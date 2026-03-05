Cholesterin: Laut einem Kardiologen könnte diese Schlafmenge Ihr Herz schützen.

Wir sprechen oft über eine ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivität zur Cholesterinsenkung. Ein weiterer, manchmal unterschätzter Faktor kann jedoch entscheidend sein: Schlaf. Kardiologen zufolge spielt die Schlafdauer eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht von Herz und Stoffwechsel.

7 bis 9 Uhr morgens: die Gabel, die das Herz stützt

Schlaf dient nicht nur der Erholung nach einem anstrengenden Tag. Nachts arbeitet der Körper aktiv, insbesondere an der Regulierung des Cholesterinspiegels. Kardiologin Dr. Nivee Amin weist darauf hin , dass der Körper im Schlaf bestimmte Fette verstoffwechselt. Deshalb werden manche Cholesterinmedikamente abends verschrieben: Sie wirken, wenn der Körper die Fettproduktion auf natürliche Weise reguliert.

Experten sind sich im Allgemeinen einig, dass Erwachsene idealerweise zwischen 7 und 9 Stunden pro Nacht schlafen sollten. Ein Schlaf in diesem Bereich trägt dazu bei, das hormonelle und metabolische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten – zwei Schlüsselfaktoren für die Senkung des LDL-Cholesterins, oft auch als „schlechtes“ Cholesterin bezeichnet, das mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht wird. Kurz gesagt: Ausreichend Ruhe hilft dem Körper, diese wichtigen inneren Prozesse besser zu steuern.

Wenn Schlafmangel das Gleichgewicht stört

Zu wenig Schlaf verursacht nicht nur Müdigkeit. Er kann auch die Verstoffwechselung von Zucker und Fetten im Körper beeinträchtigen. Bei Schlafmangel arbeitet der Stoffwechsel weniger effizient. Der Körper kann dann Schwierigkeiten haben, bestimmte Parameter, wie beispielsweise den Cholesterinspiegel, zu regulieren.

Schlaf beeinflusst auch Ihre täglichen Gewohnheiten. Eine erholsame Nachtruhe gibt Ihnen oft die nötige Energie, um aktiv zu sein, zu kochen, sich ausgewogener zu ernähren und sich um sich selbst zu kümmern. Chronische Müdigkeit hingegen kann Heißhunger auf Süßes oder Fettiges auslösen, was sich negativ auf Ihre Blutfettwerte auswirkt. Tatsächlich haben einige wissenschaftliche Studien gezeigt, dass Schlafmangel mit einem Anstieg des LDL-Cholesterins sowie verschiedenen Stoffwechselstörungen einhergeht.

Zu langes Schlafen ist nicht unbedingt die Lösung

Schlafmangel kann zwar den Stoffwechsel stören, aber auch übermäßiger Schlaf ist nicht optimal. Eine japanische Studie zeigte , dass sowohl weniger als fünf als auch mehr als acht Stunden Schlaf pro Nacht mit erhöhten LDL-Cholesterinwerten einhergehen können. Forscher vermuten, dass diese extremen Schlafdauern auf umfassendere Stoffwechsel- oder Gesundheitsstörungen hinweisen könnten, obwohl die genauen Mechanismen noch nicht vollständig geklärt sind.

Ziel ist es nicht, mehr Stunden im Bett zu verbringen, sondern eine regelmäßige Schlafdauer zu finden, die Ihrem Rhythmus entspricht. Für die meisten Erwachsenen scheinen 7 bis 9 Stunden Schlaf die Herz-Kreislauf-Gesundheit optimal zu unterstützen.

Stress, das andere Puzzleteil

Es ist unmöglich, über Schlaf zu sprechen, ohne Stress zu erwähnen. Kardiologen weisen darauf hin , dass chronischer Stress die Produktion von Hormonen anregt, die den Blutdruck erhöhen und den Herzschlag beschleunigen können. Das Problem ist, dass Stress auch den Schlaf stört. Und wenn die Nächte unregelmäßig oder zu kurz werden, können sich Stoffwechselstörungen verschlimmern. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man nur schwer wieder herauskommt.

Die Auseinandersetzung mit Stress kann sich daher indirekt positiv auf Ihren Cholesterinspiegel auswirken. Körperliche Aktivität, Entspannung, Atemübungen, Lesen oder ein beruhigendes Abendritual können Ihrem Körper helfen, zur Ruhe zu kommen und einen erholsameren Schlaf zu fördern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Überschuss an LDL-Cholesterin die Bildung von Plaques in den Arterien begünstigen und das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöhen kann. Schlaf ist keine Zeitverschwendung; er ist eine Zeit, in der sich Ihr Körper um Sie kümmert. Mit 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht schaffen Sie optimale Bedingungen für Ihren Körper, damit er in seinem eigenen Rhythmus funktioniert und Ihre langfristige Herz-Kreislauf-Gesundheit unterstützt wird.