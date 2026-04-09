PFAS: Wie diese Schadstoffe das Gesicht von Neugeborenen verändern könnten

Diese vier Buchstaben signalisieren Gefahr. PFAS, jene allgegenwärtigen Schadstoffe, die unbemerkt unsere Küchenutensilien, Lebensmittelverpackungen, Kosmetika und sogar einige unserer Kleidungsstücke verunreinigen, gefährden unsere Gesundheit. Und die Wissenschaft hat alarmierende neue Erkenntnisse über diese giftigen chemischen Verbindungen gewonnen, die die Grenze zwischen Science-Fiction und Realität weiter verwischen.

PFAS, verantwortlich für Geburtsfehler bei Säuglingen

Wir begegnen ihnen täglich, ohne es zu merken – beim Eincremen des Gesichts, beim Braten von Eiern oder sogar beim Trinken von Leitungswasser. Hinter diesem Akronym, das regelmäßig Schlagzeilen macht und Gesundheitsbehörden beunruhigt, verbergen sich mehr als 4.000 chemische Verbindungen.

PFAS werden seit den 1950er-Jahren aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Langlebigkeit verwendet und sind allgegenwärtig – von Antihaftpfannen und wasserdichter Kleidung bis hin zu Kosmetika und Haushaltsprodukten. Im Gegensatz zu Pestiziden, die einen stechenden und leicht erkennbaren Geruch hinterlassen, sind PFAS eher unauffällig. Dennoch sind sie besonders hartnäckig, daher ihr Spitzname: „ewige Schadstoffe“.

PFAS wurden bereits in zahlreichen wissenschaftlichen Studien untersucht, doch ihre schädlichen Auswirkungen sind noch nicht vollständig erforscht. Wissenschaftler haben bereits einige gesundheitliche Folgen dokumentiert, darunter ein niedrigeres Geburtsgewicht, ein erhöhtes Risiko für Nierenkrebs, eine verminderte Immunantwort auf Impfungen und Fettstoffwechselstörungen. Darüber hinaus wurden einige neue und alarmierende Erkenntnisse gewonnen, die für Paare mit Kinderwunsch beunruhigend sind.

Einer kürzlich in der Fachzeitschrift „Chemical Research in Toxicology“ veröffentlichten Studie zufolge können PFAS bereits vor der Geburt kraniofaziale Fehlbildungen verursachen. Diese äußern sich unter anderem durch eine ausgeprägtere Gesichtsasymmetrie, eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, eine deformierte Nase oder einen großen Augenabstand. Es beschleicht einen ein Gefühl von Déjà-vu. Diese Befunde erinnern an den Fall der „Babys, die ohne Arme geboren wurden“ und an die Fehlbildungen, die in der Nähe von behandelten Feldern auftraten.

Was diese persistenten Schadstoffe während der Schwangerschaft verursachen

Die Realität ähnelt zunehmend einer Dystopie oder einem Roman von George Orwell. Das Szenario des „mutierten Babys“ rückt immer näher an die Realität heran und überschattet die Unschuld werdender Eltern. Wie Wissenschaftler erklären, könnten Frauen, die PFAS ausgesetzt waren, Kinder mit Kieferdeformationen oder unterentwickelten Augen zur Welt bringen, die kleiner oder weniger funktionsfähig als normal sind.

Um zu diesen alarmierenden Schlussfolgerungen zu gelangen, konzentrierten sich die Forscher auf 139 PFAS und entdeckten, dass PFDA am schädlichsten für die kraniofaziale Entwicklung des Fötus ist. Der Grund: Diese Schadstoffe stören die Retinsäure, ein Molekül, das für die korrekte Schädelentwicklung in den frühen Stadien der Schwangerschaft unerlässlich ist. Selbst in sehr geringen Dosen können diese Substanzen sichtbare Veränderungen im Gesicht hervorrufen. Das Risiko steigt selbst bei minimaler Exposition um etwa 10 %.

„Diese Entdeckung erlaubt es uns, über einfache Assoziationen hinauszugehen, indem sie eine klare Erklärung dafür liefert, wie PFDA die fetale Entwicklung stören kann. Dies ist ein entscheidender Schritt zum Verständnis einer großen und komplexen Gruppe von Umweltchemikalien“, sagt Jed Lampe, der Hauptautor der Studie.

Die richtigen Schritte, um nicht in Panik zu verfallen und sich davor zu schützen

Angesichts dieser alarmierenden Erkenntnisse ist es schwer, nicht von einer Art tiefgreifender Angst erfasst zu werden. Doch es besteht kein Grund zur Panik. PFAS sind zwar allgegenwärtig, aber es gibt einfache Maßnahmen, mit denen Sie Ihre tägliche Belastung reduzieren können, ohne Ihren Lebensstil drastisch zu verändern.

In der Küche empfiehlt es sich, Edelstahl-, Gusseisen- oder Keramikutensilien anstelle beschädigter Antihaftpfannen zu verwenden. Auch beim Essen selbst kann es einen großen Unterschied machen, den Konsum von stark verarbeiteten Produkten zu reduzieren und fettige oder wasserabweisende Lebensmittelverpackungen (wie manche Kartons oder Fast-Food-Verpackungen) zu vermeiden.

Auch im Badezimmer ist etwas Aussortieren nötig. Manche Kosmetikprodukte, insbesondere lang anhaltende Foundations oder wasserfeste Mascaras, können PFAS enthalten. Daher ist es ratsam, die Inhaltsstoffe zu lesen und sich für einfachere oder zertifizierte Formeln zu entscheiden, ohne dabei in den Putzwahn zu verfallen.

Auch Leitungswasser kann je nach Region betroffen sein. Der Einsatz spezieller Filter kann helfen, bestimmte Schadstoffe zu reduzieren, doch nicht alle Lösungen sind gleich wirksam. Neben dem individuellen Handeln trägt auch die Gemeinschaft Verantwortung. Vorschriften, industrielle Kontrollen, Transparenz der Marken: Ein breites Bewusstsein ist unerlässlich, wenn wir die Auswirkungen dieser „dauerhaften Schadstoffe“ nachhaltig begrenzen wollen.

In der Zwischenzeit geht es nicht darum, in Angst zu leben, sondern in einer Form informierter Wachsamkeit. Denn informiert zu bleiben, die eigenen Gewohnheiten anzupassen und einen klaren Kopf zu bewahren, ist bereits ein Weg, in einer Welt, die nicht immer so ist, wieder etwas Kontrolle zu erlangen.