Warum sind manche Kinder in Gegenwart ihrer Mutter schwieriger als in Gegenwart anderer?

Alle loben die Ruhe und den Gehorsam Ihres Kindes, ohne zu ahnen, dass sich dieser kleine Engel in Ihrer Gegenwart in ein rücksichtsloses Wesen verwandelt. Unter der Fassade verbirgt sich ein furchterregendes Paar Hörner. Ihr Kind macht Ihnen das Leben schwer und entspricht in keiner Weise der überschwänglichen Beschreibung Ihrer Lieben. Doch warum diese unerbittliche Kritik? Wissenschaftler können beruhigen: Sie sind nicht das Problem.

Sind Kinder in Gegenwart ihrer Mutter 800-mal ungezogener?

Wenn Ihr Kind von einem Spieltreffen bei Freunden zurückkommt, loben die anderen Eltern sein hilfsbereites und höfliches Verhalten. Zu Ihrer Überraschung stellen Sie fest, dass Ihr Kind, das sonst alle Viertelstunde Wutanfälle bekommt und Ihre Anweisungen ignoriert, tatsächlich in der Lage ist, sich einen ganzen Nachmittag lang vorbildlich zu benehmen.

Bei anderen Leuten ändert sich sein Verhalten komplett. Vom kleinen Schelm zum untadeligen Heiligen – er bietet an, den Tisch abzuräumen, während er bei dir jedes Mal seufzt, wenn du ihn darum bittest. Sorgfältig zieht er im Flur seine Schuhe aus, dieselben, die er nach dem Putzen durchs Haus schleppt. Und als ob das nicht schon genug wäre, isst er genüsslich grüne Bohnen, die er dann in deiner Küche mit einer Grimasse wegschiebt. Was für ein Schleimer!

Wenn man sein Kind von den Großeltern abholt und es ruhig in einem Sessel sitzen und einen Comic lesen sieht, glaubt man fast, zu halluzinieren. Man muss sich zweimal die Augen reiben. Doch sobald das Kind einen sieht, ist es mit den guten Manieren vorbei. Dann ist es ganz anders, als es in der Öffentlichkeit wirkt: ausgelassen, temperamentvoll, respektlos, provokant… Und das ist keine Einbildung. Laut einer satirischen Studie des selbsternannten Dr. KP. Leibowitz vom Psychologischen Institut der Universität Washington sind Kinder in Gegenwart ihrer Mutter 800-mal unruhiger als in Gegenwart ihres Vaters oder anderer Personen.

Der unwiderstehliche Drang, die Aufmerksamkeit der Mutter zu erregen

Diese Zahl, die von der Humor-Website Mom News Daily stammt, mag eher anekdotisch als wissenschaftlich sein, spiegelt aber eine Realität wider, die nur Mütter erleben. Sie stellt außerdem den hartnäckigen Mythos der „schlechten Mutter“ infrage, der einem das Gefühl gibt, man sei keine gute Mutter. Um zu diesem Schluss zu gelangen, soll der vermeintliche Forscher das Verhalten von Kindern in 500 verschiedenen Familien untersucht haben. Er soll dabei verschiedene analytische Aspekte berücksichtigt haben: Quengeln, Weinen, Schreien, Schlagversuche, übermäßige Forderungen, das Werfen von Spielzeug und sogar das Vergessen von Laufen oder Sprechen. Auch wenn diese „Fake-Studie“ vielleicht ein Schmunzeln hervorrufen mag, spricht sie vielen Müttern aus der Seele.

Es ist ein wiederkehrendes Szenario: Sobald die Mutter das Kind sieht oder ihre Stimme hört, stampft es plötzlich mit den Füßen auf, quengelt, weigert sich, den Schulranzen anzuziehen, und bekommt ohne ersichtlichen Grund einen Wutanfall. Keine Sorge, Sie senden keine schlechten Signale aus. Das Wiedersehen ist eine Erleichterung für die Kinder.

Der englische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby prägte einen Begriff für dieses Phänomen: Bindungstheorie. Kinder können gegenüber ihren Eltern schwieriger sein, weil sie sich bei ihnen am sichersten fühlen. Bei einer starken Bindung weiß das Kind, oft auch unbewusst, dass die Eltern für es da sind, selbst wenn es weint, protestiert oder einen Wutanfall bekommt. Ein Kind kann sich beispielsweise den ganzen Tag in der Schule vorbildlich verhalten und dann zu Hause einen Wutanfall bekommen: Es hat die Situation anderswo bewältigt und kann die Anspannung erst bei seiner Bezugsperson abbauen. Letztendlich ist dies ein Ausdruck von Liebe, mehr als eine Strafe oder persönliche Rache.

Eine Studie, die eher humorvoll als wahrheitsgemäß, aber dennoch beruhigend ist.

„Du machst es falsch.“ „Dein Stress ist zu ansteckend; das wird sich bestimmt auf dein Kind auswirken . “ „Du bist zu streng“ oder im Gegenteil : „Du bist nicht konsequent genug.“ Mütter hören diese moralisierenden Sätze ständig und verinnerlichen sie. Sie kreisen endlos in ihrem Kopf wie der Refrain eines Sommerhits. Die Folge: Sie zweifeln an ihren Fähigkeiten, hinterfragen sich selbst und beneiden Mütter, die scheinbar alles im Griff haben – ohne zu merken, dass sie innerlich genauso kämpfen. Laut einer Umfrage unter 2.000 amerikanischen Frauen fragen sich Mütter 156 Mal am Tag, ob sie dieser Rolle wirklich gewachsen sind. Der Begriff „schlechte Mutter“ schleicht sich ständig in ihre Selbstreflexion ein.

Daher ist es wichtig, in bestimmten Situationen unkomplizierter vorzugehen. Wenn Ihr Kind Sie oft ins Visier nimmt, aber beim Babysitter nie Probleme macht, liegt das nicht daran, dass es Sie im Visier hat, sondern einfach daran, dass es Dampf ablässt. Es ist ein bisschen so, als ob man sehr empfindlich ist und den Partner zum Sündenbock macht.

Letztendlich kann es paradoxerweise bedeuten, dass Ihr Kind seine schlimmsten Wutausbrüche Ihnen gegenüber zeigt, weil es Sie als seinen sichersten Zufluchtsort sieht. Ein Ort, der zwar manchmal anstrengend sein kann, aber auch ungemein wertvoll ist.