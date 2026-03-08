Laut einer Studie hat Lachen unerwartete positive Auswirkungen auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Lachen wird oft als einfacher emotionaler Reflex betrachtet. Einige wissenschaftliche Studien deuten jedoch darauf hin, dass es auch einen messbaren Einfluss auf das Herz haben kann.

Eine Studie, die Fragen aufwirft

Eine Studie von Wissenschaftlern des Universitätsklinikums Maryland untersuchte die Auswirkungen von Lachen auf die Herz-Kreislauf-Funktion. Laut dieser Studie können zwei Minuten herzhaftes Lachen vergleichbare physiologische Effekte hervorrufen wie eine kurze, moderate körperliche Aktivität, beispielsweise etwa 20 Minuten leichtes Joggen. Die Wissenschaftler beobachteten, dass Lachen zu einer Erweiterung der Blutgefäße und somit zu einer Verbesserung der Durchblutung führt.

Umgekehrt verursachte mentaler Stress eine Vasokonstriktion, also eine Verengung der Blutgefäße, was den Druck auf das Herz-Kreislauf-System erhöhen konnte.

Wie Lachen die Blutgefäße beeinflusst

Forscher untersuchten die Reaktivität der Blutgefäße von Probanden, die verschiedenen emotionalen Reizen ausgesetzt waren. Beim Ansehen humorvoller Videoclips erweiterten sich die Arterien deutlich. Beim Betrachten stressiger Szenen wurde der gegenteilige Effekt beobachtet.

Diese Erweiterung fördert eine bessere Sauerstoffversorgung des Gewebes und einen reibungsloseren Blutfluss. Laut dem Team aus Maryland wirkt Lachen wie ein „Mini-Workout“ für die Blutgefäße und trägt so zu deren Flexibilität bei.

Die Reduzierung von Stresshormonen, insbesondere von Cortisol und Adrenalin, spielt ebenfalls eine Rolle. Chronisch erhöhte Spiegel dieser Hormone sind mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden.

Lachen und Herzgesundheit: Was sagt die Forschung?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiterhin zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Zu den Risikofaktoren gehören Bluthochdruck, Rauchen, Bewegungsmangel und chronischer Stress.

Mehrere Studien haben den Zusammenhang zwischen positiven Emotionen und Herzgesundheit untersucht. Veröffentlichungen in Fachzeitschriften wie „Circulation“, dem Organ der American Heart Association, legen nahe, dass emotionales Wohlbefinden mit einem geringeren kardiovaskulären Risiko einhergehen kann.

Lachen, als Ausdruck positiver Emotionen, fügt sich in diese Dynamik ein. Es stimuliert das Zwerchfell, erhöht vorübergehend die Herzfrequenz und leitet dann eine Phase der Muskel- und Gefäßentspannung ein.

Eine Ergänzung, kein Ersatz

Forscher aus Maryland betonen jedoch einen wichtigen Punkt: Lachen ersetzt weder regelmäßige körperliche Aktivität noch empfohlene medizinische Maßnahmen.

Gezieltes körperliches Training verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung, stärkt den Herzmuskel und hilft, Gewicht und Blutdruck zu regulieren. Lachen hingegen wirkt eher als kurzfristiger physiologischer Energieschub. Es kann jedoch zu einem insgesamt herzgesunden Lebensstil beitragen, insbesondere durch die Unterstützung beim Stressabbau.

Die Rolle von Stress bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Chronischer Stress gilt als Risikofaktor für das Herz-Kreislauf-System. Laut der Französischen Gesellschaft für Kardiologie kann anhaltender Stress zu Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen beitragen. Lachen kann daher indirekt zum Schutz des Herzens beitragen, indem es psychische Anspannung vorübergehend reduziert.

Einige Forschungsteams interessieren sich auch für komplementäre Therapien, die auf Humor oder „Lachtherapie“ im Krankenhausumfeld basieren, obwohl diese Ansätze noch eingehende wissenschaftliche Untersuchungen erfordern.

Das Lachen in den Alltag integrieren

Die Studienergebnisse geben zwar kein Rezept für Humor, regen aber dazu an, über die Rolle positiver Emotionen für die allgemeine Gesundheit nachzudenken. Eine Komödie anzusehen, einen schönen Moment zu teilen oder sich selbstironisch zu verhalten, mag unbedeutend erscheinen. Doch genau diese Momente lösen messbare physiologische Reaktionen aus. In einer Gesellschaft, in der Stress allgegenwärtig ist, könnte die Wertschätzung dieser Momente Teil eines umfassenderen Präventionsansatzes sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Forschungsergebnisse des Universitätsklinikums Maryland darauf hindeuten, dass Lachen spürbare Auswirkungen auf die Gefäßfunktion hat, die Arterien erweitert und Stresshormone reduziert. Zwar ersetzt es weder körperliche Bewegung noch regelmäßige ärztliche Kontrollen, kann aber ein zusätzlicher Verbündeter für die Herz-Kreislauf-Gesundheit sein. Umso mehr Grund, die Kraft eines herzhaften Lachens nicht zu unterschätzen.