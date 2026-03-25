Diese weit verbreitete Angewohnheit könnte die Gehirngesundheit beeinträchtigen.

Schlaf wird oft als unverzichtbarer Verbündeter für unser Wohlbefinden dargestellt, und das stimmt auch. Laut einigen Studien könnte jedoch zu viel Schlaf dem Gehirn schaden. Eine aktuelle Studie hat die Debatte um diese Gewohnheit neu entfacht.

Mehr Schlaf bedeutet nicht immer besser.

Oft hört man, dass wir uns durch mehr Schlaf „erholen“ müssen, insbesondere nach Phasen der Erschöpfung. Eine Studie der Universität von Texas legt jedoch nahe, dass übermäßiger Schlaf die kognitive Leistungsfähigkeit sogar negativ beeinflussen kann.

Forscher haben festgestellt, dass mehr als neun Stunden Schlaf pro Nacht mit einer verminderten geistigen Leistungsfähigkeit einhergehen. Gedächtnis, Denkvermögen und die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu bewältigen, können beeinträchtigt sein. Anstatt Ihnen ein schlechtes Gewissen wegen Ihres Schlafbedürfnisses einzureden, ermutigen diese Ergebnisse Sie vielmehr dazu, ein ausgewogenes Verhältnis statt Quantität um jeden Preis anzustreben.

Auswirkungen auf verschiedene Gehirnkapazitäten beobachtet

Um zu diesen Schlussfolgerungen zu gelangen, analysierten Wissenschaftler Daten von 1.853 gesunden Erwachsenen ohne Demenz- oder Schlaganfallvorgeschichte. Das Ergebnis: Personen mit langer Schlafdauer wiesen größere Schwierigkeiten in verschiedenen kognitiven Bereichen auf. Dazu gehörten das Gedächtnis, visuell-räumliche Fähigkeiten (wie das räumliche Vorstellungsvermögen) und exekutive Funktionen, die für Organisation, Planung und Entscheidungsfindung unerlässlich sind.

Interessanterweise bleiben diese Zusammenhänge auch dann bestehen, wenn Forscher andere Faktoren wie Alter oder allgemeinen Gesundheitszustand berücksichtigen. Dies deutet darauf hin, dass übermäßiger Schlaf mit einer Form beschleunigter Hirnalterung in Verbindung stehen könnte.

Dieser Zusammenhang muss im Hinblick auf den emotionalen Zustand näher erläutert werden.

Bevor man voreilige Schlüsse zieht, sollte man einen wichtigen Aspekt beachten: die Rolle der psychischen Gesundheit. Lange Schlafdauer wird häufig mit depressiven Symptomen in Verbindung gebracht. Und Depressionen selbst können die kognitiven Fähigkeiten und die Schlafqualität beeinträchtigen.

Forscher betonen daher, dass nicht unbedingt der Schlaf selbst das Problem darstellt, sondern vielmehr das, was er widerspiegeln kann. Übermäßiger Schlaf kann mitunter ein Anzeichen für emotionales Ungleichgewicht oder tiefe mentale Erschöpfung sein. In diesem Zusammenhang könnte die Anpassung der Schlafdauer ein wertvolles Instrument sein, insbesondere für Menschen mit affektiven Störungen.

Die richtige Balance finden

Sollten Sie sich also Sorgen machen, wenn Sie gerne ausschlafen? Nicht unbedingt. Experten empfehlen im Allgemeinen 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht, um die kognitive Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Dieser Bereich ist jedoch nur eine Richtlinie: Jeder Körper hat seinen eigenen Rhythmus, und Ihr Wohlbefinden ist genauso wichtig.

Wenn Sie sich ausgeruht, energiegeladen und konzentriert fühlen, ist das oft ein Zeichen dafür, dass Ihr Schlaf Ihnen guttut. Schlafen Sie jedoch lange, fühlen sich aber müde, unmotiviert oder haben Konzentrationsschwierigkeiten, sollten Sie diesem Warnsignal Beachtung schenken.

Schlaf ist in erster Linie eine Frage der Qualität.

Neben der Schlafdauer spielt die Schlafqualität eine entscheidende Rolle. Regelmäßiger, erholsamer Schlaf im Einklang mit Ihrem Biorhythmus ist weitaus wirksamer als lange, aber unruhige Nächte. Wer auf seinen Schlaf achtet, sorgt auch für sein Gehirn. Dazu gehören einfache Gewohnheiten: regelmäßige Schlafenszeiten, eine beruhigende Umgebung und weniger Bildschirmzeit am Abend. Vor allem aber ist es wichtig, auf die Signale Ihres Körpers zu achten. Müdigkeit, Energielevel und Stimmung sind wichtige Indikatoren.

Kurz gesagt: Schlaf ist und bleibt ein grundlegender Pfeiler Ihres Wohlbefindens. Wie so oft kommt es jedoch auf die richtige Balance an. Zu wenig Schlaf schwächt Sie, aber auch zu viel. Ziel ist nicht Perfektion, sondern ein harmonisches Gleichgewicht, das Ihren Körper und seine Funktionen respektiert.