Mütter diese Einrichtungen. Während dieser Zeit sind sie mit ihrem Kind allein. Dank einer rund um die Uhr besetzten Säuglingsstation, komfortablen Zimmern mit stilvollen Pflegebetten, einem Stillraum, Ruhezonen und auf die Ernährungsbedürfnisse der Mütter abgestimmten Mahlzeiten können die Mütter ihren Tag nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

Neben einer beruhigenden Routine genießen Mütter hier das seltene Privileg, fernab der Außenwelt eine besonders enge Bindung zu ihrem Baby aufzubauen. Die Zimmer vermitteln den Eindruck einer geschützten Umgebung, eines Kokons. Und wenn das Baby mitten in der Nacht weint, übernehmen die Krankenschwestern. So gewöhnen sie sich behutsam an diese Rolle und können fernab familiärer Verpflichtungen neue Kraft tanken.

Das Leben innerhalb der Mauern dieser Wochenbettzentren

In den sozialen Medien dokumentieren viele Frauen ihre Aufenthalte in diesen Wochenbettzentren. Was anderswo revolutionär erscheint, ist in Korea einfach die logische Fortsetzung der neun langen Schwangerschaftsmonate. Man sieht sie in geblümten Nachthemden, beim Genuss von Kräutertees, leckeren Mahlzeiten, Kopfmassagen oder mit Gelmasken. „Alle Mütter verdienen diese Art von Betreuung“, sagt @mrs.helenchoe , die überrascht ist, dass solche Angebote in den USA nicht verfügbar sind.

Manche wohnen in minimalistischen Zimmern, während wohlhabendere Mütter ihre Neugeborenen in privaten Suiten von der Größe einer Wohnung betten. Die Angebote variieren je nach Einrichtung. Die glücklichsten Mütter genießen Fotoshootings mit ihrem Neugeborenen, Bastelangebote und modernste Wellnessgeräte. „Auch der Vater kann vor Ort übernachten“, fügt @pearljjchoi hinzu, die diese Premium-Geburtsstation selbst erlebt hat.

Ein Luxus, der nicht allen Müttern zugänglich ist.

Diese Wochenbettzentren sind wie Oasen für erschöpfte Mütter nach der Geburt. Sie schließen eine wichtige Lücke in der Nachsorge. Das ist bewundernswert, wenn man bedenkt, dass sich sieben von zehn Frauen nach der Entbindung verzweifelt allein gelassen fühlen. Für viele Frauen bleibt es jedoch ein unerfüllbarer Traum, eine reine Fantasie. Denn nein, die Sozialversicherung übernimmt diese „All-inclusive“-Aufenthalte nicht.

Je nach Einrichtung können die Preise stark variieren. Eine Content-Creatorin gab zu, 4.784 Dollar für zehn Tage bezahlt zu haben. In mehreren Videos betonen Klientinnen zudem den stark kommerziellen Charakter dieser Einrichtungen, was die Ungleichheiten weiter verschärft. Hier wird der Kontrast besonders deutlich: Auf der einen Seite eine hochstrukturierte, fast schon industrialisierte Wochenbettbetreuung. Auf der anderen Seite eine Gesellschaft, in der die Wochenbettpflege weitgehend privat, familiär und ungleich verteilt bleibt. Manche Frauen können wochenlange, betreute Erholung genießen, während andere allein gelassen werden und schlaflose Nächte, die körperliche Erholung und die ersten Wochen des Stillens ohne jegliche Unterstützung bewältigen müssen.

Während Wochenbettzentren eine Lücke in der Aufmerksamkeit für den Körper der Mütter schließen, erinnern sie uns auch daran, dass Wohlbefinden seinen Preis hat und machen sich die Gesundheit der Mütter zunutze.