Sich die Hände schmutzig machen: Der Wellness-Trend, der für Aufsehen sorgt

Die Natur ist zweifellos die beste Therapeutin der Welt. Nachdem wir Bäume im Wald umarmt, barfuß über weiche Wiesen gelaufen oder dem sanften Rauschen der Wellen am Strand gelauscht haben, wühlen wir wie Kleinkinder in der Erde. Internetnutzer, auf der Suche nach Ruhe und Entspannung, tauschen ihre chemischen Produkte gegen frische Blumenerde und eine großzügige Handvoll Erde.

Die Erde berühren, der virale Akt des Wohlbefindens

Im frischen Gras liegen, die Wolken beobachten, bis man ihre Umrisse erkennen kann, den Wind im Gesicht spüren, die Füße in das eisige Wasser eines Gebirgsbachs tauchen, sich vergnügt im Schlamm wälzen. Diese Bewegungen, die uns seit der Kindheit fast instinktiv vertraut sind, stehen heute im Mittelpunkt der Meditation und rücken wieder in den Fokus unserer Prioritäten für unser Wohlbefinden.

Heute schlafen wir zum Donnergrollen im Hintergrund ein, kaufen Kerzen mit dem Duft von Spaziergängen und Baumharz und sehen uns Dokumentationen über Flora und Fauna an. Wir verspüren ein unwiderstehliches Verlangen, zur Natur zurückzukehren. Da uns keine Naturreisen verordnet werden können, ergreifen wir selbst die Initiative und kehren in die Umarmung unserer geliebten Mutter Natur zurück.

Jahrelang suchten gestresste Menschen Entspannung mit Plastikbällen, Spielringen und modernen Kreiseln, doch nun entdecken sie einen ganz anderen Lebensstil. Sie lassen die technischen Geräte hinter sich, um ihre Hände in die Erde zu graben und dieses ursprüngliche, beruhigende Gefühl wiederzuentdecken. Sie preisen das Gärtnern mit bloßen Händen und verzichten gern auf ihre Maniküre, um dieses zutiefst beruhigende Erlebnis voll und ganz zu genießen. Unser inneres Kind freut sich beim Gedanken daran, diese lebendige Erde zu kneten, die den Duft der Nostalgie in sich trägt.

Sich die Hände schmutzig machen, um den Geist zu reinigen

Das Wegwerfen von Schaufel und Handschuhen ist fast schon zu einem Akt der Befreiung, einem kollektiven Markenzeichen geworden. Pflanzenliebhaber und andere unterdrückte Hippies benutzen ihre Finger wie Rechen und führen alle Arbeiten ohne jeglichen Stoffschutz aus. Sie topfen ihre Blumen um und graben die Erde wie in alten Zeiten, mit unverfälschter Hingabe.

Während manche Menschen schon beim bloßen Anblick von Erde unter ihren Fingernägeln zurückschrecken, scheuen sich diese angehenden Botaniker nicht davor, sich komplett damit einzureiben. Zu den genannten Vorteilen zählen der direkte Kontakt mit der Natur, spirituelle Erdung und eine fast spontane Linderung von Angstsymptomen. Einige, wie die Content-Creatorin @sadealexus_, gehen sogar so weit zu behaupten, es wirke sich positiv auf die Gehirnchemie aus. Und es ist nicht nur ein Gefühl. Erde ist die Heimat von Würmern, Wurzeln, Samen und auch eines nützlichen Bakteriums namens Mycobacterium vaccae.

Der Neurowissenschaftler Christopher Lowry hat die Wirkung in seinen Arbeiten detailliert beschrieben, und sie erweist sich als besonders hilfreich gegen psychischen Stress. Am Ende verlässt man den Garten zwar mit braunen Händen, aber der Kopf ist völlig frei. In der Zeitschrift Bustle betont die Therapeutin Emily Davenport ebenfalls die sinnliche Dimension dieser Aktivität, die Verbindung zur Erde, sowie das Belohnungssystem, das sie zuverlässig aktiviert.

Gärtnern: Therapie und Hobby zugleich.

Gärtnern wird oft mit Rentnern in Verbindung gebracht, doch es ist längst nicht nur etwas für Großmütter in Schürzen oder Großväter in Latzhosen. In den sozialen Medien wird diese Leidenschaft durch Fotos und Videos zum Ausdruck gebracht, die von Händen präsentiert werden, die noch jung und von der Zeit unberührt scheinen.

Auch ohne Garten ist es möglich, diese uralte Sinnespraxis wiederzuentdecken. Ein einfacher Topf Basilikum, ein paar Minzsamen oder eine Kirschtomatenpflanze genügen, um diese Verbindung zur Natur wiederherzustellen. Wichtig ist nicht die Menge an Erde, sondern die dahinterstehende Absicht. Berühren, gießen, beobachten … diese wiederholten Handlungen wirken beinahe meditativ.

Auf der Fensterbank, zwischen Terminen oder am Ende des Tages, nehmen wir uns Zeit zum Innehalten. Wir beobachten die Veränderungen der Erde, die ersten Triebe, und bestaunen diese dem eiligen Auge verborgenen Wandlungen. Dieses einfache Ritual ermöglicht es uns, fernab vom digitalen Lärm , wieder mit etwas Größerem in Verbindung zu treten.

Und dann ist da diese stille, aber tiefe Befriedigung: zu sehen, wie Leben durch die eigenen Hände entsteht. Ein Blatt wächst, ein Stängel richtet sich auf, ein Duft breitet sich aus… so viele kleine Erfolge, die den Geist beruhigen und dem Alltag wieder Sinn verleihen.