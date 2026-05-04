Was ist die beste Schlafposition? Hier ist diejenige, die Experten am häufigsten empfehlen.

Suchen Sie nach der idealen Schlafposition? Ihr Körper kennt die Antwort vielleicht schon. Eine Studie zu Schlafgewohnheiten zeigt, dass eine Position besonders hervorsticht … und genau diese wird auch von Experten am häufigsten empfohlen.

Die Seitenposition, Ihr absoluter Favorit für die Nacht

Laut Daten aus PubMed Central ist das Schlafen auf der Seite mit Abstand die häufigste Schlafposition. Die Studienteilnehmer verbringen mehr als die Hälfte ihrer Nacht in dieser Position, etwa 54 % der Zeit. Im Vergleich dazu macht das Schlafen auf dem Rücken nur etwas mehr als ein Drittel des Schlafs aus, während das Schlafen auf dem Bauch sehr selten ist.

Dieser Erfolg ist kein Zufall. Die Seitenlage ist eine natürliche Schlafposition, die Ihr Körper zum Ausruhen einnimmt. Sie passt sich Ihrer Körperform an, unterstützt Ihre natürliche Ausrichtung und sorgt für allgemeinen Komfort. Mit der Zeit verstärkt sich diese Neigung sogar: Je älter Sie werden oder je mehr sich Ihr Körper verändert, desto mehr bevorzugen Sie das Schlafen auf der Seite.

Ein stabilerer Schlaf, als Sie denken

Anders als oft angenommen, wälzen Sie sich nachts nicht unruhig im Bett herum. Im Durchschnitt wechseln Schläfer ihre Position etwa 1,6 Mal pro Stunde. Diese Bewegungen sind also recht selten und vor allem sehr fließend. Ihr Körper passt seine Haltung instinktiv an, ohne die Schlafqualität zu beeinträchtigen. Diese Mikroanpassungen sind sogar vorteilhaft: Sie beugen Druckstellen vor und sorgen für anhaltenden Komfort die ganze Nacht hindurch.

Unterschiede je nach Profil

Nicht jeder hat die gleichen Schlafgewohnheiten, und jeder Körper hat seine eigene Art, sich zu erholen.

Frauen bewegen sich beispielsweise nachts tendenziell weniger als Männer. Ihr Schlaf wirkt oft ruhiger, mit weniger Bewegungen in Armen, Beinen oder Oberkörper.

Auch das Alter spielt eine Rolle. Jüngere Erwachsene schlafen im Allgemeinen unruhiger und bewegen sich mehr. Dies könnte mit einem aktiveren Stoffwechsel oder anderen Schlafzyklen zusammenhängen.

Eine weitere interessante Beobachtung: Übergewichtige Menschen verändern ihre Körperhaltung insgesamt seltener, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet. Allerdings zeigen sie mitunter mehr lokale Bewegungen, insbesondere in den Armen oder im Rücken, möglicherweise um sich an Unbehagen anzupassen.

Warum das Schlafen auf der Seite einen Unterschied macht

Obwohl Experten häufig empfehlen, auf der Seite zu schlafen, liegt das nicht nur daran, dass es üblich ist. Es bietet auch zahlreiche Vorteile für den Körper. Seitenschlafen kann Schlafapnoe, also Atemaussetzer, die den Schlaf stören, reduzieren. Diese Position fördert zudem die Luftzirkulation. Darüber hinaus kann sie bestimmte Verspannungen, insbesondere im unteren Rückenbereich, lösen, indem sie die natürliche Ausrichtung der Wirbelsäule besser unterstützt.

Ein weiterer Vorteil: Sie kann Sodbrennen reduzieren und ist daher besonders nach dem Essen oder bei Verdauungsbeschwerden angenehm. Kurz gesagt, es ist eine Position, die den Körper stützt, anstatt ihn einzuschränken.

Letztendlich gibt es, auch wenn das Schlafen auf der Seite in vielen Fällen ideal erscheint, keine perfekte Schlafposition. Jeder Körper ist einzigartig, und Ihr Wohlbefinden ist der beste Indikator. Manche Menschen schlafen sehr gut auf dem Rücken, andere wechseln nachts gerne ihre Position. Wichtig ist, eine Position zu finden, in der Sie sich wohlfühlen. Ihr Schlaf muss nicht perfekt sein; er muss lediglich auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sein.